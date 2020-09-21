Мешканцям столиці через пожежу в Дарницькому районі Києва рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі

Через пожежу в Дарницькому районі Києва мешканцям міста рекомендують обмежити перебування на відкритому повітрі, а дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

"На вул. Колекторній у Дарницькому районі Києва триває гасіння пожежі загальною площею 2000 кв. м. До ліквідації пожежі залучено 15 одиниць техніки. Зокрема: 4 пожежні автоцистерни, рукавний автомобіль ГУ ДСНС України у м. Києві, інженерна техніка та 30 рятувальників особового складу", - повідомляють в Управлінні з питань цивільного захисту КМДА.

У деяких районах міста спостерігається значне задимлення, через те, що пожежа частково перекинулася на торфовища. Наразі відкритого вогню немає. Триває проливання окремих осередків тління, із залученням спеціальної інженерної техніки.

Також читайте: У Києві продовжує горіти звалище в Дарницькому районі, вогонь частково перекинувся на торфовища, - ДСНС

Фахівці нагадують, що робити у випадках задимленості:

- обмежити перебування на відкритому повітрі. Дітям і вагітним жінкам варто відмовитися від тривалих прогулянок;

- тримати вікна зачиненими, особливо вночі і рано-вранці. Під час відкриття вікон завішувати кватирки зволоженою тканиною і періодично її змінювати;

- увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря;

- проводити вологе прибирання, корисно поставити ємності з водою, щоб підвищити вологість повітря;

- збільшити споживання рідини до 2-3 літрів на день для дорослих. Для відшкодування втрати солей та мікроелементів рекомендується пити підсолену і мінеральну лужну воду, молочно-кислі напої (знежирене молоко, молочну сироватку), соки, мінералізовані напої, киснево-білкові коктейлі;

- не гуляти під дощем, а якщо потрапили під дощ – за першої можливості прийняти душ;

- у разі появи задишки, кашлю або безсоння необхідно звернутися до лікаря.



Фото: сайт КМДА

Нагадаємо, перше повідомлення про пожежу на вул. Колекторній у Дарницькому районі надійшло в оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України в м.Києві ще 20 вересня о 12:45. До місця виклику негайно було направлено рятувальне відділення 24 Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події, пожежники встановили, що горить звалище на площі 500 кв. м. О 17:00 пожежу вдалося локалізувати.