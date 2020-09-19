Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта. ФОТОрепортаж

На Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских "крылатых пехотинцев". Десантирования проиходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-Воздушных Сил.





Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

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Британские и украинские десантники действовали по боевому, причем на вполне незнакомой местности. Каждый воин десантировался с оружием и снаряжением, боеприпасами, десантным рюкзаком со всем необходимым имуществом. После десантирования, была организованна оборона площадки приземления, налажена связь с высшим руководством и украинским подразделением ДШВ.







Британские и украинские подразделения в тесном взаимодействии вышли на определенный рубеж, с целью выполнения дальнейшего задачи.





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