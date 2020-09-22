Українця і росіянина ФСБ затримала в окупованому Криму "за екстремізм"
Російська ФСБ затримала в окупованому Криму українця і росіянина за "дестабілізацію ситуації та екстремізм". Окупаційний суд заарештував їх.
Про це повідомляють кримські ЗМІ із посиланням на пресслужбу відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".
Силовики окупантів заявляють, що українець нібито закликав "до порушення територіальної цілісності Росії".
"У вересні 2020 українець поширив на території міст Криму листівки, що містять заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, після чого 19 вересня був затриманий співробітниками УФСБ", - сказано в повідомленні.
Також 21 вересня ФСБ у Криму затримала громадянина Росії, який "закликав до публічного виправдання і пропаганди тероризму й екстремізму".
У нього нібито вилучили "компоненти вибухових речовин, предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю і боєприпасами".
Зазначається, що суд на окупованому півострові заарештував двох підозрюваних. При цьому не уточнюється, на який термін.
