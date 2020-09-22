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"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ

Нардепи партії "Голос" ініціюють вихід Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи.

Про це повідомив у Facebook нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ! Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України", - написав Лозинський.

За його словами, нардепи партії зараз готують "запит до Президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі".

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"Переконаний, що Україні не потрібен ще один лобіст інтересів РФ на переговорах у Мінську. А парламент має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які підважують цілісність української позиції на перемовинах і ставлять під сумнів принципові для України моменти. Закликаю колег з усіх фракцій підписатися під цим запитом до Президента України і надати принципову оцінку висловлюванням пана Фокіна на посаді заступника голови делегації", - додав Лозинський.

Голос направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ 01

Автор: 

Фокін Вітольд (98) Тристороння контактна група (827) Голос партія (512) Лозинський Роман (37)


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Топ коментарі
+29
Запрос надо писать его внучке, а не преЗЕденту...
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22.09.2020 12:50
+18
Ну или подогнать Ермаку внучку с правильным дедом.

Оказалось, что в ОП такие вопросы через дружеское влагалище решаются.
показати весь коментар
22.09.2020 12:58
+17
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3284722.html Відповідь старим пердунам

Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.

Відповім обом.

Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на відповідальні посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто їх призначив.

Що стосується Мінських угод... Я вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.

Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор.
Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії.
І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року.
Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.

Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство настільки деградувало, що це вже нікого не дивує і не обурює - "шльопки" крокують Україною.

Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками.

Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю".
Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляєму для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями кашу не звариш.

Раночку, бандерівці - поборемо! "Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907
Helgi Sharp
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22.09.2020 12:54
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Запрос надо писать его внучке, а не преЗЕденту...
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22.09.2020 12:50 Відповісти
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22.09.2020 12:51 Відповісти
внучке в губки вверху и унызу Ф-1 вставить и дернуть за златое колечко....
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22.09.2020 14:27 Відповісти
Ну или подогнать Ермаку внучку с правильным дедом.

Оказалось, что в ОП такие вопросы через дружеское влагалище решаются.
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22.09.2020 12:58 Відповісти
- Голос!
- тяв-тяв.

сидели, сидели - усрались.

кстати - не будет фокина, будет факин, или Ермолаенко вместо Елдака. поздно хлестать "Боржоми", товарищи.
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22.09.2020 12:51 Відповісти
Главный враг Голоса ангина Порошенко (с!) Мудачьё!"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 1101
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22.09.2020 12:54 Відповісти
Именно, - типа проблема в фокине. До фокина была такая же сивоха, если кто забыл.
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22.09.2020 12:56 Відповісти
Сивоха не был в ТКГ. Он вобще только ротом разговаривал про платформы.
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22.09.2020 12:59 Відповісти
Я помню. Он тоже работал раздражителем которого убирают и вроде всем стало легче
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22.09.2020 13:02 Відповісти
А до Сивохо был Медведчук.... блин, его же Порох туда поставил... что то я лишнее видимо написал.
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22.09.2020 16:27 Відповісти
не. шариковы - это зебубики
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22.09.2020 13:17 Відповісти
"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ
Только направит. Когда-нибудь потом. Молниеносная реакция у плугов...
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22.09.2020 12:52 Відповісти
Собираются направить ,направляют, направили, ждут пока дойдет, ждут ответа.
Целых пять новостей про барьбу "Голоса"за Украину можна сделать.
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22.09.2020 12:59 Відповісти
Еге ж.
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22.09.2020 13:03 Відповісти
При ЗЕ - кукле, вместо Факина и Крав-Чухчи можно ставить хоть... Тетчер и Черчиля: бістро позеленеют и приобретут характерное амбрєєє
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22.09.2020 12:53 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3284722.html Відповідь старим пердунам

Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.

Відповім обом.

Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на відповідальні посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто їх призначив.

Що стосується Мінських угод... Я вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.

Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор.
Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії.
І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року.
Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.

Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство настільки деградувало, що це вже нікого не дивує і не обурює - "шльопки" крокують Україною.

Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками.

Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю".
Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляєму для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями кашу не звариш.

