Протягом минулого тижня під час пожеж в Україні загинуло 18 людей, на водоймах - 11, - ДСНС

Упродовж минулого тижня (з 14.09 по 20.09) під час пожеж в Україні загинуло 18 людей, на водних об'єктах - 11.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 3 тис. 732 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 54 людини.

Ліквідовано 3 тис. 187 пожеж, врятовано під час пожеж 33 людини і не допущено знищення вогнем 611 будинків і 60 од. техніки. Під час пожеж загинули 18 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 8 млн 145 тис. грн.

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Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 481 виїзд, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 627 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 11 осіб.