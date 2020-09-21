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Другий день святкування Рош га-Шана в Умані минув спокійно, - поліція. ФОТО

Другий день святкування юдейського Нового року минув без порушення громадської безпеки та порядку.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в секторі комунікації поліції Черкаської області.

Ситуація в районі проведення паломництва стабільна і контрольована.

За добу не було зафіксовано адміністративних і кримінальних правопорушень.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Житель Умані в соцмережах закликав убивати хасидів, триває досудове розслідування, - СБУ. ФОТОрепортаж

Другий день святкування Рош га-Шана в Умані минув спокійно, - поліція 01
Другий день святкування Рош га-Шана в Умані минув спокійно, - поліція 02

Автор: 

Умань (243) хасиди (176)


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Топ коментарі
+4
Они просто через три дня начинают бухать,сейчас им просто по религии нельзя.
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21.09.2020 23:19
+4
В Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. Приезжая в Украину, , евреи позволяют себе мусорить где угодно./ Городской власти под силу поднять штрафы за мусор до израильского уровня.
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21.09.2020 23:23
+3
Насколько я себя помню, в Умани этот хасидо-шабаш всегда проходит "без проишествий".
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21.09.2020 23:20
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І шо ??
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21.09.2020 23:17 Відповісти
Они просто через три дня начинают бухать,сейчас им просто по религии нельзя.
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21.09.2020 23:19 Відповісти
Не знав...дякую..)))
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21.09.2020 23:49 Відповісти
ой.
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21.09.2020 23:19 Відповісти
даже ниодна квартира не сгорела. разве это Новый год??? ( правда пожарки вчера метались а вечером нацгвардию ввели.
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21.09.2020 23:24 Відповісти
Насколько я себя помню, в Умани этот хасидо-шабаш всегда проходит "без проишествий".
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21.09.2020 23:20 Відповісти
В Израиле жителям строго запрещено мусорить, за это они платят большие штрафы. Приезжая в Украину, , евреи позволяют себе мусорить где угодно./ Городской власти под силу поднять штрафы за мусор до израильского уровня.
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21.09.2020 23:23 Відповісти
а я тут за сингапурский вариант.
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21.09.2020 23:26 Відповісти
Там вааще писец для брудунов..))
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21.09.2020 23:47 Відповісти
Оскільки вони тут платять велике бабло за переспати та за продукти, то і поводять себе так.
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21.09.2020 23:34 Відповісти
Власну дупу підтерти вважається роботою. Натиснути кнопку - робота. Зробити крок і кинути сміття в урну - не просто робота, а тяжкий гріх... Скільки підтиральщиків, кнопкодавів, сміттярів і прибиральників має бути в Умані щоб їм "кошерно святкувалось"?
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21.09.2020 23:51 Відповісти
Это смотря где. Как пример, подруга рассказывала, что в приграничных районах, в которых арабы вечно теракты устраивают, нет урн для мусора по-умолчанию, чтобы не было соблазна туда взрывчатку подбросить. Поэтому мусор бросается прямо на улице и вечером уборщики это всё собирают. А утром по-новой.
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22.09.2020 09:26 Відповісти
Поэтому мусор бросается прямо на улице /Есть ужасы и пострашнее: В Самаре осудили малолетних людоедов /Российские людоеды-готы съели девочку-эмо. /Двух рыбаков, заблудившихся в тайге Якутии, обвиняют в каннибализме./Но Умань должна быть чистой.
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22.09.2020 09:46 Відповісти
По теме есть что сказать, или дальше будем обезьянничать?
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22.09.2020 09:51 Відповісти
По теме есть что сказать, или дальше будем обезьянничать?/Поэтому мусор бросается прямо на улице.-Российские людоеды поступали так же./Зачем нахамила?
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22.09.2020 10:29 Відповісти
Меня всегда влекли психопаты: высоким культурным уровнем, семейными ценностями... или я спутал с евреями.Доктор Хаус
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21.09.2020 23:54 Відповісти
Євреї, відносно сімейних цінностей, стоять на рівні японців, німців(цих, правда, розчиняють мігранти), китайці(кацабки мріють від них рожать)... Але Мендель...
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22.09.2020 00:24 Відповісти
 
 