Медики отримають підвищену зарплату наприкінці вересня, - Степанов на нараді у Зеленського

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками уряду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП, мета зустрічі - перевірити виконання заходів із забезпечення медичної галузі всім необхідним для протидії COVID-19 та актуалізації протиепідемічних дій.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов відзвітував, що лікарі отримають підвищену зарплату наприкінці вересня. Він зазначив, що нині Національна служба здоров’я підписує договори з 1600 лікарнями, з третиною закладів угоди вже укладено. Міністр охорони здоров’я зазначив, що на це підвищення додатково виділено 6 мільярдів гривень до кінця року.

Президент звернувся до міністра охорони здоров’я з вимогою пояснити, чому досі не витрачено 100 мільйонів гривень, передбачених у бюджеті на закупівлю апаратів штучної вентиляції легень. Крім того, з 2,9 мільярда гривень, які були виділені на забезпечення лабораторій МОЗ та закупівлю засобів індивідуального захисту, витрачено лише 514 мільйонів гривень. Досі не придбано обладнання для приймальних відділень опорних лікарень, хоча на це було виділено 5,3 мільярда гривень бюджетних коштів.

"Вже у жовтні будуть готові перші 120 приймальних відділень із понад 200, які ми обіцяли. Відділення будуть, а техніки в них – нема", – сказав Зеленський .

Також він наголосив, що в бюджеті мають бути закладені гроші на створення сучасної біологічної лабораторії в Україні, де працюватимуть над розробкою вакцин найкращі вітчизняні науковці.

Нагадаємо, з вересня і до кінця року всі медичні працівники почнуть отримувати доплати до своєї заробітної плати. На це передбачено майже 6 млрд гривень. Виплати лікарям виростуть в середньому на 3 560 грн, а молодшого медичного персоналу - на 1 250 грн.