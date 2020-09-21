41-річна мати і 16-річна дочка загинули в ДТП на Київщині, - поліція
На автодорозі Владиславка-Карапиші в Миронівському районі Київської області Chery Amulet врізався в КAМАЗ. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, місцевий житель не впорався з керуванням Chery Amulet і виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажним автомобілем КAМАЗ.
"Від травм 41-річна пасажирка легковика загинула на місці події, а її 16-річна дочка померла в кареті швидкої медичної допомоги. Водія з тілесними ушкодженнями госпіталізували в реанімаційне відділення", - наголошується в повідомленні.
За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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представляете что там будет после 120 км/час
в штатах нет ни единой китайской машины - невозможно застраховать и зарегистрировать
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