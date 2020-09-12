УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9651 відвідувач онлайн
Новини Свободу Марківу
1 417 16
Італія (1514) суд (11499) Національна гвардія (1458) Марків (178)

Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази

Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази

Адвокати військовослужбовця Нацгвардії Віталія Марківа подали до апеляційного суду присяжних Мілану нові докази у справі про загибель іноземних репортерів на Донбасі в травні 2014 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на "Радіо Свобода".

Документи були надані перед початком апеляційного процесу, який стартує в Мілані 29 вересня.

Як повідомили захисники Марківа, в основі нових доказів - висновки журналістського розслідування, які увійшли до фільму The wrong place ("Не в тому місці, не в той час") про справу Роккеллі-Марківа.

Читайте також: Італійська преса про фільм, який доводить невинність Марківа

Йдеться про кілька експериментів: один стосується візуального контролю з гори Карачун (позиції українських військ) місця трагічного випадку біля керамічного заводу, інший – балістичного випробування щодо дальності стрільби з різних видів зброї. Ці дослідження з участю італійських експертів науково підтвердили, що нацгвардієць Віталій Марків із Карачуна не міг розрізняти людські постаті біля керамічного заводу та цілитися і влучити у них із відстані близько 1800 метрів із наявного у нього автомата АК-74.

Адвокати просять долучити до розгляду справи експерименти, використані у фільмі, або фрагмент стрічки, заслухати нових свідків-учасників фільму (зокрема експертів), а в разі потреби і режисера-документаліста Крістіано Тінацці.

Дивіться також: Марків - Авакову по відеозв'язку: "Я завжди був, є і буду військовослужбовцем України. Україна мені дала більше, ніж я очікував". ВIДЕО

Додаткові докази до суду другої інстанції надають і адвокати України. Їхній матеріал базується на результатах розслідування українського МВС. Вони наголошують на звуковому слідчому експерименті, який засвідчив, що обстріл почався з боку проросійських бойовиків, а не з українських позицій, як це стверджують італійські присяжні.

Дивіться також: Акція на підтримку Марківа відбулася під стінами італійського парламенту. ФОТОрепортаж

Захисники сподіваються, що нові докази зможуть переконати апеляційний суд винести Марківу виправдувальний вирок. Чи ці докази буде долучено до розгляду справи в Мілані, має вирішити суддя.

Нагадаємо, 12 липня 2019 року італійський суд визнав військовослужбовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі у 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона обвинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Адвокати Марківа вимагали звільнення українця через нестачу доказів.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
шкода хлопця...вже стільки часу за гратами((
показати весь коментар
12.09.2020 12:19
+3
Друзі, підтримайте петицію на сайті ВР - Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Спочатку треба зареєструватис там свій профіль. Це просто. На сторинці самой петіції знайдіть - слово "Авторизуйтесь" воно активно. Потім треба підтвердити, вказати логін - ваша емаіл адреса і пароль, який ви не знаєте. Виберить - забув пароль. Спочатку на почту прийде ссилка яку ви активуєте, а потім вже знову по запросу (забув пароль), отримаєте пароль від сайту. Введіть його і з"явиться сама петиція з табом - підтримати. Ось така херня, "рєбята". На сайті петицій президента я її знайти не змог. Скоріше за все там її не має.
показати весь коментар
12.09.2020 12:18
+3
тримайся, Віталій !!!
Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази - Цензор.НЕТ 8143

...
показати весь коментар
12.09.2020 12:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Друзі, підтримайте петицію на сайті ВР - Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Спочатку треба зареєструватис там свій профіль. Це просто. На сторинці самой петіції знайдіть - слово "Авторизуйтесь" воно активно. Потім треба підтвердити, вказати логін - ваша емаіл адреса і пароль, який ви не знаєте. Виберить - забув пароль. Спочатку на почту прийде ссилка яку ви активуєте, а потім вже знову по запросу (забув пароль), отримаєте пароль від сайту. Введіть його і з"явиться сама петиція з табом - підтримати. Ось така херня, "рєбята". На сайті петицій президента я її знайти не змог. Скоріше за все там її не має.
показати весь коментар
12.09.2020 12:18 Відповісти
шкода хлопця...вже стільки часу за гратами((
показати весь коментар
12.09.2020 12:19 Відповісти
тримайся, Віталій !!!
Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази - Цензор.НЕТ 8143

