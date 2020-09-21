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Новини Силовики
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41-річна мати і 16-річна дочка загинули в ДТП на Київщині, - поліція

41-річна мати і 16-річна дочка загинули в ДТП на Київщині, - поліція

На автодорозі Владиславка-Карапиші в Миронівському районі Київської області Chery Amulet врізався в КAМАЗ. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, місцевий житель не впорався з керуванням Chery Amulet і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем КAМАЗ.

"Від травм 41-річна пасажирка легковика загинула на місці події, а її 16-річна дочка померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення", - наголошується в повідомленні.

За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Автор: 

ДТП (4473) Київська область (4048) Нацполіція (15208) Правоохоронні органи (2708) силовики (2514) смерть (6759)


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Топ коментарі
+9
Черри Амлет
41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8626
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21.09.2020 23:18
+6
Капсула смерти
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21.09.2020 23:26
+5
так китайцы борятся с излишней рождаемостью
в штатах нет ни единой китайской машины - невозможно застраховать и зарегистрировать
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21.09.2020 23:34
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Черри Амлет
41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8626
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21.09.2020 23:18 Відповісти
Капсула смерти
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21.09.2020 23:26 Відповісти
видимо это 60 км/час, на которых сейчас, практически, никто и никогда не ездит!
представляете что там будет после 120 км/час
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22.09.2020 08:00 Відповісти
50 км/ч
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22.09.2020 18:00 Відповісти
так китайцы борятся с излишней рождаемостью
в штатах нет ни единой китайской машины - невозможно застраховать и зарегистрировать
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21.09.2020 23:34 Відповісти
"Сплав фольги і картону".
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22.09.2020 09:29 Відповісти
В китайской машине у них шансов выжить небыло ,даже если бы там был не камаз а велосипедист.
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22.09.2020 06:37 Відповісти
С тем же успехом могли ехать на обычном жигуле.
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22.09.2020 06:59 Відповісти
Интересно взять тест Фольксвагена Джетта середины 1990-х, который творчески переработали китайские "спецы" - думается, результат там получше.
"
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22.09.2020 07:03 Відповісти
Покупайте джипы американского автопрома - актёр Ефремов вышел из лобового столкновения без единой царапины.
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22.09.2020 08:29 Відповісти
Врядли они вдвоём на переднем сиденье были - вывод такой: была бы сзади пристёгнута осталась бы жить.
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22.09.2020 09:41 Відповісти
зустрічне зіткнення залишає мало шанців пасажирам не залежно від марки авто
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22.09.2020 10:18 Відповісти
 
 