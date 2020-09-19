Учения "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине начались с высадки британско-украинского десанта. ФОТОрепортаж
На Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Данный этап учений начался с десантирования украинских и британских "крылатых пехотинцев". Десантирования проиходили с оружием и снаряжением под прикрытием Военно-Воздушных Сил.
Одним из первых, кто десантировался на украинскую землю вместе со своим личным составом, был командир 16-й десантно-штурмовой бригады ВС Великобритании бригадный генерал Джеймс Мартин.
Британские и украинские десантники действовали по боевому, причем на вполне незнакомой местности. Каждый воин десантировался с оружием и снаряжением, боеприпасами, десантным рюкзаком со всем необходимым имуществом. После десантирования, была организованна оборона площадки приземления, налажена связь с высшим руководством и украинским подразделением ДШВ.
Британские и украинские подразделения в тесном взаимодействии вышли на определенный рубеж, с целью выполнения дальнейшего задачи.
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міжморська унфя, то велика 100 млн держава в центрі європи...буфер між єс в вузькому значенні цих літер і ростучого китаю
а десант-никогда не знаешь,когда пригодится...и воздухом или морем.или на вертолетах.пво выводится из строя одним в-52 со средствами рэб.
впрочем,чего я тебя разубеждать буду? .ты их победишь одной левой.працюй в том же духе
Поинтересуйся сколько этих В-52 во Вьетнаме сбили.» (с)
От тепер, хохловатка (чи лахтинський) ознайомся й ти, скіко
СРСР, КНР, і вьєтнамські комуняки, збили B- 52 за ВІСІМ років (1965-1973) війни.
Втрати Боинг B-52 «Стратофортресс» (Boeing B-52 Stratofortress - стратосферна фортеця)
31 (тридцять один) літак.
З них:
-17 збитих в бойових діях,
- 1 списаний через бойові ушкоджень,
- 11 розбилися в льотних пригодах,
- 1 списаний через небойових ушкоджень,
- 1 згорілий на аеродромі в Японії. .
В цілому ж людські втрати САК склали 29 убитих, четверо загинуло під час катастрофи В-52 в У-Тапао (до речі - це теж «не бойова" втрата, хоча про причини катастрофи здогадатися не складно - пошкодження від вогню засобів ППО), 33 члени екіпажу в-52 потрапило в полон, після того, як вони покинули в небі В'єтнаму підбиті машини.»
ОЗНАЙОМИВСЯ?
-всього збудовано Б-52 було 744 (сімсот сорок чотири).
Самовдовольнився?
У нього власна тактика застосування.
Першими підуть F-22, F-35 та протирадіолокаціні ракети
https://www.youtube.com/watch?v=EkD3FzEmOAw https://www.youtube.com/watch?list=PLc_GprSeHacLtZyBz6rdMbmJ-1cJbXRzX&v=XZ_FsNjkvss
Так само й десант. Його можна наблизити до потрібної зони й далі там вже хлопці почнуть діяти на землі.
...
А у наших какого-то пузатого десантировали?))
А Зєєєля пузанів повертає.
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А так бюджетно-в утиль разом зі сміттям.
давайте, называйте хоть одного нашего генерала который на 10 м хотя бы подошел к парашюту....начинаю загибать пальцы.
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Юрий Иванович Содоль
полковник https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Олег Викторович Зенченко
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA полковник https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&action=edit&redlink=1 Миргородский Максим Вікторович
генерал-лейтенант Михаил Витальевич Забродский
полковник Шандар О. М.
полковник Шворак Владимир Васильевич
генерал-майор Андрей Трофимович Ковальчук
Кто они....и на какое удаление приближались к парашютам найдёте сами!!!
Кстати вопрос!? Ваши генералы...это чьи? Наши...украинские ..прыгают ..!! А ваши?
Бригадный генерал - первичное генеральское звание в ряде армий мира. Обычно занимает положение между полковником и генерал-майором. В большинстве стран - полковник. Крайне редко соответсвует генерал-майору.
1. Сергей Кульчицькый (погиб),
2. Михаил Забродский,
3. Сергей Кривонос,
4. Сергей Наев.
Достаточно? И это из высшего ком.состава. А при Порохе - практически любой командир бригады ДШВ.
https://youtu.be/zT80QZDjpZ4
Теперь нужно это сделать в Крыму. Молниеносная операция войск Украины и стран НАТО, десантирование в Севастополе и Симферополе при поддержке партизан. И освободить наконец Крым от пуйловской оккупации !
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
находится с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R
Олегом Хвощевським и
ещё 3.
2 ч.
·
Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZUGKnRrsgJMjebpQ-6KEzEBwc2K4BcL-**************************************************************************************************&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky
2 ч.
·
Я счастлив от того,что США и союзники так активизировались в Украине.ДВЕННАДЦАТЬ тысяч военных НАТО проводят сегодня учения,во Львове,Виннице и других городах.Три ядерных бомбардировщика постоянно курсируют возле границы с оккупированным Крымом.В Кремле уже ОБХЕЗАЛИСЬ и сегодня Путин завел свою старую пластинку,что у него есть такое оружие,которого нет ни у кого в Мире))Ну самое интересное в том,как засуетилась КРЕМЛЕВСКАЯ АГЕНТУРА в Украине.Все эти Бужанские,Дубинские,Рабиновичи ЗАВИЗЖАЛИ о том,что нам надо прекращать отношения с Западом,так как мы находимся ВО ВНЕШНЕМ УПРАВЛЕНИИ))Ну чисто повторяют мантры РОССИЙСКИХ СМИ...Хочу вам ответить НЕУВАЖАЕМЫЕ мною РАБИНОВИЧИ,ДУБИНСКИЕ и БУЖАНСКИЕ.Ну вы как бы НЕ СОВСЕМ УКРАИНЦЫ,но мы же не подымаем вопросов о том,что УКРАИНЦАМИ правят ВНЕШНИЕ УПРАВЛЕНЦЫ.А вас действительно у власти развелось НЕМЕРЕННО.Поэтому сидите тихо и не мешайте УКРАИНЦАМ выбирать себе СОЗНИКОВ и защищаться от ЯВНОГО и ЗЛЕЙШЕГО ВРАГА Украины,засевшего в Кремле...И кстати добавлю.Вы же не можете не знать,что у вашей исторической родины Израиля,ГЛАВНЕЙШИЙ союзник это США.И я вот представить себе не могу,что бы вы приехали в Израиль и начали рассказывать своим единоверцам о том,что им надо отказаться от помощи США,так как считаете это ВНЕШНИМ УПРАВЛЕНИЕМ.Да вас бы посадили в тюрьму на лет 20,как ПРЕДАТЕЛЕЙ,а вот в Украине вы себе такое позволяете((...
Эти попрыгали и свалили до себя и смотрят
Никто помогать вам не будет, показуха и провокация
Спасибо
Так що, борзі, один непевний рух і з хижаків, якими ви себе бачите, ви раптово перетворитесь на жертв