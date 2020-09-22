РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13070 посетителей онлайн
Новости
4 405 69

"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ

Нардепы партии "Голос" инициируют выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина из ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д / ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины", - написал Лозинский.

По его словам, нардепы партии сейчас готовят "запрос к Президенту Украины с требованием освободить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе".

"Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые поднимают целостность украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты. Призываю коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к Президенту Украины и предоставить принципиальную оценку высказываниям господина Фокина в должности заместителя главы делегации", - добавил Лозинский.

Голос направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ 01

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фокин сказал, что может уйти через месяц: меня "полощут в грязи", потому что в Украине не любят пожилых людей

Автор: 

Фокин Витольд (101) Трехсторонняя контактная группа (842) Голос партия (499) Лозинский Роман (39)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+29
Запрос надо писать его внучке, а не преЗЕденту...
показать весь комментарий
22.09.2020 12:50
+18
Ну или подогнать Ермаку внучку с правильным дедом.

Оказалось, что в ОП такие вопросы через дружеское влагалище решаются.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:58
+17
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3284722.html Відповідь старим пердунам

Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.

Відповім обом.

Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на відповідальні посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто їх призначив.

Що стосується Мінських угод... Я вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.

Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор.
Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії.
І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року.
Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.

Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство настільки деградувало, що це вже нікого не дивує і не обурює - "шльопки" крокують Україною.

Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками.

Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю".
Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляєму для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями кашу не звариш.

Раночку, бандерівці - поборемо! "Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907
Helgi Sharp
показать весь комментарий
22.09.2020 12:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Запрос надо писать его внучке, а не преЗЕденту...
показать весь комментарий
22.09.2020 12:50 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2020 12:51 Ответить
внучке в губки вверху и унызу Ф-1 вставить и дернуть за златое колечко....
показать весь комментарий
22.09.2020 14:27 Ответить
Ну или подогнать Ермаку внучку с правильным дедом.

Оказалось, что в ОП такие вопросы через дружеское влагалище решаются.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:58 Ответить
- Голос!
- тяв-тяв.

сидели, сидели - усрались.

кстати - не будет фокина, будет факин, или Ермолаенко вместо Елдака. поздно хлестать "Боржоми", товарищи.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:51 Ответить
Главный враг Голоса ангина Порошенко (с!) Мудачьё!"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 1101
показать весь комментарий
22.09.2020 12:54 Ответить
Именно, - типа проблема в фокине. До фокина была такая же сивоха, если кто забыл.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:56 Ответить
Сивоха не был в ТКГ. Он вобще только ротом разговаривал про платформы.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:59 Ответить
Я помню. Он тоже работал раздражителем которого убирают и вроде всем стало легче
показать весь комментарий
22.09.2020 13:02 Ответить
А до Сивохо был Медведчук.... блин, его же Порох туда поставил... что то я лишнее видимо написал.
показать весь комментарий
22.09.2020 16:27 Ответить
не. шариковы - это зебубики
показать весь комментарий
22.09.2020 13:17 Ответить
"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ
Только направит. Когда-нибудь потом. Молниеносная реакция у плугов...
показать весь комментарий
22.09.2020 12:52 Ответить
Собираются направить ,направляют, направили, ждут пока дойдет, ждут ответа.
Целых пять новостей про барьбу "Голоса"за Украину можна сделать.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:59 Ответить
Еге ж.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:03 Ответить
При ЗЕ - кукле, вместо Факина и Крав-Чухчи можно ставить хоть... Тетчер и Черчиля: бістро позеленеют и приобретут характерное амбрєєє
показать весь комментарий
22.09.2020 12:53 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3284722.html Відповідь старим пердунам

Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.

Відповім обом.

Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на відповідальні посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто їх призначив.

Що стосується Мінських угод... Я вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.

Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор.
Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії.
І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року.
Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.

Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство настільки деградувало, що це вже нікого не дивує і не обурює - "шльопки" крокують Україною.

Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками.

Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю".
Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляєму для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями кашу не звариш.

