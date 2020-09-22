Казахський мільйонер Сейсембаєв допомагатиме Зеленському впроваджувати реформи в Україні: "Президент сказав, що це їм потрібно ще "вчора"
Казахський мільйонер Маргулан Сейсембаєв зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та заявив, що допомагатиме главі держави підвищувати ефективність реформ і законодавства в Україні.
Про це Сейсембаєв повідомив на сторінці в мережі Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні зустрічався з президентом України - Володимиром Зеленським. Говорили з ним і його командою приблизно годину. Я презентував йому свою пропозицію щодо підвищення ефективності процесу впровадження реформ та законодавства. Йому все дуже сподобалося", - йдеться в повідомленні.
За словами бізнесмена, "Зеленський сказав що це настільки потрібно і важливо, що це їм потрібно ще "вчора". Попросив прискорити".
"Я пообіцяв розпочати роботу негайно. Тож найближчим часом приїхати в Казахстан не вийде. Відчуваю, що можу застрягти тут надовго. Робота велика, цікава і кропітка", - додав Сейсембаєв.
Він також попросив не політизувати його роботу, заявивши, що "допомагатиме Україні". Сейсембаєв наголосив, що займатиметься ефективністю процесів і для нього це є професійним викликом.
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Тов. Сейсембаев подхватывает знамя реформ, выпадающее из рук тов. Саакашвили?
Что он очень толковый - да.
Насколько законно обрел миллиарды - не уверен.
Насколько полезен может быть нашей стране - не уверен, но скорее да.
А то что реформы делать надо - ясное дело
"реформы делать надо" )) Юморист
Каждому свое 🤔
а почему? да потому что все вменяемые и порядочные люди не хотят марать руки о это зедерьмо . похоже бубочка сидит на крутой дури. ну не может вменяемый человек нести такую пургу.
Больше не нравится 1. Получается этого Сейсембаева попинали из Казахстана за отмывание баблосика . Там он находится под следствием , как Саакашвили в Грузии. Не зря же бубочка отменил перед выборами справку о судимости(для кандидатов)... крутое пике Зенелоха продолжается.
хвірташ, мертвечук і ахметка..
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Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1308379083395534850 39 мин В.Дорошенко Как прекрасен это долб.....зм в исполнении предст\нашей власти Швондеры,Шариковы,Бендеры,Корейки,Шуры Балагановы..все собрались у нас Саакашвили: "Сейсембаев-выдающ\личность,смог создать огромную бизнес-империю,стать мультимиллионером и войти"