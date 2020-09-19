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Новости Фото Агрессия России против Украины
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Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта. ФОТОрепортаж

На Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 01

Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских "крылатых пехотинцев". Десантирования проиходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-Воздушных Сил.

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 02
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 03

Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 04

Также смотрите: Сила партнерства - на учения в Украину прибыли летчики ВВС США из 352-го крыла сил специальных операций. ФОТО

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 05
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 06
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 07
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 08

Также смотрите: Международные военные учения Rapid Trident-2020 начались во Львовской области. ФОТОрепортаж

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 09

Британские и украинские десантники действовали по боевому, причем на вполне незнакомой местности. Каждый воин десантировался с оружием и снаряжением, боеприпасами, десантным рюкзаком со всем необходимым имуществом. После десантирования, была организованна оборона площадки приземления, налажена связь с высшим руководством и украинским подразделением ДШВ.

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 10
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 11
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 12

Британские и украинские подразделения в тесном взаимодействии вышли на определенный рубеж, с целью выполнения дальнейшего задачи.

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 13
Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 14

Читайте: В учениях "Объединенные усилия-2020" на юге Украины примут участие военные подразделения вооруженных сил США и Великобритании, - Генштаб ВСУ

Учения Объединенные усилия - 2020 на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта 15

Автор: 

Николаевская область (2130) оборона (5213) военные учения (3459) Десантно-штурмовые войска (220)


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Топ комментарии
+38
Гарна новина.
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19.09.2020 15:05
+17
Нівроку пузо у дядька, правда ж, зєБіл?
Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта - Цензор.НЕТ 1285
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19.09.2020 15:19
+13
История творится на наших глазах, солдаты Её Величества в степях Украины. Получается Зрада отменяется?
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19.09.2020 15:05
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Правила форума Совет форумчан
Гарна новина.
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19.09.2020 15:05 Ответить
История творится на наших глазах, солдаты Её Величества в степях Украины. Получается Зрада отменяется?
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19.09.2020 15:05 Ответить
Слив Украины пуйлу зеленой блевотиной никто не отменял, все идет по плану!
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19.09.2020 15:11 Ответить
Так кто считает , Пригожин с троллями ?
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19.09.2020 16:19 Ответить
Поцікався, коли були узгоджені графіки таких спільних навчань.
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19.09.2020 17:15 Ответить
Графиков, концепций, дорожных карт, принципов, сигналов по НАТО и военным реформам у нас за последние 20 лет были вагоны, всего и неупомнишь. А вот пока жаренный петух в одно место не клюнул в 2014 году, мужик не зашевелился, а потом всё в авральном режиме. Сегодня есть КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО, у нас уважаемые Гости и мы ВМЕСТЕ С НИМИ ТРЕНИРУЕМСЯ, а не постим в каждой новости вечную Зраду и "всех за ухо в Бастилию"
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19.09.2020 17:25 Ответить
Немного не с той стороны к Севастополю двигаются. В прошлый раз с моря высадились.
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19.09.2020 21:50 Ответить
Це добре.
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19.09.2020 15:06 Ответить
однак, у небі міг би бути і Ан70
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19.09.2020 15:32 Ответить
Мог бы только если бы мы были колонией РФ. Иначе не дадут они нам его выпустить.
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19.09.2020 21:52 Ответить
як би є варіант - річ посполита, в значенні унія...білорусь може й погубити рф
міжморська унфя, то велика 100 млн держава в центрі європи...буфер між єс в вузькому значенні цих літер і ростучого китаю
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19.09.2020 23:12 Ответить
унфя, то, насправді, - унія
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19.09.2020 23:14 Ответить
А когда в реальной боевой обстановке использовался парашютный десант? На вскидку -в 50х годах прошлого века. Выглядит красиво, но это показуха. Над тем же ОРДЛО это не повторишь при тамошней далёкой от идеала ПВО
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19.09.2020 15:07 Ответить
на войне все показуха...все для устрашения противника и взбадривания своих...
а десант-никогда не знаешь,когда пригодится...и воздухом или морем.или на вертолетах.пво выводится из строя одним в-52 со средствами рэб.
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19.09.2020 15:10 Ответить
Поинтересуйся сколько этих В-52 во Вьетнаме сбили. Сейчас их используют лишь как носители крылатых ракет для запуска вне зоны ПВО. В Афгане как то обычную мощную бомбу сбросили с большой высоты, но какая там ПВО у талибов?
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19.09.2020 15:31 Ответить
гы...сравнил в-52 60-х годов и нынешние .даже по высокоточному вооружению,не говоря уже об электонной начинке.
впрочем,чего я тебя разубеждать буду? .ты их победишь одной левой.працюй в том же духе
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19.09.2020 15:44 Ответить
«https://censor.net/ua/user/222351

