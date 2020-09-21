Филарет попросил Папу Римского поддержать заключенного в Италии нацгвардейца Маркива

Почетный патриарх Филарет написал открытое письмо в поддержку бойца Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заключенного в Италии, а также призвал папу Франциска ходатайствовать о незаангажированном суде.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Обращаюсь к Его Святейшеству Папе Римскому Франциску, международной и правозащитной общественности, обратить внимание на эту ситуацию и, со своей стороны, ходатайствовать перед Правительством Италии о незаангажированном судебном разбирательстве по делу Украинская Виталия Маркива", - написал Филарет.

Патриарх добавил, что Маркив является примером украинской несокрушимости, ведь отстаивает не только свою честь и достоинство, но и всего украинского народа.

"Призываю украинцев ныне живущих в Италии, проявить свою гражданскую позицию и всеми законными методами добиваться справедливого суда, присоединившись к международной акции "Free Markiv"", - добавил патриарх Филарет.

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Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал служащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива виновным в смерти итальянского журналиста Андреа Роккелли в 2014 году. Маркив приговорен к заключению сроком 24 года. Сторона обвинения просила признать Виталия Маркива виновным и приговорить его к 17 годам заключения. Адвокаты Маркива требовали освобождения украинца из-за недостатка улик.