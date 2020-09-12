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Италия (1585) суд (24817) Национальная гвардия (2049) Маркив (188)

Защита Маркива подала в суд новые доказательства его невиновности

Защита Маркива подала в суд новые доказательства его невиновности

Адвокаты военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива подали в апелляционный суд присяжных Милана новые доказательства по делу о гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Документы были предоставлены перед началом апелляционного процесса, который стартует в Милане 29 сентября.

Как сообщили защитники Маркива, в основе новых доказательств - выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли-Маркива.

Читайте на Цензор.НЕТ: Итальянская пресса о фильме, доказывающем невиновность Маркива

Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) места трагического случая у керамического завода, другой - баллистического испытания по дальности стрельбы из различных видов оружия. Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода, не мог целиться и попасть в них с расстояния около 1800 метров из имеющегося у него автомата АК-74.

Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.

Также на Цензор.НЕТ: Маркив - Авакову по видеосвязи: "Я всегда был, есть и буду военнослужащим Украины. Украина мне дала больше, чем я ожидал". ВИДЕО

Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они делают упор на звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают итальянские присяжные.

Смотрите также: Акция в поддержку Маркива прошла под стенами итальянского парламента. ФОТОрепортаж

Защитники надеются, что новые доказательства смогут убедить апелляционный суд вынести Маркиву оправдательный приговор. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

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Топ комментарии
+5
шкода хлопця...вже стільки часу за гратами((
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12.09.2020 12:19
+3
Друзі, підтримайте петицію на сайті ВР - Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Спочатку треба зареєструватис там свій профіль. Це просто. На сторинці самой петіції знайдіть - слово "Авторизуйтесь" воно активно. Потім треба підтвердити, вказати логін - ваша емаіл адреса і пароль, який ви не знаєте. Виберить - забув пароль. Спочатку на почту прийде ссилка яку ви активуєте, а потім вже знову по запросу (забув пароль), отримаєте пароль від сайту. Введіть його і з"явиться сама петиція з табом - підтримати. Ось така херня, "рєбята". На сайті петицій президента я її знайти не змог. Скоріше за все там її не має.
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12.09.2020 12:18
+3
тримайся, Віталій !!!
Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази - Цензор.НЕТ 8143

...
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12.09.2020 12:42
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Друзі, підтримайте петицію на сайті ВР - Родичі загиблих в українсько-російській війні вимагають створення ТСК щодо розслідування можливої державної зради.

https://itd.rada.gov.ua/services/Petition/Index/8464

Спочатку треба зареєструватис там свій профіль. Це просто. На сторинці самой петіції знайдіть - слово "Авторизуйтесь" воно активно. Потім треба підтвердити, вказати логін - ваша емаіл адреса і пароль, який ви не знаєте. Виберить - забув пароль. Спочатку на почту прийде ссилка яку ви активуєте, а потім вже знову по запросу (забув пароль), отримаєте пароль від сайту. Введіть його і з"явиться сама петиція з табом - підтримати. Ось така херня, "рєбята". На сайті петицій президента я її знайти не змог. Скоріше за все там її не має.
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12.09.2020 12:18 Ответить
шкода хлопця...вже стільки часу за гратами((
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12.09.2020 12:19 Ответить
тримайся, Віталій !!!
Захист Марківа подав до суду нові виправдувальні докази - Цензор.НЕТ 8143

...
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12.09.2020 12:42 Ответить
Почему эти тупые адвокаты не подают в ЕС ПЧ на Италию чего они сопли жуют
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12.09.2020 18:44 Ответить
И Украина тоже уже должна была подать в суд на них, я обращаюсь лично к Юрию Бутусов вы же можете помочь юридической помощью нанять квалифицированного специалиста, сделайте доброе дело
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12.09.2020 18:46 Ответить
Откройте счёт все украинцы со всего мира скинуться деньгами на хорошего юриста а не этих дегонов!!! Юрий Бутусов помогите выручить парня
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12.09.2020 18:48 Ответить
https://www.radicali.it/rubriche/silvja-manzi/ombre-russe-il-caso-markiv-e-lo-stato-della-giustizia-e-dellinformazione-italia/

Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой.
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13.09.2020 09:15 Ответить
Итальяшки еще за фашизм не ответили! Пособники Гитлера! Не забудем, не простим!
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12.09.2020 19:51 Ответить
А весь екс - совок за коммунизм ответил?
Италия освободилась от фашизма в 1945-м. А Украина - в 1992-м. Италия - это демократия. Там не боятся говорить прямо (смотри мою сноску выше), в Италии политики не имеют права курировать СМИ и иметь ботофф. Италия по всем показателям выше экс софка!
Уже был Нюрнбергский процесс. Он осудил фашизм. А процесс над комуняками был? Почему же никто не предлагает этого? Прогибаются перед срашей?
Почему куча песиковых ботоф снуётся на политических статьях. А здесь , на статье про Виталия - раз два и обчёлся! Но мы, украинцы в Италии, о нём помним и напоминаем ит. народу.
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13.09.2020 09:22 Ответить
Нюрнбергский процесс был, но осадок остался! Нефиг было с Гитлером шашни водить. Такое так просто не прощается, это не куликовская битва, когда всем уже пофиг, кто куда и зачем. К Германии более лояльное отношение, чем к тем, кто был ей пособником! Итальяшки, венгры, кто там ее. Нюрнбергский процесс... Осудили... А то и так было не ясно, без процесса. Это формальность. А людей кто вернет? Миллионы!
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13.09.2020 16:57 Ответить
Да и вашему сгалину нефиг было с гитлером екшаться! Жаль, над сгалиным никакого процесса не было. 30 млн населения полегло в войне. И столько же - в лагерях. Так что гитлер = только полсталина. Кто вернёт 60 млн людских жизней? Чем коммунизИм лучше фашизма? Сам итальянский народ вёл партизанскую войну с фашизмом. В отличие от немцев.
Пойди ещё с немцами задерись, сталинист!
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13.09.2020 17:20 Ответить
Тут не могу не согласиться. Сталин ничем не лучше был.
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13.09.2020 18:56 Ответить
Диктаторы не избираются народом, и народ не в ответе за их преступления. Итальянцы не хотели идти воевать. Сдавались в плен или шли в партизаны.Здесь есть фильм о наеполитанском карабинере Salvo D' Acquisto, который сражался с немцами и был ими убит. Кстати, Муссолини *порешили* сами итальянцы. Даже если с собственным народом он не обращался, как сгалин или гитлер.
https://www.bing.com/videos/search?q=bella+ciao&docid=608030922476161086&mid=A41669B85D63CEA2F661A41669B85D63CEA2F661&view=detail&FORM=VIRE Песня итальянских партизан. Жить в такой прекрасной стране и уходить на войну... да кому из народа оно надо было! Итальянцы - люди искусства и любви. Они ненавидят войну.
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13.09.2020 19:23 Ответить
 
 