Раночку, бандерівці - поборемо! "Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907
Helgi Sharp
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22.09.2020 12:54 Відповісти
свята істина "Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор" варта того, щоб її повторити
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22.09.2020 13:34 Відповісти
ще одна істина "Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками." - також вартує повтору...
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22.09.2020 13:36 Відповісти
"Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор. " До чого тут Порох. Дякуйте Бені.
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22.09.2020 13:36 Відповісти
за плакатик "10000 за тушку сепара"? может ещё Ахметку за "Гудок" поблагодарить?
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22.09.2020 14:25 Відповісти
такая себе игра с электоратом; зеля показывает юго-востоку, что типа, готов с россией договариваться, а голос западу и центру - шо они типа главные патрийоты и вояки. По сути этот старик там, строго говоря, ничего не решает
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22.09.2020 12:54 Відповісти
"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 3202
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22.09.2020 12:54 Відповісти
"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 8365
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22.09.2020 12:55 Відповісти
Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ -- голос оказался туповатым , не понимая что Фокин кукла , а кукловод этот самый Вова Ростовский. Фокин говорит то , что ему и Вова сказал , но Вова же должен быть хорошим , а фокин плохим . И не уволит Вова Ростовской Фокина , этого миссия говорить за Вову Ростовского
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22.09.2020 12:55 Відповісти
Это не фокин озвучивает антиукраинские месседжи, а блазень языком ископаемого комуняки, потому в отставку, а правильнее на нары, надо отправлять клоуна.
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22.09.2020 12:59 Відповісти
Вместе с Зеленским.
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22.09.2020 13:00 Відповісти
Чего так у радикалов тузевичи подгорают от слов какого-то старика??? Ну высказал дед свое мнение, как ни крути, адй Бог каждому столько прожить и повидать....
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22.09.2020 13:01 Відповісти
Свое мнение пусть высказывает у себя дома. А ТКГ от Украины тем, кто имеет антиукраинское мнение не место.
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22.09.2020 13:18 Відповісти
главный вопрос как в басне Крылова " А судьи кто?????". Что считать "украинским" мнением, а что "антиукраинским" - кто это решает???? Не понятно. П.С. Если говорить объективно, то любые мирные инициативы можно подогнать под "антиукраинские" и "зраду", абсолютно любые. Только мы забываем одну вещь, все современные конфликты рано или поздно заканчиваются конструктивными мирными переговорами.
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22.09.2020 14:11 Відповісти
" кто это решает???? Не понятно."

Все как раз понятно - если мнение совпадает с вражеским - то есть - российским - значит оно антиукраинское.

", все современные конфликты рано или поздно заканчиваются конструктивными мирными переговорами"
Конструктивные переговоры с врагом, который желает уничтожить и поглотить твое государство возможны только после того, как этот враг откажется от своих планов - не раньше.
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22.09.2020 14:23 Відповісти
та да. в 1945 мирно и конструктивно поговорили в Нюрнберге...
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22.09.2020 14:29 Відповісти
у нас немного другой вид военного конфликта и мне кажется сравнение со Второй мировой войной не совсем корректно.
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22.09.2020 15:02 Відповісти
Почему некорректно?
Есть конкретный агрессор, который болен реваншизмом, периодически нападает на соседей и отгрызает у них территорию. В общем-то - тоже самое, что и во Вторую Мировую.
Отличие, что этот агрессор пока не побежден и у него Ядерное оружие имеется.
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22.09.2020 18:48 Відповісти
Его надо не увольнять, а отдать под суд, как пособника и друга путлера, как предателя и врага Украины!
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22.09.2020 13:02 Відповісти
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3284407.html безГолос)

...Виборець поглумився з рейтингу лідера "Голосу" - Кіри Рудик.
Абсолютний нуль, навіть і однієї сотої не нашкреблося! Схоже, що "Голос" час перейменовувати у "Містечковий шепіт", якщо не в "партію Німих"!
Це спойлерство дорого коштувало країні. Адже, відбиваючи агресію, суспільство випустило стільки пари у свисток, що добрих слів на свою адресу, "голосяни" навряд чи почують найближчим часом.
Занадто дорогий експеримент вийшов, і непрощенна шкода, нанесена національно-демократичному крилу української політики.
Політолог В.Цибулько
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22.09.2020 13:02 Відповісти
эээээ вы там совсем тю-тю, ваш главный враг Порошенко, некер за ним повторять все, оппозиционеры млин
вам бы подумать, но... пиньчук сказал говорить так, значит так
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22.09.2020 13:02 Відповісти
Фокин должен говорить все плохое за еврея Вову Ростовского , потому что Вова Ростовской очень хороший парень. Как в кино . Не украинцы ? Вот и вес негатив украинцев должен пойти на Фокина , а не на хорошого Вову Ростовского
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22.09.2020 13:03 Відповісти
Мало уволить старого пердуна, его судить надо, по ст.111 ККУ. Пускай слкдрвателям и судьям расскажет о "повстанцах" ДАУНбасса.
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22.09.2020 13:04 Відповісти
ну так Гиганта Мысли не судили по ст. 111 ККУ за "повстанцев" - чого таке политическое преследование Факина?
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22.09.2020 17:19 Відповісти
У Гиганта мысли и шутсЗЕленой дерьмократии, это еще впереди и его просранцы-засранцы, это будет самый мелкий эпизод в досудебном расследовании и затем в трибунале. Или суда присяжных из 4 ветеранов, 4 инвалидов войны и 4 волонтеров.
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22.09.2020 17:33 Відповісти
Корінь зла в Буратіні, на якого моляться ЗЕлохи.
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22.09.2020 13:04 Відповісти
Краще фокіну присвітити в пику.Сам піде і ніякої заяви не треба.
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22.09.2020 13:06 Відповісти
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13241780.html Диявол в деталях

Пам'ятаєте, як починаючи з 2014 року вся країна вкривалась синьо-жовтими кольорами, як громадяни вивішували прапори з вікон, як ми з шаною проводжали поглядом наших військових?
І це було скрізь - в Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Житомирі, Києві..
А потім громадяни, втомившись любити країну, перетворились в наріт.
Їм захотілось приколів, кварталів та сватів.

