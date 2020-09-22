УКР
Новини Репресії в окупованому Криму
Українця і росіянина ФСБ затримала в окупованому Криму "за екстремізм"

Російська ФСБ затримала в окупованому Криму українця і росіянина за "дестабілізацію ситуації та екстремізм". Окупаційний суд заарештував їх.

Про це повідомляють кримські ЗМІ із посиланням на пресслужбу відомства, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське радіо".

Силовики окупантів заявляють, що українець нібито закликав "до порушення територіальної цілісності Росії".

"У вересні 2020 українець поширив на території міст Криму листівки, що містять заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, після чого 19 вересня був затриманий співробітниками УФСБ", - сказано в повідомленні.

Також 21 вересня ФСБ у Криму затримала громадянина Росії, який "закликав до публічного виправдання і пропаганди тероризму й екстремізму".

Читайте також: Російський суд продовжив на три місяці арешт українського активіста з Криму Приходька, - правозахисники

У нього нібито вилучили "компоненти вибухових речовин, предмети, зовні схожі на вогнепальну зброю і боєприпасами".

Зазначається, що суд на окупованому півострові заарештував двох підозрюваних. При цьому не уточнюється, на який термін.

Крим (14217) ФСБ (1473)
интересно в листовках наверное вопросик ЧЕЙ КРЫМ??? тогда встречный вопросик ФСБ РФ чья вода течет по Днепру??? и почему после 2014 года она перестала затекать в типа рузький Крым... думаю вопрос вызовет задымление барабана что вместо голов у ФСБшников....
22.09.2020 22:40 Відповісти
Антиреклама отдыха в Крыму.
22.09.2020 22:39 Відповісти
туристы велкам. вата к вате
22.09.2020 22:46 Відповісти
22.09.2020 22:39 Відповісти
22.09.2020 22:40 Відповісти
22.09.2020 22:46 Відповісти
надо же отвлечь кримских дегенератов от того, что вместо води из кранов в симферополе гавно течет.
показати весь коментар
22.09.2020 22:48 Відповісти
А Украина Штепу с Медведчуком посадить не в состоянии импотенция мля продажные
показати весь коментар
22.09.2020 22:52 Відповісти
Українця і росіянина ФСБ затримала в окупованому Криму "за екстремізм" - Цензор.НЕТ 4037
22.09.2020 23:09 Відповісти
Сразу чувствуется дух гурманский.
Тонкие ценители вкусов дерьма😉
показати весь коментар
22.09.2020 23:45 Відповісти
 
 