Раночку, бандерівці - поборемо! "Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 7907
Helgi Sharp
показать весь комментарий
22.09.2020 12:54 Ответить
свята істина "Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор" варта того, щоб її повторити
показать весь комментарий
22.09.2020 13:34 Ответить
ще одна істина "Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки - Путін прикривався жінками та дітьми, а Зермак - двома старими маразматиками." - також вартує повтору...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
"Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор. " До чого тут Порох. Дякуйте Бені.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:36 Ответить
за плакатик "10000 за тушку сепара"? может ещё Ахметку за "Гудок" поблагодарить?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:25 Ответить
такая себе игра с электоратом; зеля показывает юго-востоку, что типа, готов с россией договариваться, а голос западу и центру - шо они типа главные патрийоты и вояки. По сути этот старик там, строго говоря, ничего не решает
показать весь комментарий
22.09.2020 12:54 Ответить
"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 3202
показать весь комментарий
22.09.2020 12:54 Ответить
"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ - Цензор.НЕТ 8365
показать весь комментарий
22.09.2020 12:55 Ответить
Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ -- голос оказался туповатым , не понимая что Фокин кукла , а кукловод этот самый Вова Ростовский. Фокин говорит то , что ему и Вова сказал , но Вова же должен быть хорошим , а фокин плохим . И не уволит Вова Ростовской Фокина , этого миссия говорить за Вову Ростовского
показать весь комментарий
22.09.2020 12:55 Ответить
Это не фокин озвучивает антиукраинские месседжи, а блазень языком ископаемого комуняки, потому в отставку, а правильнее на нары, надо отправлять клоуна.
показать весь комментарий
22.09.2020 12:59 Ответить
Вместе с Зеленским.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:00 Ответить
Чего так у радикалов тузевичи подгорают от слов какого-то старика??? Ну высказал дед свое мнение, как ни крути, адй Бог каждому столько прожить и повидать....
показать весь комментарий
22.09.2020 13:01 Ответить
Свое мнение пусть высказывает у себя дома. А ТКГ от Украины тем, кто имеет антиукраинское мнение не место.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:18 Ответить
главный вопрос как в басне Крылова " А судьи кто?????". Что считать "украинским" мнением, а что "антиукраинским" - кто это решает???? Не понятно. П.С. Если говорить объективно, то любые мирные инициативы можно подогнать под "антиукраинские" и "зраду", абсолютно любые. Только мы забываем одну вещь, все современные конфликты рано или поздно заканчиваются конструктивными мирными переговорами.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:11 Ответить
" кто это решает???? Не понятно."

Все как раз понятно - если мнение совпадает с вражеским - то есть - российским - значит оно антиукраинское.

", все современные конфликты рано или поздно заканчиваются конструктивными мирными переговорами"
Конструктивные переговоры с врагом, который желает уничтожить и поглотить твое государство возможны только после того, как этот враг откажется от своих планов - не раньше.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:23 Ответить
та да. в 1945 мирно и конструктивно поговорили в Нюрнберге...
показать весь комментарий
22.09.2020 14:29 Ответить
у нас немного другой вид военного конфликта и мне кажется сравнение со Второй мировой войной не совсем корректно.
показать весь комментарий
22.09.2020 15:02 Ответить
Почему некорректно?
Есть конкретный агрессор, который болен реваншизмом, периодически нападает на соседей и отгрызает у них территорию. В общем-то - тоже самое, что и во Вторую Мировую.
Отличие, что этот агрессор пока не побежден и у него Ядерное оружие имеется.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:48 Ответить
Его надо не увольнять, а отдать под суд, как пособника и друга путлера, как предателя и врага Украины!
показать весь комментарий
22.09.2020 13:02 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3284407.html безГолос)

...Виборець поглумився з рейтингу лідера "Голосу" - Кіри Рудик.
Абсолютний нуль, навіть і однієї сотої не нашкреблося! Схоже, що "Голос" час перейменовувати у "Містечковий шепіт", якщо не в "партію Німих"!
Це спойлерство дорого коштувало країні. Адже, відбиваючи агресію, суспільство випустило стільки пари у свисток, що добрих слів на свою адресу, "голосяни" навряд чи почують найближчим часом.
Занадто дорогий експеримент вийшов, і непрощенна шкода, нанесена національно-демократичному крилу української політики.
Політолог В.Цибулько
показать весь комментарий
22.09.2020 13:02 Ответить
эээээ вы там совсем тю-тю, ваш главный враг Порошенко, некер за ним повторять все, оппозиционеры млин
вам бы подумать, но... пиньчук сказал говорить так, значит так
показать весь комментарий
22.09.2020 13:02 Ответить
Фокин должен говорить все плохое за еврея Вову Ростовского , потому что Вова Ростовской очень хороший парень. Как в кино . Не украинцы ? Вот и вес негатив украинцев должен пойти на Фокина , а не на хорошого Вову Ростовского
показать весь комментарий
22.09.2020 13:03 Ответить
Мало уволить старого пердуна, его судить надо, по ст.111 ККУ. Пускай слкдрвателям и судьям расскажет о "повстанцах" ДАУНбасса.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:04 Ответить
ну так Гиганта Мысли не судили по ст. 111 ККУ за "повстанцев" - чого таке политическое преследование Факина?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:19 Ответить
У Гиганта мысли и шутсЗЕленой дерьмократии, это еще впереди и его просранцы-засранцы, это будет самый мелкий эпизод в досудебном расследовании и затем в трибунале. Или суда присяжных из 4 ветеранов, 4 инвалидов войны и 4 волонтеров.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:33 Ответить
Корінь зла в Буратіні, на якого моляться ЗЕлохи.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:04 Ответить
Краще фокіну присвітити в пику.Сам піде і ніякої заяви не треба.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:06 Ответить
https://oleg-leusenko.livejournal.com/13241780.html Диявол в деталях

Пам'ятаєте, як починаючи з 2014 року вся країна вкривалась синьо-жовтими кольорами, як громадяни вивішували прапори з вікон, як ми з шаною проводжали поглядом наших військових?
І це було скрізь - в Запоріжжі, Одесі, Херсоні, Житомирі, Києві..
А потім громадяни, втомившись любити країну, перетворились в наріт.
Їм захотілось приколів, кварталів та сватів.

