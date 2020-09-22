РУС
Новый закон "О столице" вряд ли примут до выборов, - Разумков

Принятие нового закона "О столице" до проведения местных выборов маловероятно, заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков. По его мнению, Раде не хватит на это времени.

Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я сейчас не готов сказать, подавал ли комитет данный законопроект на следующие две пленарные недели. Объясню, почему я об этом говорю: на этой неделе у нас работа в комитетах и, смотря, что они примут и успеют рассмотреть, будет во многом зависеть, что попадет в повестку дня пленарных недель. Далее у нас две пленарные недели: одна и потом сразу еще одна, после этого неделя работы в комитетах и две недели работы на округах, потому что мы понимаем, что народные депутаты, в большинстве своем, поедут заниматься предвыборной кампанией. Для того, чтобы Рада продолжала нормально работать приняли решение сделать именно таким регламент нашей работы", - сказал Разумков.

Председатель Рады считает принятие законопроекта о столице до местных выборов маловероятным: "Я думаю, что это маловероятно, что мы сможем рассмотреть в полном объёме этот законопроект. Сегодня не готов сказать, не был готов к этому вопросу. Если надо будет - узнаю дополнительно".

ВР (29383) законопроект (3271) Киев (25994) Разумков Дмитрий (1522)
а чем старый жмёть?
22.09.2020 22:24 Ответить
куй вам а не столица, зебилы
22.09.2020 22:25 Ответить
Выборы они уже просрали, теперь решили взять власть в ручном режиме. По рыжьим стопам как по пенькам оп-оп-оп. Ждем через год попинс в качестве главы КМДА. И будет зелень рулить в таком же ручном турборежиме. Капец городу. Будем вспоминать боксера как сейчас пороха.
23.09.2020 08:51 Ответить
 
 