"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ
Нардепи партії "Голос" ініціюють вихід Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи.
Про це повідомив у Facebook нардеп "Голосу" Роман Лозинський, передає Цензор.НЕТ.
"Ми з депутатами "Голосу" ініціюємо вихід Фокіна з ТКГ! Вітольд Фокін вже давно не боїться називати бойовиків так званих Д/ЛНР "повстанцями", виступає за загальну амністію, за особливий статус не тільки ОРДЛО – але і всього Донбасу, а також за створення "міжнародного тимчасового уряду" на суверенній території України", - написав Лозинський.
За його словами, нардепи партії зараз готують "запит до Президента України з вимогою звільнити Вітольда Фокіна з посади першого заступника голови делегації України в Тристоронній контактній групі".
"Переконаний, що Україні не потрібен ще один лобіст інтересів РФ на переговорах у Мінську. А парламент має реагувати на заяви представників української делегації у ТКГ, які підважують цілісність української позиції на перемовинах і ставлять під сумнів принципові для України моменти. Закликаю колег з усіх фракцій підписатися під цим запитом до Президента України і надати принципову оцінку висловлюванням пана Фокіна на посаді заступника голови делегації", - додав Лозинський.
Будь ласка, зачекайте...
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Оказалось, что в ОП такие вопросы через дружеское влагалище решаются.
- тяв-тяв.
сидели, сидели - усрались.
кстати - не будет фокина, будет факин, или Ермолаенко вместо Елдака. поздно хлестать "Боржоми", товарищи.
ангинаПорошенко (с!) Мудачьё!
Только направит. Когда-нибудь потом. Молниеносная реакция у плугов...
Целых пять новостей про барьбу "Голоса"за Украину можна сделать.
Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.
Відповім обом.
Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на відповідальні посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто їх призначив.
Що стосується Мінських угод... Я вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.
Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор.
Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії.
І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року.
Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.
Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство настільки деградувало, що це вже нікого не дивує і не обурює - "шльопки" крокують Україною.
Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками.
Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю".
Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляєму для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями кашу не звариш.
Раночку, бандерівці - поборемо!
Helgi Sharp
Все как раз понятно - если мнение совпадает с вражеским - то есть - российским - значит оно антиукраинское.
", все современные конфликты рано или поздно заканчиваются конструктивными мирными переговорами"
Конструктивные переговоры с врагом, который желает уничтожить и поглотить твое государство возможны только после того, как этот враг откажется от своих планов - не раньше.
Есть конкретный агрессор, который болен реваншизмом, периодически нападает на соседей и отгрызает у них территорию. В общем-то - тоже самое, что и во Вторую Мировую.
Отличие, что этот агрессор пока не побежден и у него Ядерное оружие имеется.
...Виборець поглумився з рейтингу лідера "Голосу" - Кіри Рудик.
Абсолютний нуль, навіть і однієї сотої не нашкреблося! Схоже, що "Голос" час перейменовувати у "Містечковий шепіт", якщо не в "партію Німих"!
Це спойлерство дорого коштувало країні. Адже, відбиваючи агресію, суспільство випустило стільки пари у свисток, що добрих слів на свою адресу, "голосяни" навряд чи почують найближчим часом.
Занадто дорогий експеримент вийшов, і непрощенна шкода, нанесена національно-демократичному крилу української політики.
Політолог В.Цибулько
вам бы подумать, но... пиньчук сказал говорить так, значит так
Пам'ятаєте, як починаючи з 2014 року вся країна вкривалась синьо-жовтими кольорами, як громадяни вивішували прапори з вікон, як ми з шаною проводжали поглядом наших військових?
І це було скрізь - в Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Житомирі, Києві..
А потім громадяни, втомившись любити країну, перетворились в наріт.
Їм захотілось приколів, кварталів та сватів.
І прийшов цей гном з зеленою шоблою
Прапорів в наших вікнах поменшало.
Ветеранів, волонтерів кидають в буцегарні.
Про перемогу майже забули.
Ціни з тарифами ростуть, долар вже по 28 і це лише початок шляху до дефолту.
Невже стільки нормальних людей перетворилось на зелене лайно? Невже їх мозок не розуміє, що без гідності не буде і добробуту?
Думайте, українці, нам із слугами Москви не по дорозі.
КИЕВ, 5 мар - РИА Новости Украина. Из 111 задержанных во время столкновений у здания Верховной Рады 15 из них имели при себе удостоверения участников АТО
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/kiev/20180305/1032956786/rada-ukraine-zaderzhannie-ato.html
И ПОЧЕМУ украинская делегация про жто молчит ?
Пусть сепары вернут Дебальцево Украине
Так шо пусть вернут
Думаю , что у выпускников трускавцецкого университета, мысль увидеть документ не мелькнула
Украинцы должны отстаивать свои интересы
И ни шага назад
Потому мы считаем, что они - нарушили, они считают что не нарушили и каждый останется при своем мнении. Да и Дебальцево - мелочь по сравнению с нарушением кацапами государственных границ Украины.
Просто уволить и все?
Нееее, не пойдет. Уволить с откритием уголовного дела.