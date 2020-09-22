Казахський мільйонер Сейсембаєв допомагатиме Зеленському впроваджувати реформи в Україні: "Президент сказав, що це їм потрібно ще "вчора"

Казахський мільйонер Маргулан Сейсембаєв зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що допомагатиме главі держави підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні.

Про це Сейсембаєв повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зустрічався з президентом України - Володимиром Зеленським. Говорили з ним і його командою приблизно годину. Я презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства. Йому все дуже сподобалося", - йдеться в повідомленні.

За словами бізнесмена, "Зеленський сказав що це настільки потрібно і важливо, що це їм потрібно ще "вчора". Попросив прискорити".

"Я пообіцяв розпочати роботу негайно. Тож найближчим часом приїхати в Казахстан не вийде. Відчуваю, що можу застрягти тут надовго. Робота велика, цікава і кропітка", - додав Сейсембаєв.

Він також попросив не політизувати його роботу, заявивши, що "допомагатиме Україні". Сейсембаєв наголосив, що займатиметься ефективністю процесів і для нього це є професійним викликом.

Читайте також: Казахський мультимільйонер Сейсембаєв стає моїм партнером в Офісі простих рішень, - Саакашвілі