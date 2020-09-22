"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ

Нардепи партії "Голос" ініціюють вихід Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив у Facebook нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ! Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України", - написав Лозинський.

За його словами, нардепи партії зараз готують "запит до Президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі".

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"Переконаний, що Україні не потрібен ще один лобіст інтересів РФ на переговорах у Мінську. А парламент має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які підважують цілісність української позиції на перемовинах і ставлять під сумнів принципові для України моменти. Закликаю колег з усіх фракцій підписатися під цим запитом до Президента України і надати принципову оцінку висловлюванням пана Фокіна на посаді заступника голови делегації", - додав Лозинський.