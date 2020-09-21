РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13638 посетителей онлайн
Новости Свободу Маркиву
1 543 12

Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива

Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива

Почетный патриарх Филарет написал открытое письмо в поддержку бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии, а также призвал папу Франциска ходатайствовать о незаангажированном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Обращаюсь к Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, международной и правозащитной общественности, обратить внимание на эту ситуацию и, со своей стороны, ходатайствовать перед Правительством Италии о незаангажированном судебном разбирательстве по делу Украинская Виталия Маркива", - написал Филарет.

Патриарх добавил, что Маркив является примером украинской несокрушимости, ведь отстаивает не только свою честь и достоинство, но и всего украинского народа.

"Призываю украинцев ныне живущих в Италии, проявить свою гражданскую позицию и всеми законными методами добиваться справедливого суда, присоединившись к международной акции "Free Markiv"", - добавил патриарх Филарет.

Также читайте: Защита Маркива подала в суд новые доказательства его невиновности

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.

Автор: 

Папа Римский (441) СНБО (4435) Филарет (517) Национальная гвардия (2134) Франциск (181) Маркив Виталий (188)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+8
А злые языки говорят что ковид19 вреден. После излечения Филарет начал достойные дела делать.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:30
+4
Возможно, что старый пердун хоть немного осознал свою смертность.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:32
+4
Тут повністю і цілком на боці церкви.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А злые языки говорят что ковид19 вреден. После излечения Филарет начал достойные дела делать.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:30 Ответить
Возможно, что старый пердун хоть немного осознал свою смертность.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:32 Ответить
Филя, конечно, ещё "тот", но это "НАШ ТОТ" !
Дай Бог ему здоровья !
показать весь комментарий
21.09.2020 20:32 Ответить
Та він і був завжди за Україну.
Лише наприкінці заплутався в мідних трубах.
показать весь комментарий
21.09.2020 21:03 Ответить
так. Спробував зіграти з шахраєм у напєрсткі.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:19 Ответить
Тут повністю і цілком на боці церкви.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:33 Ответить
Я от всего сердца искренне рад , что Филарет выздоровел !!!
показать весь комментарий
21.09.2020 20:44 Ответить
Ну хоч шось від старого фбсбэшника.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:46 Ответить
Це добре, що Філарет звернувся до Папи. Проблема в тому, у якості кого? Закладаюся, що точно не як почесний Патріарх ПЦУ, а як самопроголошеної глава ліквідовано раніше ніким не визнаної УПЦ Київського патріархату. Оскільки цей Патріархат визнає лише сам Філарет і його прибічники, то відповідно Ватикан сприймає його звернення, як звернення хоч і відомої публічної особи, але не духовного отця, а громадянина Денисенка. Наскільки для цієї акції важливий лист громадянина Денисенка, це відкрите питання.
показать весь комментарий
21.09.2020 20:56 Ответить
ну тут филарет молодец...в идеале совместную телегу от всех конфесий накатать..
показать весь комментарий
21.09.2020 20:56 Ответить
ДА ПО МОЕМУ ЕСЛИ ОНИ НЕ СЛУШАЮТ ВАТИКАН ИХ НЕОБХОДИМО ОТРАВИТЬ !!! НОВИЧКОМ !)
показать весь комментарий
22.09.2020 00:26 Ответить
 
 