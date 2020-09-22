Украинца и россиянина ФСБ задержала в оккупированном Крыму "за экстремизм"

Российская ФСБ задержала в оккупированном Крыму украинца и россиянина за "дестабилизацию ситуации и экстремизм". Оккупационный суд арестовал их.

Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Силовики оккупантов заявляют, что украинец якобы призывал "к нарушению территориальной целостности России".

"В сентябре 2020 украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Читайте на Цензор.НЕТ: Крымский политзаключенный Мемедеминов вышел на свободу из колонии РФ, - замглавы МИД Украины Джеппар. ФОТОрепортаж

Также 21 сентября ФСБ в Крыму задержала гражданина России, который "призывал к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма".

У него якобы изъяли "компоненты взрывчатых веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами".

Отмечается, что суд на оккупированном полуострове арестовал двух подозреваемых. При этом не уточняется, на какой срок.

Также на Цензор.НЕТ: Российский суд продлил на три месяца арест украинского активиста из Крыма Приходько, - правозащитники