Поинтересуйся сколько этих В-52 во Вьетнаме сбили.» (с)

От тепер, хохловатка (чи лахтинський) ознайомся й ти, скіко
СРСР, КНР, і вьєтнамські комуняки, збили B- 52 за ВІСІМ років (1965-1973) війни.

Втрати Боинг B-52 «Стратофортресс» (Boeing B-52 Stratofortress - стратосферна фортеця)
31 (тридцять один) літак.
З них:
-17 збитих в бойових діях,
- 1 списаний через бойові ушкоджень,
- 11 розбилися в льотних пригодах,
- 1 списаний через небойових ушкоджень,
- 1 згорілий на аеродромі в Японії. .
В цілому ж людські втрати САК склали 29 убитих, четверо загинуло під час катастрофи В-52 в У-Тапао (до речі - це теж «не бойова" втрата, хоча про причини катастрофи здогадатися не складно - пошкодження від вогню засобів ППО), 33 члени екіпажу в-52 потрапило в полон, після того, як вони покинули в небі В'єтнаму підбиті машини.»

ОЗНАЙОМИВСЯ?
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19.09.2020 16:37 Ответить
От ще цікаве ЧИСЛО:
-всього збудовано Б-52 було 744 (сімсот сорок чотири).
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19.09.2020 17:20 Ответить
А чего же эти В-52 над ОРДЛО не летали, а только рядышком, ведь вроде признанная всеми территория Украины? Ответ сам знаешь, амеров пару раз предупредят, а потом обломки по телеку покажут с пленными лётчиками. Про Крым ваще молчу. Это не то, что он совсем плохой, но противостоять современной ПВО он не способен, у него другие задачи
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19.09.2020 20:33 Ответить


Самовдовольнився?
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19.09.2020 20:52 Ответить
так ніхто його попереду з прапором пускати і не збирається.
У нього власна тактика застосування.
Першими підуть F-22, F-35 та протирадіолокаціні ракети
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21.09.2020 07:45 Ответить
Сравнивать В-52 периода вьетнамской войны с В-52 сегодняшнего дня, это как Газ-АА с современным Mercedes Benz Actros. И кто собирается использовать В-52 в зоне активной ПВО? И к Вашему сведению... В 1986 году дальняя авиации СССР *героически* бомбила Пандшерское ущелье сверхмощными ФАБ-9000... С 10 тысяч метров. Массово!!! А Вы тут пример сброса какой то бомбы с В-52? Да и В-52 используется уже давненько не как обыкновенный бомбёр, как это было во Вьетнаме. А вот ДА РФ в Сирии *героически* продолжают тупо бомбить с тех же 10 тысяч метров обыкновенными бомбами ФАБ-500..образца 1942 года... И это они называют **высокоточное ** оружие..))))
https://www.youtube.com/watch?v=EkD3FzEmOAw https://www.youtube.com/watch?list=PLc_GprSeHacLtZyBz6rdMbmJ-1cJbXRzX&v=XZ_FsNjkvss
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19.09.2020 16:43 Ответить
Та не. Наверное, неправильно. Где-то не повторишь, а где-то и повторишь. Если бы в современной войне эффективность десанта приравнивалась к кавалерии, никакая Англия или Америка не стали бы их ни содержать, ни обучать.
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19.09.2020 15:13 Ответить
Ти не можеш на легковому автомобілі їздити по лісі і збирати гриби. Але ж це не означає, що тобі треба обов"язково з самого дома йти пішки до лісу. Ти може сісти на легковий автомобіль і доїхати до лісу. А далі пішки.

