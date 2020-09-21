41-летняя мать и 16-летняя дочь погибли в ДТП на Киевщине, - полиция
На автодороге Владиславка-Карапыши в Мироновском районе Киевской области Chery Amulet врезался в КAМАЗ. Полиция открыла уголовное производство.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Киевской области, местный житель не справился с управлением Chery Amulet и выехал на встречную полосу, где совершил столкнулся с грузовым автомобилем КAМАЗ.
"От полученных травм 41-летняя пассажирка легковушки погибла на месте происшествия, а ее 16-летняя дочь умерла в карете скорой медицинской помощи. Водителя с телесными повреждениями госпитализировали в реанимационное отделение", - отмечается в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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представляете что там будет после 120 км/час
в штатах нет ни единой китайской машины - невозможно застраховать и зарегистрировать
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