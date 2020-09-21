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Новости Силовики
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41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция

41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция

На автодороге Владиславка-Карапыши в Мироновском районе Киевской области Chery Amulet врезался в КAМАЗ. Полиция открыла уголовное производство.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, местный житель не справился с управлением Chery Amulet и выехал на встречную полосу, где совершил столкнулся с грузовым автомобилем КAМАЗ.

"От полученных травм 41-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а ее 16-летняя дочь умерла в карете скорой медицинской помощи. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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ДТП (7679) Киевская область (4156) Нацполиция (16501) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) смерть (9232)


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Топ комментарии
+9
Черри Амлет
41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8626
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21.09.2020 23:18
+6
Капсула смерти
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21.09.2020 23:26
+5
так китайцы борятся с излишней рождаемостью
в штатах нет ни единой китайской машины - невозможно застраховать и зарегистрировать
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21.09.2020 23:34
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Черри Амлет
41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция - Цензор.НЕТ 8626
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21.09.2020 23:18 Ответить
Капсула смерти
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21.09.2020 23:26 Ответить
видимо это 60 км/час, на которых сейчас, практически, никто и никогда не ездит!
представляете что там будет после 120 км/час
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22.09.2020 08:00 Ответить
50 км/ч
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22.09.2020 18:00 Ответить
так китайцы борятся с излишней рождаемостью
в штатах нет ни единой китайской машины - невозможно застраховать и зарегистрировать
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21.09.2020 23:34 Ответить
"Сплав фольги і картону".
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22.09.2020 09:29 Ответить
В китайской машине у них шансов выжить небыло ,даже если бы там был не камаз а велосипедист.
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22.09.2020 06:37 Ответить
С тем же успехом могли ехать на обычном жигуле.
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22.09.2020 06:59 Ответить
Интересно взять тест Фольксвагена Джетта середины 1990-х, который творчески переработали китайские "спецы" - думается, результат там получше.
"
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22.09.2020 07:03 Ответить
Покупайте джипы американского автопрома - актёр Ефремов вышел из лобового столкновения без единой царапины.
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22.09.2020 08:29 Ответить
Врядли они вдвоём на переднем сиденье были - вывод такой: была бы сзади пристёгнута осталась бы жить.
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22.09.2020 09:41 Ответить
зустрічне зіткнення залишає мало шанців пасажирам не залежно від марки авто
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22.09.2020 10:18 Ответить
 
 