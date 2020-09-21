Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", - Данілов
Україна уважно стежить за ходом російських військових навчань "Кавказ-2020", щоб своєчасно виявити ознаки загроз національній безпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба РНБО.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов, коментуючи початок стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2020", які РФ проводить з 21 по 26 вересня цього року зазначив, що зі свого боку в Україні 22-25 вересня пройдуть стратегічні командно-штабні вчення "Об'єднані зусилля - 2020".
Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині розпочався перший етап навчань "Спільні зусилля" в рамках стратегічного командно-штабного навчання "Об'єднані зусилля - 2020".
Топ коментарі
+13 Филипп Филиппович Преображенск
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Він вже на бойовому дивані мчить туди.
Но во тут зеленые грабли не могут дотянуться.
https://dumskaya.net/allnews///2020/09/21/ 21 сентября , 15:02
Американская и британская авиация осуществляет комплексную разведку от мыса Тарканхут до кавказского побережья
Американская и британская авиация в данный момент «висит» над Черным морем, осуществляя комплексную разведку Крыма и побережья Кавказа.
Разведчики уже несколько часов «утюжат» побережье, сканируя огромные территории от западной оконечности оккупированного полуострова - мыса Тарканхут - до города Адлер, где находится сочинский аэропорт.
Американский стратегический разведчик RC-135U с регистрационным номером 64-14849, взлетев с американской базы Суда-бей, что на греческом острове Крит, более пяти часов находился над Черным морем в районе Крыма и кавказского побережья. Разведка производилась на высоте 11 тысяч 500 метров.
Чуть позже к разведке приступил британский самолет Bombardier Sentinel R1, взлетевший с базы Великобритании в городке Акротири, расположенном на острове Кипр рядом с Лимассолом.
Британский разведчик барражирует над черноморскими водами на высоте 12,5 километров и при скорости 900 км в час. Для противодействия разведке в воздух подняты несколько истребителей противовоздушной обороны страны-агрессора.
Кроме того, над береговой чертой Турции и Черного моря за всеми передвижениями в воздухе следит «летающая тарелка» - самолет АВАКС - E-3C.