...
показати весь коментар
12.09.2020 12:42 Відповісти
Почему эти тупые адвокаты не подают в ЕС ПЧ на Италию чего они сопли жуют
показати весь коментар
12.09.2020 18:44 Відповісти
И Украина тоже уже должна была подать в суд на них, я обращаюсь лично к Юрию Бутусов вы же можете помочь юридической помощью нанять квалифицированного специалиста, сделайте доброе дело
показати весь коментар
12.09.2020 18:46 Відповісти
Откройте счёт все украинцы со всего мира скинуться деньгами на хорошего юриста а не этих дегонов!!! Юрий Бутусов помогите выручить парня
показати весь коментар
12.09.2020 18:48 Відповісти
https://www.radicali.it/rubriche/silvja-manzi/ombre-russe-il-caso-markiv-e-lo-stato-della-giustizia-e-dellinformazione-italia/

Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой.
показати весь коментар
13.09.2020 09:15 Відповісти
Итальяшки еще за фашизм не ответили! Пособники Гитлера! Не забудем, не простим!
показати весь коментар
12.09.2020 19:51 Відповісти
А весь екс - совок за коммунизм ответил?
Италия освободилась от фашизма в 1945-м. А Украина - в 1992-м. Италия - это демократия. Там не боятся говорить прямо (смотри мою сноску выше), в Италии политики не имеют права курировать СМИ и иметь ботофф. Италия по всем показателям выше экс софка!
Уже был Нюрнбергский процесс. Он осудил фашизм. А процесс над комуняками был? Почему же никто не предлагает этого? Прогибаются перед срашей?
Почему куча песиковых ботоф снуётся на политических статьях. А здесь , на статье про Виталия - раз два и обчёлся! Но мы, украинцы в Италии, о нём помним и напоминаем ит. народу.
показати весь коментар
13.09.2020 09:22 Відповісти
Нюрнбергский процесс был, но осадок остался! Нефиг было с Гитлером шашни водить. Такое так просто не прощается, это не куликовская битва, когда всем уже пофиг, кто куда и зачем. К Германии более лояльное отношение, чем к тем, кто был ей пособником! Итальяшки, венгры, кто там ее. Нюрнбергский процесс... Осудили... А то и так было не ясно, без процесса. Это формальность. А людей кто вернет? Миллионы!
показати весь коментар
13.09.2020 16:57 Відповісти
Да и вашему сгалину нефиг было с гитлером екшаться! Жаль, над сгалиным никакого процесса не было. 30 млн населения полегло в войне. И столько же - в лагерях. Так что гитлер = только полсталина. Кто вернёт 60 млн людских жизней? Чем коммунизИм лучше фашизма? Сам итальянский народ вёл партизанскую войну с фашизмом. В отличие от немцев.
Пойди ещё с немцами задерись, сталинист!
показати весь коментар
13.09.2020 17:20 Відповісти
Тут не могу не согласиться. Сталин ничем не лучше был.
показати весь коментар
13.09.2020 18:56 Відповісти
Диктаторы не избираются народом, и народ не в ответе за их преступления. Итальянцы не хотели идти воевать. Сдавались в плен или шли в партизаны.Здесь есть фильм о наеполитанском карабинере Salvo D' Acquisto, который сражался с немцами и был ими убит. Кстати, Муссолини *порешили* сами итальянцы. Даже если с собственным народом он не обращался, как сгалин или гитлер.
https://www.bing.com/videos/search?q=bella+ciao&docid=608030922476161086&mid=A41669B85D63CEA2F661A41669B85D63CEA2F661&view=detail&FORM=VIRE Песня итальянских партизан. Жить в такой прекрасной стране и уходить на войну... да кому из народа оно надо было! Итальянцы - люди искусства и любви. Они ненавидят войну.
показати весь коментар
13.09.2020 19:23 Відповісти
 
 