"Голос" направит Зеленскому запрос с требованием уволить Фокина из ТКГ

Нардепы партии "Голос" инициируют выход Витольда Фокина из Трехсторонней контактной группы.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Голоса" Роман Лозинский, передает Цензор.НЕТ.

"Мы с депутатами "Голоса" инициируем выход Фокина из ТКГ! Витольд Фокин уже давно не боится называть боевиков так называемых Д / ЛНР "повстанцами", выступает за всеобщую амнистию, за особый статус не только ОРДЛО - но и всего Донбасса, а также за создание "международного временного правительства" на суверенной территории Украины", - написал Лозинский.

По его словам, нардепы партии сейчас готовят "запрос к Президенту Украины с требованием освободить Витольда Фокина с должности первого заместителя председателя делегации Украины в Трехсторонней контактной группе".

"Убежден, что Украине не нужен еще один лоббист интересов РФ на переговорах в Минске. А парламент должен реагировать на заявления представителей украинской делегации в ТКГ, которые поднимают целостность украинской позиции на переговорах и ставят под сомнение принципиальные для Украины моменты. Призываю коллег из всех фракций подписаться под этим запросом к Президенту Украины и предоставить принципиальную оценку высказываниям господина Фокина в должности заместителя главы делегации", - добавил Лозинский.

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