І прийшов цей гном з зеленою шоблою
Прапорів в наших вікнах поменшало.
Ветеранів, волонтерів кидають в буцегарні.
Про перемогу майже забули.
Ціни з тарифами ростуть, долар вже по 28 і це лише початок шляху до дефолту.
Невже стільки нормальних людей перетворилось на зелене лайно? Невже їх мозок не розуміє, що без гідності не буде і добробуту?
Думайте, українці, нам із слугами Москви не по дорозі.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:11 Ответить
"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ - Цензор.НЕТ 7610

КИЕВ, 5 мар - РИА Новости Украина. Из 111 задержанных во время столкновений у здания Верховной Рады 15 из них имели при себе удостоверения участников АТО
РИА Новости Украина: https://rian.com.ua/kiev/20180305/1032956786/rada-ukraine-zaderzhannie-ato.html
показать весь комментарий
22.09.2020 13:48 Ответить
а что удостоверения учасника АТО дает человеку иммунитет от задержания полицией????
показать весь комментарий
22.09.2020 15:03 Ответить
нет конечно...
показать весь комментарий
22.09.2020 15:10 Ответить
"Голос" направить Зеленському запит із вимогою звільнити Фокіна з ТКГ - Цензор.НЕТ 2970
показать весь комментарий
22.09.2020 13:11 Ответить
Пусть этот старый козел объяснит , почему в минских Дебальцево украинское , а на самом деле - сепарское
И ПОЧЕМУ украинская делегация про жто молчит ?

Пусть сепары вернут Дебальцево Украине
показать весь комментарий
22.09.2020 13:14 Ответить
Минские соглашения подписал Порошенко он сдал и Дебальцево и аэропорт Чего теперь все валить на деда?
показать весь комментарий
22.09.2020 14:12 Ответить
Дебальцево в тех соглашениях за Украиной

Так шо пусть вернут
показать весь комментарий
22.09.2020 14:15 Ответить
Кто нибудь реально видел те соглашения? Коментарии относительно их весьма противоречивые
показать весь комментарий
22.09.2020 14:24 Ответить
Кто нибудь и видел
Думаю , что у выпускников трускавцецкого университета, мысль увидеть документ не мелькнула
показать весь комментарий
22.09.2020 14:27 Ответить
Не совсем так - по тем соглашениям Деальцево не упомянуто - там зафиксирована фактическая линия соприкосновения на определенный момент и кацапы считают, что в тот момент Дебальцево они уже почти захватили.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:28 Ответить
Да кацапы могут считать что угодно
Украинцы должны отстаивать свои интересы
показать весь комментарий
22.09.2020 14:31 Ответить
А в украинских интересах считать, что Дебальцево на украинской территории и кацапы нарушили минские договоренности
И ни шага назад
показать весь комментарий
22.09.2020 14:32 Ответить
Проблема в том, что у нас нет физической возможности заставить кацапов уйти из Дебальцево.
Потому мы считаем, что они - нарушили, они считают что не нарушили и каждый останется при своем мнении. Да и Дебальцево - мелочь по сравнению с нарушением кацапами государственных границ Украины.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:36 Ответить
Кличко , быстрее ставь ёлку - а то все сепары разбегутся 😀😀😀
показать весь комментарий
22.09.2020 13:16 Ответить
Пфе! Запит про звільнення. Давно пора дєдушка хвокіна мозкоправам показати! Може, ще щось і можна виправити...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:23 Ответить
та там і Фокіна разом з Кравчуком потрібно послати нахутор. І щоб вони заодно ЗЕ прихватили з собою.
показать весь комментарий
22.09.2020 13:30 Ответить
После всего,что Фокин наговорил его не увольнять а судить надо ...
показать весь комментарий
22.09.2020 13:58 Ответить
Голос пытается пиариться. При этом я не вижу в самом Голосе ни одного человека, который бы заслуживал того, чтобы его включили в ТКГ. Там только люди, которые не имеют понятий что происходит в Украине.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:00 Ответить
В Порошенка - свинарчуки в голосе - соросята в Зеленского - ???
показать весь комментарий
22.09.2020 14:30 Ответить
Мусорный завод не могут построить,а в политику лезут.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:27 Ответить
Как ето?
Просто уволить и все?
Нееее, не пойдет. Уволить с откритием уголовного дела.
показать весь комментарий
22.09.2020 14:30 Ответить
В той ТКГ, только два представителя от Украины: Казанский и Гармаш, остальные это представители роssии, на кой ляд, нам эта ТКГ? И да представление на отставку, нужно писать гауляйтеру Украины Ермаку-Козырю, а не пустому месту.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
показать весь комментарий
22.09.2020 21:33 Ответить
Давно нужно было этого старого некрофила выгонять из Украины !!! Тварь редкая !!! 🤮
показать весь комментарий
22.09.2020 22:34 Ответить
 
 