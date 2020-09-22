Новий закон "Про столицю" навряд чи ухвалять до виборів, - Разумков

Ухвалення нового закону "Про столицю" до дати проведення місцевих виборів малоймовірне, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. На його думку, Раді не вистачить на це часу.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я наразі не готовий сказати, чи подавав комітет цей законопроект на наступні два пленарні тижні. Поясню, чому я про це говорю: цього тижня у нас робота в комітетах, і від того, що вони приймуть і встигнуть розглянути, великою мірою залежатиме, що потрапить до порядку денного пленарних тижнів. Далі в нас два пленарні тижні: один і потім одразу ще один, після цього тиждень роботи в комітетах і два тижні роботи на округах. Тому що ми розуміємо, що народні депутати, переважно, поїдуть займатися передвиборною кампанією. Для того, щоб ВР продовжувала нормально працювати, ухвалили рішення зробити саме таким регламент нашої роботи", - зазначив Разумков.

Голова ВР вважає ухвалення законопроекту про столицю до місцевих виборів малоймовірним: "Я думаю, що це малоймовірно, що ми зможемо розглянути в повному обсязі цей законопроект. Сьогодні не готовий сказати, не був готовий до цього запитання. Якщо потрібно буде - дізнаюся додатково".

Читайте також: На пост мера Києва зареєстровані поки чотири кандидати, - Київський тервиборчком