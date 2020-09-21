Лукашенко решил провести еще одни совместные учения с Россией

Завтра в Беларуси стартуют совместные с Россией военные учения "Славянское братство-2020". В них примут участие около 6000 военнослужащих и 500 единиц техники.

Об этом сообщает Министерство обороны Республики Беларусь, информирует Цензор.НЕТ.

"В нем примут участие военнослужащие Западного оперативного командования, сил специальных операций Вооруженных Сил, ВВС и войск ПВО, ракетных войск и артиллерии, а также подразделения двух соединений Воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Всего в практических действиях будет задействовано около 6000 военнослужащих, свыше 500 единиц боевой техники. При этом от Вооруженных Сил Российской Федерации – около 1000 человек и до 100 единиц боевой техники", - сказано в сообщении.

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Во время учений планируют совершение маршей, десантирование личного состава и боевой техники из самолетов военно-транспортной авиации, форсирование водных преград, проведение боевых стрельб, а также боевое применение авиации.

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"Совместное учение "Славянское братство – 2020" носит сугубо оборонительный характер и направлено ... на дальнейшее укрепление и развитие интеграционных процессов в рамках укрепления обороноспособности Союзного государства", - отметили в Минобороны РБ.