Так само й десант. Його можна наблизити до потрібної зони й далі там вже хлопці почнуть діяти на землі.
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19.09.2020 15:34 Ответить
Прыжки с парашютом - это прежде всего закалка своего боевого духа и уверенности в своих силах. Сегодня прыгают даже полицейские спецназы и гражданские энтузиасты, ну а десантникам сам Бог велел На Лугандоне не надо всё повторять, что было в военной истории многих веков. Совместные учения мы проводим прежде всего для налаживания взаимодействия с нашими партнёрами и перспективой союзничества. Чем больше единой работы с цивилизованным миром, тем меньше в черепных коробках Совка и гавно-скреп
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19.09.2020 17:19 Ответить
Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.Источник: https://censor.net/ru/p3220257
...
А у наших какого-то пузатого десантировали?))
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19.09.2020 15:11 Ответить
Забродський пузатий? Чи твої це кацапи?
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19.09.2020 15:17 Ответить
Нівроку пузо у дядька, правда ж, зєБіл?
Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта - Цензор.НЕТ 1285
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19.09.2020 15:19 Ответить
А он десантировался вместе с британцами? Тогда извините)
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19.09.2020 16:27 Ответить
Ні, це командир 95 десантної бригади. і решта командирів десантних бригад такі само. Порох пузанів розігнав, навіть Муженко, начгенштабу у 60років марш-кидок з висадкою з гелікоптера здійснив, для розблокування луганського аеропорту. Надто ризикована була справа.
А Зєєєля пузанів повертає.
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19.09.2020 16:33 Ответить
Дякую, якось не в темі, однак при слові "генерал" відразу пузань на думку приходить, як старі "гаїшники" - бути струнким "в западало")
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19.09.2020 17:28 Ответить
а нашим такого не треба, вони вже на своїй землі
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19.09.2020 15:26 Ответить
https://twitter.com/pastorkopf

https://twitter.com/pastorkopf PastorKopf (25%)

Номер картки - у https://twitter.com/Analytic_center @Analytic_center в лічку

Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта - Цензор.НЕТ 9446
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19.09.2020 15:18 Ответить
Цинк колаборантам хай кацапстан фінансує.
А так бюджетно-в утиль разом зі сміттям.
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19.09.2020 15:32 Ответить
Роскажить британцям про штрафи за стрельбу по ворогу.
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19.09.2020 15:19 Ответить
нехай у тебе немає літери "і", однак літера "з" для слова роЗкажіть є....
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19.09.2020 15:30 Ответить
вибач, буду уважний
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19.09.2020 15:39 Ответить
Ну тут как сказать) Путать "З" "С" для наших это стандартная ошибка))) Причем україномовні, обучавшиеся в школах с русским языком обучения, пишут с вместо з, а русскоязычные, обучавшиеся в украинских школах наоборот) За собой это очень часто замечаю)
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19.09.2020 16:11 Ответить
эт, чтоб п%дорки с "кавказа 2020" если чё, и не думали рыпаться
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19.09.2020 15:20 Ответить
Хорошо!Чем больше учений таких тем лучше!
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19.09.2020 15:31 Ответить
Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.

давайте, называйте хоть одного нашего генерала который на 10 м хотя бы подошел к парашюту....начинаю загибать пальцы.
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19.09.2020 15:34 Ответить
Так он же бригадный! генерал, а не лампасный или кабинетный.
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19.09.2020 16:22 Ответить
ЗАГИБАЙ!!!
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Иванович Содоль
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Викторович Зенченко

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миргородский Максим Вікторович

генерал-лейтенант Михаил Витальевич Забродский
полковник Шандар О. М.

полковник Шворак Владимир Васильевич

генерал-майор Андрей Трофимович Ковальчук
Кто они....и на какое удаление приближались к парашютам найдёте сами!!!
Кстати вопрос!? Ваши генералы...это чьи? Наши...украинские ..прыгают ..!! А ваши?
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19.09.2020 16:59 Ответить
..а это вдогонку... чтобы не было крика!!!
Бригадный генерал - первичное генеральское звание в ряде армий мира. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором. В большинстве стран - полковник. Крайне редко соответсвует генерал-майору.
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19.09.2020 17:03 Ответить
Загибай.
1. Сергей Кульчицькый (погиб),
2. Михаил Забродский,
3. Сергей Кривонос,
4. Сергей Наев.
Достаточно? И это из высшего ком.состава. А при Порохе - практически любой командир бригады ДШВ.
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19.09.2020 17:09 Ответить
налажена связь с высшим руководством Источник: https://censor.net/ru/p3220257 как по мне зря они это сделали!!
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19.09.2020 15:39 Ответить
Почему? Нужно чтобы до кацапов эта информация доходила как можно быстрее))) Ну чтобы не делали необдуманных шагов)))
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19.09.2020 16:13 Ответить
сорри!! вы правы!!(упустил этот,,положительный" фактор в ,,дружественных" отношениях)
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19.09.2020 22:04 Ответить
ось вам и ладушки!
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19.09.2020 15:46 Ответить
В Симферополе?
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19.09.2020 16:02 Ответить
Репортаж британской Sky News

