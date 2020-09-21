Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", - Данилов

Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", чтобы своевременно обнаружить признаки угроз национальной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-служба СНБО.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя начало стратегических командно-штабных учений "Кавказ-2020", которые РФ проводит с 21 по 26 сентября этого года отметил, что со своей стороны в Украине 22-25 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия - 2020".

Ранее сообщалось, что на Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".

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