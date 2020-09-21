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Новини Агресія Росії проти України
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Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", - Данілов

Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань

Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", щоб своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи початок стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020", які РФ проводить з 21 по 26 вересня цього року зазначив, що зі свого боку в Україні 22-25 вересня пройдуть стратегічні командно-штабні вчення "Об'єднані зусилля - 2020".

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині розпочався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

Також читайте: Російські винищувачі Су-27 і Су-30 заступили на бойове чергування в окупованому Криму

Автор: 

Данілов Олексій (1259) росія (65394) РНБО (2285) військові навчання (2777)


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Топ коментарі
+13
Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", - Данилов - Цензор.НЕТ 912
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21.09.2020 13:13
+6
но воды от этого в крыму больше не стало
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21.09.2020 13:19
+4
Кажуть, що мордоровці трішки обі*рались після прольоту б-52.
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21.09.2020 13:14
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Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", - Данилов - Цензор.НЕТ 912
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21.09.2020 13:13 Відповісти
Просто ещё не похмелились.
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21.09.2020 13:23 Відповісти
А смысл за ними седить, если презедент вава зеленских увидил мир в глаза ху#ла?
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21.09.2020 13:13 Відповісти
Кажуть, що мордоровці трішки обі*рались після прольоту б-52.
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21.09.2020 13:14 Відповісти
но воды от этого в крыму больше не стало
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21.09.2020 13:19 Відповісти
Нужно не следить ,а ударить с тыла,окружив кавказскую группировку и потом идти освобождать Крым с обеих сторон ,а со стороны моря ударит Грузия ,Украина и военный флот НАТО, а партию ОПЗЖ и их холуёв развесить на ветках берёзы.
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21.09.2020 13:24 Відповісти
Ты уже в рядах освободителей, или все еще греешь диван?
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21.09.2020 13:29 Відповісти
Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", - Данілов - Цензор.НЕТ 16

Він вже на бойовому дивані мчить туди.
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21.09.2020 13:37 Відповісти
я сейчас в глубоком тылу в Саранске,готовлю мост подрывать,ветер сейчас сильный и мордовцы всё обосрали под мостом,не подойдёшь к инженерным узлам конструкции
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21.09.2020 14:04 Відповісти
Ух ти який стратєх!
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21.09.2020 13:31 Відповісти
Ставлю на Вейшнорію чи на щось подібне..
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21.09.2020 13:29 Відповісти
Вейшнорія водить хороводи з букетиками.
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21.09.2020 13:32 Відповісти
Стежить той, що "добре розбирається" у військових справах, той що ні разу не надівав військову форму і не стріляв по справжньому, крім як у кіно про Голобородька. То він настежить
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21.09.2020 13:39 Відповісти
Бубочка разрешил? Или сами, на штраф нарываетесь?
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21.09.2020 13:39 Відповісти
Внимательно следят за хороводами орков наши союзники и делятся некоторыми разведданными с украинскими военными.
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21.09.2020 13:40 Відповісти
І що вона там вислідила?
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21.09.2020 14:25 Відповісти
Ага. Мы пахали. У нас теперь штрафуют за защиту Украины.
Но во тут зеленые грабли не могут дотянуться.

https://dumskaya.net/allnews///2020/09/21/ 21 сентября , 15:02
Американская и британская авиация осуществляет комплексную разведку от мыса Тарканхут до кавказского побережья

Американская и британская авиация в данный момент «висит» над Черным морем, осуществляя комплексную разведку Крыма и побережья Кавказа.
Разведчики уже несколько часов «утюжат» побережье, сканируя огромные территории от западной оконечности оккупированного полуострова - мыса Тарканхут - до города Адлер, где находится сочинский аэропорт.
Американский стратегический разведчик RC-135U с регистрационным номером 64-14849, взлетев с американской базы Суда-бей, что на греческом острове Крит, более пяти часов находился над Черным морем в районе Крыма и кавказского побережья. Разведка производилась на высоте 11 тысяч 500 метров.
Чуть позже к разведке приступил британский самолет Bombardier Sentinel R1, взлетевший с базы Великобритании в городке Акротири, расположенном на острове Кипр рядом с Лимассолом.
Британский разведчик барражирует над черноморскими водами на высоте 12,5 километров и при скорости 900 км в час. Для противодействия разведке в воздух подняты несколько истребителей противовоздушной обороны страны-агрессора.
Кроме того, над береговой чертой Турции и Черного моря за всеми передвижениями в воздухе следит «летающая тарелка» - самолет АВАКС - E-3C.
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21.09.2020 16:16 Відповісти
угрозы по окончании учений как было в 2008 с Грузией
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21.09.2020 20:45 Відповісти
 
 