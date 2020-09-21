Другий день святкування Рош га-Шана в Умані минув спокійно, - поліція. ФОТО

Другий день святкування юдейського Нового року минув без порушення громадської безпеки та порядку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області.

Ситуація в районі проведення паломництва стабільна і контрольована.

За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень.

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