І прийшов цей гном з зеленою шоблою
Прапорів в наших вікнах поменшало.
Ветеранів, волонтерів кидають в буцегарні.
Про перемогу майже забули.
Ціни з тарифами ростуть, долар вже по 28 і це лише початок шляху до дефолту.
Невже стільки нормальних людей перетворилось на зелене лайно? Невже їх мозок не розуміє, що без гідності не буде і добробуту?
Думайте, українці, нам із слугами Москви не по дорозі.
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22.09.2020 13:11 Відповісти
"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ - Цензор.НЕТ 7610

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости Украина. Из 111 задержанных во время столкновений у здания Верховной Рады 15 из них имели при себе удостоверения участников АТО
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/kiev/20180305/1032956786/rada-ukraine-zaderzhannie-ato.html
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22.09.2020 13:48 Відповісти
а что удостоверения учасника АТО дает человеку иммунитет от задержания полицией????
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22.09.2020 15:03 Відповісти
нет конечно...
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22.09.2020 15:10 Відповісти
"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ - Цензор.НЕТ 2970
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22.09.2020 13:11 Відповісти
Пусть этот старый козел объяснит , почему в минских Дебальцево украинское , а на самом деле - сепарское
И ПОЧЕМУ украинская делегация про жто молчит ?

Пусть сепары вернут Дебальцево Украине
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22.09.2020 13:14 Відповісти
Минские соглашения подписал Порошенко он сдал и Дебальцево и аэропорт Чего теперь все валить на деда?
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22.09.2020 14:12 Відповісти
Дебальцево в тех соглашениях за Украиной

Так шо пусть вернут
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22.09.2020 14:15 Відповісти
Кто нибудь реально видел те соглашения? Коментарии относительно их весьма противоречивые
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22.09.2020 14:24 Відповісти
Кто нибудь и видел
Думаю , что у выпускников трускавцецкого университета, мысль увидеть документ не мелькнула
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22.09.2020 14:27 Відповісти
Не совсем так - по тем соглашениям Деальцево не упомянуто - там зафиксирована фактическая линия соприкосновения на определенный момент и кацапы считают, что в тот момент Дебальцево они уже почти захватили.
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22.09.2020 14:28 Відповісти
Да кацапы могут считать что угодно
Украинцы должны отстаивать свои интересы
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22.09.2020 14:31 Відповісти
А в украинских интересах считать, что Дебальцево на украинской территории и кацапы нарушили минские договоренности
И ни шага назад
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22.09.2020 14:32 Відповісти
Проблема в том, что у нас нет физической возможности заставить кацапов уйти из Дебальцево.
Потому мы считаем, что они - нарушили, они считают что не нарушили и каждый останется при своем мнении. Да и Дебальцево - мелочь по сравнению с нарушением кацапами государственных границ Украины.
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22.09.2020 14:36 Відповісти
Кличко , быстрее ставь ёлку - а то все сепары разбегутся 😀😀😀
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22.09.2020 13:16 Відповісти
Пфе! Запит про звільнення. Давно пора дєдушка хвокіна мозкоправам показати! Може, ще щось і можна виправити...
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22.09.2020 13:23 Відповісти
та там і Фокіна разом з Кравчуком потрібно послати нахутор. І щоб вони заодно ЗЕ прихватили з собою.
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22.09.2020 13:30 Відповісти
После всего,что Фокин наговорил его не увольнять а судить надо ...
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22.09.2020 13:58 Відповісти
Голос пытается пиариться. При этом я не вижу в самом Голосе ни одного человека, который бы заслуживал того, чтобы его включили в ТКГ. Там только люди, которые не имеют понятий что происходит в Украине.
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22.09.2020 14:00 Відповісти
В Порошенка - свинарчуки в голосе - соросята в Зеленского - ???
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22.09.2020 14:30 Відповісти
Мусорный завод не могут построить,а в политику лезут.
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22.09.2020 14:27 Відповісти
Как ето?
Просто уволить и все?
Нееее, не пойдет. Уволить с откритием уголовного дела.
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22.09.2020 14:30 Відповісти
В той ТКГ, только два представителя от Украины: Казанский и Гармаш, остальные это представители роssии, на кой ляд, нам эта ТКГ? И да представление на отставку, нужно писать гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю, а не пустому месту.
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22.09.2020 21:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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22.09.2020 21:33 Відповісти
Давно нужно было этого старого некрофила выгонять из Украины !!! Тварь редкая !!! 🤮
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22.09.2020 22:34 Відповісти
 
 