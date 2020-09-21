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Новини Свободу Марківу
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Філарет попросив Папу Римського підтримати ув'язненого в Італії нацгвардійця Марківа

Філарет попросив Папу Римського підтримати ув'язненого в Італії нацгвардійця Марківа

Почесний патріарх Філарет написав відкритого листа на підтримку бійця Національної гвардії України Віталія Марківа, ув’язненого в Італії, а також закликав папу Франциска клопотати про незаанґажований суд.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УПЦ КП.

"Звертаюся до Його Святості Папи Римського Франциска, міжнародної та правозахисної громадськості, звернути увагу на цю ситуацію і, зі свого боку, клопотати перед Урядом Італії про незаанґажований судовий розгляд у справі українця Віталія Марківа", - написав Філарет.

Патріарх додав, що Марків є прикладом української незламності, адже відстоює не тільки свою честь і гідність, а й усього українського народу.

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"Закликаю українців, які нині живуть в Італії, проявити свою громадянську позицію і всіма законними методами домагатися справедливого суду, приєднавшись до міжнародної акції "Free Markiv"", - додав патріарх Філарет.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.

Автор: 

Папа Римський (323) РНБО (2285) Філарет (274) Національна гвардія (1545) Папа Франциск (196) Марків Віталій (178)


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Топ коментарі
+8
А злые языки говорят что ковид19 вреден. После излечения Филарет начал достойные дела делать.
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21.09.2020 20:30
+4
Возможно, что старый пердун хоть немного осознал свою смертность.
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21.09.2020 20:32
+4
Тут повністю і цілком на боці церкви.
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21.09.2020 20:33
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А злые языки говорят что ковид19 вреден. После излечения Филарет начал достойные дела делать.
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21.09.2020 20:30 Відповісти
Возможно, что старый пердун хоть немного осознал свою смертность.
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21.09.2020 20:32 Відповісти
Филя, конечно, ещё "тот", но это "НАШ ТОТ" !
Дай Бог ему здоровья !
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21.09.2020 20:32 Відповісти
Та він і був завжди за Україну.
Лише наприкінці заплутався в мідних трубах.
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21.09.2020 21:03 Відповісти
так. Спробував зіграти з шахраєм у напєрсткі.
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22.09.2020 13:19 Відповісти
Тут повністю і цілком на боці церкви.
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21.09.2020 20:33 Відповісти
Я от всего сердца искренне рад , что Филарет выздоровел !!!
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21.09.2020 20:44 Відповісти
Ну хоч шось від старого фбсбэшника.
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21.09.2020 20:46 Відповісти
Це добре, що Філарет звернувся до Папи. Проблема в тому, у якості кого? Закладаюся, що точно не як почесний Патріарх ПЦУ, а як самопроголошеної глава ліквідовано раніше ніким не визнаної УПЦ Київського патріархату. Оскільки цей Патріархат визнає лише сам Філарет і його прибічники, то відповідно Ватикан сприймає його звернення, як звернення хоч і відомої публічної особи, але не духовного отця, а громадянина Денисенка. Наскільки для цієї акції важливий лист громадянина Денисенка, це відкрите питання.
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21.09.2020 20:56 Відповісти
ну тут филарет молодец...в идеале совместную телегу от всех конфесий накатать..
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21.09.2020 20:56 Відповісти
ДА ПО МОЕМУ ЕСЛИ ОНИ НЕ СЛУШАЮТ ВАТИКАН ИХ НЕОБХОДИМО ОТРАВИТЬ !!! НОВИЧКОМ !)
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22.09.2020 00:26 Відповісти
 
 