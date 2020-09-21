Мешканцям столиці через пожежу в Дарницькому районі Києва рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі
Через пожежу в Дарницькому районі Києва мешканцям міста рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі, а дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.
"На вул. Колекторній у Дарницькому районі Києва триває гасіння пожежі загальною площею 2000 кв. м. До ліквідації пожежі залучено 15 одиниць техніки. Зокрема: 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль ГУ ДСНС України у м. Києві, інженерна техніка та 30 рятувальників особового складу", - повідомляють в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.
У деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки.
Фахівці нагадують, що робити у випадках задимленості:
- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок;
- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано-вранці. Під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;
- увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;
- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;
- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;
- не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ;
- у разі появи задишки, кашлю або безсоння необхідно звернутися до лікаря.
Нагадаємо, перше повідомлення про пожежу на вул. Колекторній у Дарницькому районі надійшло в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в м.Києві ще 20 вересня о 12:45. До місця виклику негайно було направлено рятувальне відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події, пожежники встановили, що горить звалище на площі 500 кв. м. О 17:00 пожежу вдалося локалізувати.
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