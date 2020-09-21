Філарет попросив Папу Римського підтримати ув'язненого в Італії нацгвардійця Марківа

Почесний патріарх Філарет написав відкритого листа на підтримку бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії, а також закликав папу Франциска клопотати про незаанґажований суд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Звертаюся до Його Святості Папи Римського Франциска, міжнародної та правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію і, зі свого боку, клопотати перед Урядом Італії про незаанґажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа", - написав Філарет.

Патріарх додав, що Марків є прикладом української незламності, адже відстоює не тільки свою честь і гідність, а й усього українського народу.

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"Закликаю українців, які нині живуть в Італії, проявити свою громадянську позицію і всіма законними методами домагатися справедливого суду, приєднавшись до міжнародної акції "Free Markiv"", - додав патріарх Філарет.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.