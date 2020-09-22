РУС
Репрессии в оккупированном Крыму
Украинца и россиянина ФСБ задержала в оккупированном Крыму "за экстремизм"

Украинца и россиянина ФСБ задержала в оккупированном Крыму

Российская ФСБ задержала в оккупированном Крыму украинца и россиянина за "дестабилизацию ситуации и экстремизм". Оккупационный суд арестовал их.

Об этом сообщают крымские СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

Силовики оккупантов заявляют, что украинец якобы призывал "к нарушению территориальной целостности России".

"В сентябре 2020 украинец распространил на территории городов Крыма листовки, содержащие призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации, после чего 19 сентября задержан сотрудниками УФСБ", - говорится в сообщении.

Также 21 сентября ФСБ в Крыму задержала гражданина России, который "призывал к публичному оправданию и пропаганде терроризма и экстремизма".

У него якобы изъяли "компоненты взрывчатых веществ, предметы, внешне схожие с огнестрельным оружием и боеприпасами".

Отмечается, что суд на оккупированном полуострове арестовал двух подозреваемых. При этом не уточняется, на какой срок.

интересно в листовках наверное вопросик ЧЕЙ КРЫМ??? тогда встречный вопросик ФСБ РФ чья вода течет по Днепру??? и почему после 2014 года она перестала затекать в типа рузький Крым... думаю вопрос вызовет задымление барабана что вместо голов у ФСБшников....
Антиреклама отдыха в Крыму.
туристы велкам. вата к вате
надо же отвлечь кримских дегенератов от того, что вместо води из кранов в симферополе гавно течет.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:48 Ответить
А Украина Штепу с Медведчуком посадить не в состоянии импотенция мля продажные
показать весь комментарий
22.09.2020 22:52 Ответить
Сразу чувствуется дух гурманский.
Тонкие ценители вкусов дерьма😉
показать весь комментарий
22.09.2020 23:45 Ответить
 
 