https://youtu.be/zT80QZDjpZ4
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19.09.2020 16:28 Ответить
Russian backyard ріже вухо.
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20.09.2020 00:14 Ответить
Ну ты то хоть бутылку не забыл?
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19.09.2020 16:42 Ответить
Не хозяева , а партнеры. Это у тебя хозяева, холуй хремлевскийс
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19.09.2020 16:43 Ответить
Молодцы, очень круто!
Теперь нужно это сделать в Крыму. Молниеносная операция войск Украины и стран НАТО, десантирование в Севастополе и Симферополе при поддержке партизан. И освободить наконец Крым от пуйловской оккупации !
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19.09.2020 17:23 Ответить
Последнего партизана выкрало ФСБ, если не ошибаюсь, из Харькова и одному голову проломили свои же в Киеве. Ну а татары так цену себе набивают, и особо не быкуют.
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19.09.2020 18:28 Ответить
Над Хмельницким вчера и сегодня летал американский V-22.
Навчання "Об'єднані зусилля-2020" на Миколаївщині розпочалися з висадки британсько-українського десанту - Цензор.НЕТ 2997
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19.09.2020 17:26 Ответить
красивая птичка,нам бы таких
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19.09.2020 17:38 Ответить
Можна купити. Японія пару років назад купила і перші вже поставили.
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27.09.2020 19:12 Ответить
Бережіть себе орли, рапід трайден 2011 не забутні вирази обличчя канадців після іл 76, це Вам не 140-160 км з геркулеса)))) до 250 це як гімно по трубам))))
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19.09.2020 17:44 Ответить
американцы строят сразу 3 базы нато в украине
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19.09.2020 18:41 Ответить
Что то намечается для 73% и их фронт-клоуна - В52 на постоянной основе будут патрулировать воздушное пространство Украины, англы, испанцы, французы.... постоянно приводят свои военные корабли в Чёрное море, наши военные участвуют в учениях в Европе ... такое ощущение, что бы наших военных не штрафовали за ответку оркам, будут отвечать натовцы - а им и штраф щеленский хрен наложит.
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19.09.2020 22:04 Ответить
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Олегом Хвощевським и
ещё 3.

2 ч.
·

Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
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19.09.2020 22:30 Ответить
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky


2 ч.
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Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
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19.09.2020 22:30 Ответить
Британский генерал прыгает с парашютом со своими бойцами. А наши хенералы морды понажирали, что в самолёт не влезают. И как вишеньем на торт главнокомандующая шморкля хочет ещё и штрафовать наших воинов, что бы не защищали Украину. Ещё бы, для зеленского Украина проститутка. Он видно по себе меряет, вспоминая свои выступления по кацапским баням с голой жопой.
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20.09.2020 00:12 Ответить
Хто нажрав Наєв і Забродський?
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20.09.2020 00:16 Ответить
Знаешь сколько в Украине генералов?
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20.09.2020 20:48 Ответить
Знаешь сколько в Украине генералов?
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20.09.2020 00:18 Ответить
Если кому ещё не понятно, то оно в жизни так с кем поведёшься того и наберёшься! Повелись с ублюдками - ублюдочности и набрались, и ой как тяжко избавляться от плохого (оно ж, легко так себя вести, нам типа все должны), но ребятки один х.й, никуда вы не денетесь - как там на росии говорят - перетопчитесь...а за учения браво...пусть лучше эти, чем те.
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20.09.2020 03:14 Ответить
Сколько радости что на вашей территории вас же и будут убивать уже официально
Эти попрыгали и свалили до себя и смотрят
Никто помогать вам не будет, показуха и провокация
Спасибо
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20.09.2020 06:54 Ответить
А вы предпочитаете не официально? Так и вас так же убивают... Одно наше существование для вас уже провокация...
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20.09.2020 15:15 Ответить
така сама провокація як підсилання чахлика до борзих биками, що ховаються за кутом.
Так що, борзі, один непевний рух і з хижаків, якими ви себе бачите, ви раптово перетворитесь на жертв
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21.09.2020 07:55 Ответить
 
 