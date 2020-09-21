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Новини Агресія Росії проти України
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Лукашенко вирішив провести ще одні спільні навчання з Росією

Лукашенко вирішив провести ще одні спільні навчання з Росією

Завтра в Білорусі стартують спільні з Росією військові навчання "Слов'янське братство-2020". У них візьмуть участь близько 6000 військовослужбовців і 500 одиниць техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.

"У ньому візьмуть участь військовослужбовці Західного оперативного командування, сил спеціальних операцій Збройних Сил, ВПС і військ ППО, ракетних військ і артилерії, а також підрозділи двох з'єднань повітрянодесантних військ Збройних Сил Російської Федерації. Загалом у практичних навчаннях буде задіяно близько 6000 військовослужбовців, понад 500 одиниць бойової техніки. При цьому від Збройних Сил Російської Федерації - близько 1000 осіб і до 100 одиниць бойової техніки", - сказано в повідомленні.

Під час навчань планують вчинення маршів, десантування особового складу і бойової техніки з літаків військово-транспортної авіації, форсування водних перешкод, проведення бойових стрільб, а також бойове застосування авіації.

Читайте також: Спільні військові навчання Росії та Білорусі - це тиск, - головнокомандувач ЗС Литви Рупшіс

"Спільні навчання "Слов'янське братство - 2020" мають суто оборонний характер і направлені ... на подальше зміцнення і розвиток інтеграційних процесів у рамках зміцнення обороноздатності Союзної держави", - зазначили в Міноборони РБ.

Автор: 

Білорусь (7941) росія (65415) військові навчання (2778)


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Топ коментарі
+9
Надеюсь Вейшнория этим мудакам опять наваляет.
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21.09.2020 16:58
+2
Два дебила это сила!!
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21.09.2020 16:56
+2
Ох уж эти их "совместные мучения"... Когда уже Усатый и Плешивый "отмучаются"... Всему Миру легче сразу станет!
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21.09.2020 16:56
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Бульбофюрер входит в кураж
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21.09.2020 16:55 Відповісти
Два дебила это сила!!
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21.09.2020 16:56 Відповісти
Ох уж эти их "совместные мучения"... Когда уже Усатый и Плешивый "отмучаются"... Всему Миру легче сразу станет!
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21.09.2020 16:56 Відповісти
понравилось?
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21.09.2020 16:56 Відповісти
противозачаточные для коли...
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21.09.2020 16:57 Відповісти
Лукашенко вирішив провести ще одні спільні навчання з Росією - Цензор.НЕТ 117
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21.09.2020 18:51 Відповісти
скорее - как коля провёл осень на коленях у кадыркина..
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21.09.2020 18:56 Відповісти
Надеюсь Вейшнория этим мудакам опять наваляет.
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21.09.2020 16:58 Відповісти
Дураков учить- только портить их..
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21.09.2020 17:04 Відповісти
россия Зашла , и с Белоруси уже не выйдут . Одни учения закончатся , другие начнутся и пошло поехало.А народ будит ходить на площадя как на праздник , будут ловить , отпускать и снова ловить , а они будут ходить. Им нравится , пускай будит Так.
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21.09.2020 17:12 Відповісти
Во время учений планируют совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.

Ну, это всё хоть не на территории Польши?
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21.09.2020 17:14 Відповісти
Это, если ветер будет в правильную сторону
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21.09.2020 17:20 Відповісти
Смотри Лука как бы скоро после всех етих учений не пришлось на коленях ползать перед Европой и просить *ножки буша* чтобы копыта не протянуть с голодухи
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21.09.2020 17:18 Відповісти
За чей счет банкет?
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21.09.2020 17:20 Відповісти
Він дійсно не сповна розуму! Для всіх він вже не легітимний. Таким і залишиться.
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21.09.2020 17:23 Відповісти
калхозенфюреру не простіше вже офіційно стати федеральним округом расєї...)))
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21.09.2020 17:47 Відповісти
лукашенко уже давно ничего не решает . Это путен решил , а лукашенко исполняет . колхозану позволено только истязать гражданских безнаказанно .
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21.09.2020 19:40 Відповісти
)))
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22.09.2020 01:58 Відповісти
 
 