Защита Маркива подала в суд новые доказательства его невиновности
Адвокаты военнослужащего Нацгвардии Виталия Маркива подали в апелляционный суд присяжных Милана новые доказательства по делу о гибели иностранных репортеров на Донбассе в мае 2014 года.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Документы были предоставлены перед началом апелляционного процесса, который стартует в Милане 29 сентября.
Как сообщили защитники Маркива, в основе новых доказательств - выводы журналистского расследования, которые вошли в фильм The wrong place ("Не в том месте, не в то время") о деле Роккелли-Маркива.
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Речь идет о нескольких экспериментах: один касается визуального контроля с горы Карачун (позиции украинских войск) места трагического случая у керамического завода, другой - баллистического испытания по дальности стрельбы из различных видов оружия. Эти исследования с участием итальянских экспертов научно подтвердили, что Маркив с Карачуна не мог различать человеческие фигуры у керамического завода, не мог целиться и попасть в них с расстояния около 1800 метров из имеющегося у него автомата АК-74.
Адвокаты просят приобщить к рассмотрению дела эксперименты, использованные в фильме, или фрагмент ленты, заслушать новых свидетелей-участников фильма (включая экспертов), а в случае необходимости, и режиссера-документалиста Кристиано Тинацци.
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Дополнительные доказательства в суд второй инстанции предоставляют и адвокаты государства Украина. Их материал базируется на результатах расследования украинского МВД. Они делают упор на звуковой следственный эксперимент, который показал, что обстрел начался со стороны пророссийских боевиков, а не с украинских позиций, как это утверждают итальянские присяжные.
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Защитники надеются, что новые доказательства смогут убедить апелляционный суд вынести Маркиву оправдательный приговор. Будут ли эти доказательства приобщены к рассмотрению дела в Милане, должен решить судья.
Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.
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Спочатку треба зареєструватис там свій профіль. Це просто. На сторинці самой петіції знайдіть - слово "Авторизуйтесь" воно активно. Потім треба підтвердити, вказати логін - ваша емаіл адреса і пароль, який ви не знаєте. Виберить - забув пароль. Спочатку на почту прийде ссилка яку ви активуєте, а потім вже знову по запросу (забув пароль), отримаєте пароль від сайту. Введіть його і з"явиться сама петиція з табом - підтримати. Ось така херня, "рєбята". На сайті петицій президента я її знайти не змог. Скоріше за все там її не має.
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Русские тени над итальянской юстицией, информацией и политикой.
Италия освободилась от фашизма в 1945-м. А Украина - в 1992-м. Италия - это демократия. Там не боятся говорить прямо (смотри мою сноску выше), в Италии политики не имеют права курировать СМИ и иметь ботофф. Италия по всем показателям выше экс софка!
Уже был Нюрнбергский процесс. Он осудил фашизм. А процесс над комуняками был? Почему же никто не предлагает этого? Прогибаются перед срашей?
Почему куча песиковых ботоф снуётся на политических статьях. А здесь , на статье про Виталия - раз два и обчёлся! Но мы, украинцы в Италии, о нём помним и напоминаем ит. народу.
Пойди ещё с немцами задерись, сталинист!
https://www.bing.com/videos/search?q=bella+ciao&docid=608030922476161086&mid=A41669B85D63CEA2F661A41669B85D63CEA2F661&view=detail&FORM=VIRE Песня итальянских партизан. Жить в такой прекрасной стране и уходить на войну... да кому из народа оно надо было! Итальянцы - люди искусства и любви. Они ненавидят войну.