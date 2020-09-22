УКР
Новини
Медики отримають підвищену зарплату наприкінці вересня, - Степанов на нараді у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, мета зустрічі - перевірити виконання заходів із забезпечення медичної галузі всім необхідним для протидії COVID-19 та актуалізації протиепідемічних дій.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відзвітував, що лікарі отримають підвищену зарплату наприкінці вересня. Він зазначив, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено. Міністр охорони здоров’я зазначив, що на це підвищення додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року.

Президент звернувся до міністра охорони здоров’я з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень, передбачених у бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, з 2,9 мільярда гривень, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 мільйонів гривень. Досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, хоча на це було виділено 5,3 мільярда гривень бюджетних коштів.

"Вже у жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – нема", – сказав Зеленський .

Також він наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці.

Нагадаємо, з вересня і до кінця року всі медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Виплати лікарям виростуть в середньому на 3 560 грн, а молодшого медичного персоналу - на 1 250 грн.

Зеленський Володимир (25118) лікарі (1298) Степанов Максим (2198) зарплата (2286)
+9
2026 года
22.09.2020 18:12 Відповісти
+9
"повышенную зарплату", обещанную весной 2020 они уже получили - с экранов зомбоящика , остальное начислят и покажут в очередном сериале "сваты урода"))
22.09.2020 18:37 Відповісти
+7
отлично, правда многие уволились и выехали, нам главное, чтобы наемы и лещенки получали по 500 000тыс
22.09.2020 18:15 Відповісти
22.09.2020 18:12 Відповісти
22.09.2020 18:37 Відповісти
Медикам специально повышают зарплаты, чтобы больше ставили диагнозов коронавируса. Хотят медиков подчинить своей сатанинской диктатуре, нарушают Конституцию, запугивает людей вирусом, ведут государство к диктатуре и авторитаризму, плюют на решения Конституции, топчутся по правам человека, по достоинству украинцев, догнали уже фашистскую диктатуру, фашисты также вводили карантин, который перерос в концлагеря. То есть зеленые ублюдки ведут Украину в фашизм и сатанизм. Судья Конституционного суда сказал, что власть лукаво манипулирует людьми, незаконно ограничивает их права, запугивают и манипулируют сознанием народа, легемитизируют спецрежим, породили хаос в государстве и ведут к анархии, игнорируют научные подходы к эпидемии. Нет адекватного расходования коронавирусного фонда и помощи людям. Власть просто вредит всем украинцам и это ее цель. https://www.youtube.com/watch?v=ltKrxboN6Co
22.09.2020 19:21 Відповісти
Якщо пощастить...
22.09.2020 18:12 Відповісти
степашку нафиг в отставку - и монику ,желательно то же - по факту работы
22.09.2020 18:13 Відповісти
на кичу лучше, а еще лучше на кол.
22.09.2020 18:34 Відповісти
Забыли сказать в каком году . https://www.youtube.com/watch?v=T0Lc5W9628I
22.09.2020 18:14 Відповісти
22.09.2020 18:15 Відповісти
я Лещенко периодически слушаю - вроде норм. чел.
по крайней мере его кусали за квартиру, а у Дубинского таких - 20, если не больше, плюс автопарк.... ну, там он даже видео делал. правда раз так обосрался с Мерседесом шо это точно по-еврейски
22.09.2020 18:20 Відповісти
Это ничего, что ты дурак ,многие из них очень даже хорошо живут ...
22.09.2020 19:44 Відповісти
да, дурак, не дурак бы тут не сидел, как и ты.
22.09.2020 19:52 Відповісти
Девиз зеленой банды мародеров - обещаем обещать вам еще больше, вы главное голосуйте за нас..
22.09.2020 18:16 Відповісти
Не, ну к выборам могу кость и кинуть)))
22.09.2020 18:28 Відповісти
президент должен ВНЕЗАПНО приезжать, а не бла-бла-бла, с трибуны которую услужливо купил Главрвач на деньги.... да там денег и так много.
и без камер это делать.(ох, да, а еще существуют розовые единороги, гггг)
22.09.2020 18:17 Відповісти
Почитай ст. 106 Конституции Украины.
22.09.2020 18:39 Відповісти
ну да, я прям адвокат шоп копаться в этих..... заповедях для адвокатов?
22.09.2020 18:43 Відповісти
По вашему тренду:" какая разница кто ты, если ты читать не умеешь, но улица у тебя заасвальтированна и освещенна?!")))
22.09.2020 22:43 Відповісти
Президент должен осуществлять проверки на местах, это ничего, что ты дурак ,таких в стране почти 73% выборщиков ...
22.09.2020 19:47 Відповісти
я уже просто букв. умоляю его шоп без показух этих. а то шо я дурак - (не свалил )
22.09.2020 19:51 Відповісти
- А деньги ?!!
- Сказано тебе - завтра, значит завтра. Или может тебе дать ключ от квартиры ?..(с)
22.09.2020 18:18 Відповісти
добавлять по 25 копійок які з жовтня не дійсні
22.09.2020 18:20 Відповісти
Читаю заголовок без очков. Вижу « Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов О ЗАВЕЩАНИИ Зеленского«
Одеваю очки. Бл#дь....
22.09.2020 18:24 Відповісти
а хочеш їж а хочеш жуй зелене всуче тобі...м'яса
22.09.2020 18:24 Відповісти
Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 7300
22.09.2020 18:49 Відповісти
Да скільки ж можна брехати.Уроди.
22.09.2020 19:11 Відповісти
До жопы. Это нужно было делать еще с августа, а то и раньше.
А так весь медицинский персонал нижнего звена (санитары, медсестры) массово уволился, так как нагрузки и риски выросли, а зарплаты оставались прежними.
22.09.2020 19:16 Відповісти
безмозглые буратины ходившие на выборы по-приколу, хоть сейчас вы поняли что зеленский и его шапито - самые настоящие ********! Они еще в марте обещали медикам доплаты, а на дворе уже почти октябрь!
22.09.2020 19:33 Відповісти
Получат... Наверное... Может быть... Те, что ещё не уволились.
22.09.2020 19:53 Відповісти
Степанов обещает, что повышенную зарплату медики получат тогда, когда он уже не будет министром.
22.09.2020 19:54 Відповісти
Під вибори.
22.09.2020 20:04 Відповісти
и как раз перед выборами, совпадение...
22.09.2020 20:13 Відповісти
Для цього й тянули ст1льки часу?
22.09.2020 22:11 Відповісти
А що, більше, ніж один раз під вибори - не патянєм?
22.09.2020 20:15 Відповісти
Но сначала зеленский с ручным нбу уронит курс гривны до мусорного уровня
22.09.2020 21:24 Відповісти
А лучше пообещать в конце октября, после выборов. Тогда и Степанов может пройти в Одесский облсовет и можно будет вообще не платить. Зеленный лохотрон.
23.09.2020 00:47 Відповісти
 
 