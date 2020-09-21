Лукашенко вирішив провести ще одні спільні навчання з Росією
Завтра в Білорусі стартують спільні з Росією військові навчання "Слов'янське братство-2020". У них візьмуть участь близько 6000 військовослужбовців і 500 одиниць техніки.
Про це повідомляє Міністерство оборони Республіки Білорусь, інформує Цензор.НЕТ.
"У ньому візьмуть участь військовослужбовці Західного оперативного командування, сил спеціальних операцій Збройних Сил, ВПС і військ ППО, ракетних військ і артилерії, а також підрозділи двох з'єднань повітрянодесантних військ Збройних Сил Російської Федерації. Загалом у практичних навчаннях буде задіяно близько 6000 військовослужбовців, понад 500 одиниць бойової техніки. При цьому від Збройних Сил Російської Федерації - близько 1000 осіб і до 100 одиниць бойової техніки", - сказано в повідомленні.
Під час навчань планують вчинення маршів, десантування особового складу і бойової техніки з літаків військово-транспортної авіації, форсування водних перешкод, проведення бойових стрільб, а також бойове застосування авіації.
"Спільні навчання "Слов'янське братство - 2020" мають суто оборонний характер і направлені ... на подальше зміцнення і розвиток інтеграційних процесів у рамках зміцнення обороноздатності Союзної держави", - зазначили в Міноборони РБ.
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