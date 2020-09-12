Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази
Адвокати військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа подали до апеляційного суду присяжних Мілану нові докази у справі про загибель іноземних репортерів на Донбасі в травні 2014 року.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".
Документи були надані перед початком апеляційного процесу, який стартує в Мілані 29 вересня.
Як повідомили захисники Марківа, в основі нових доказів - висновки журналістського розслідування, які увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час") про справу Роккеллі-Марківа.
Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) місця трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичного випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї. Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків із Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них із відстані близько 1800 метрів із наявного у нього автомата АК-74.
Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (зокрема експертів), а в разі потреби і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.
Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати України. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджують італійські присяжні.
Захисники сподіваються, що нові докази зможуть переконати апеляційний суд винести Марківу виправдувальний вирок. Чи ці докази буде долучено до розгляду справи в Мілані, має вирішити суддя.
Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
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Спочатку треба зареєструватис там свій профіль. Це просто. На сторинці самой петіції знайдіть - слово "Авторизуйтесь" воно активно. Потім треба підтвердити, вказати логін - ваша емаіл адреса і пароль, який ви не знаєте. Виберить - забув пароль. Спочатку на почту прийде ссилка яку ви активуєте, а потім вже знову по запросу (забув пароль), отримаєте пароль від сайту. Введіть його і з"явиться сама петиція з табом - підтримати. Ось така херня, "рєбята". На сайті петицій президента я її знайти не змог. Скоріше за все там її не має.
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Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой.
Италия освободилась от фашизма в 1945-м. А Украина - в 1992-м. Италия - это демократия. Там не боятся говорить прямо (смотри мою сноску выше), в Италии политики не имеют права курировать СМИ и иметь ботофф. Италия по всем показателям выше экс софка!
Уже был Нюрнбергский процесс. Он осудил фашизм. А процесс над комуняками был? Почему же никто не предлагает этого? Прогибаются перед срашей?
Почему куча песиковых ботоф снуётся на политических статьях. А здесь , на статье про Виталия - раз два и обчёлся! Но мы, украинцы в Италии, о нём помним и напоминаем ит. народу.
Пойди ещё с немцами задерись, сталинист!
https://www.bing.com/videos/search?q=bella+ciao&docid=608030922476161086&mid=A41669B85D63CEA2F661A41669B85D63CEA2F661&view=detail&FORM=VIRE Песня итальянских партизан. Жить в такой прекрасной стране и уходить на войну... да кому из народа оно надо было! Итальянцы - люди искусства и любви. Они ненавидят войну.