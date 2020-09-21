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Новости Агрессия России против Украины
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Лукашенко решил провести еще одни совместные учения с Россией

Лукашенко решил провести еще одни совместные учения с Россией

Завтра в Беларуси стартуют совместные с Россией военные учения "Славянское братство-2020". В них примут участие около 6000 военнослужащих и 500 единиц техники.

Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

"В нем примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники", - сказано в сообщении.

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Во время учений планируют совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.

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"Совместное учение "Славянское братство – 2020" носит сугубо оборонительный характер и направлено ... на дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства", - отметили в Минобороны РБ.

Автор: 

Беларусь (7902) россия (95702) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+9
Надеюсь Вейшнория этим мудакам опять наваляет.
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21.09.2020 16:58
+2
Два дебила это сила!!
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21.09.2020 16:56
+2
Ох уж эти их "совместные мучения"... Когда уже Усатый и Плешивый "отмучаются"... Всему Миру легче сразу станет!
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21.09.2020 16:56
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Бульбофюрер входит в кураж
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21.09.2020 16:55 Ответить
Два дебила это сила!!
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21.09.2020 16:56 Ответить
Ох уж эти их "совместные мучения"... Когда уже Усатый и Плешивый "отмучаются"... Всему Миру легче сразу станет!
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21.09.2020 16:56 Ответить
понравилось?
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21.09.2020 16:56 Ответить
противозачаточные для коли...
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21.09.2020 16:57 Ответить
Лукашенко вирішив провести ще одні спільні навчання з Росією - Цензор.НЕТ 117
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21.09.2020 18:51 Ответить
скорее - как коля провёл осень на коленях у кадыркина..
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21.09.2020 18:56 Ответить
Надеюсь Вейшнория этим мудакам опять наваляет.
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21.09.2020 16:58 Ответить
Дураков учить- только портить их..
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21.09.2020 17:04 Ответить
россия Зашла , и с Белоруси уже не выйдут . Одни учения закончатся , другие начнутся и пошло поехало.А народ будит ходить на площадя как на праздник , будут ловить , отпускать и снова ловить , а они будут ходить. Им нравится , пускай будит Так.
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21.09.2020 17:12 Ответить
Во время учений планируют совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.

Ну, это всё хоть не на территории Польши?
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21.09.2020 17:14 Ответить
Это, если ветер будет в правильную сторону
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21.09.2020 17:20 Ответить
Смотри Лука как бы скоро после всех етих учений не пришлось на коленях ползать перед Европой и просить *ножки буша* чтобы копыта не протянуть с голодухи
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21.09.2020 17:18 Ответить
За чей счет банкет?
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21.09.2020 17:20 Ответить
Він дійсно не сповна розуму! Для всіх він вже не легітимний. Таким і залишиться.
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21.09.2020 17:23 Ответить
калхозенфюреру не простіше вже офіційно стати федеральним округом расєї...)))
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21.09.2020 17:47 Ответить
лукашенко уже давно ничего не решает . Это путен решил , а лукашенко исполняет . колхозану позволено только истязать гражданских безнаказанно .
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21.09.2020 19:40 Ответить
)))
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22.09.2020 01:58 Ответить
 
 