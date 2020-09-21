Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", - Данілов

Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", щоб своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба РНБО.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи початок стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020", які РФ проводить з 21 по 26 вересня цього року зазначив, що зі свого боку в Україні 22-25 вересня пройдуть стратегічні командно-штабні вчення "Об'єднані зусилля - 2020".

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині розпочався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".

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