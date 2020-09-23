Суднам, що будують "Північний потік-2", відмовили в страховці через санкції

Група міжнародних страхових агентств ухвалила рішення не страхувати діяльність компаній, пов'язаних з будівництвом двох проєктів - "Північний потік-2" і "Турецький потік". Інакше під ударом санкцій США можуть опинитися компанії, які надають судна і послуги "для будь-якого з цих проєктів".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в середу, 23 вересня, повідомляє ТАСС із посиланням на заяву асоціації.

Асоціація міжнародних страхових агентств висловила стурбованість з приводу небезпеки роботи з оператором "Північного потоку-2". У заяві клубу страховиків висловлюється занепокоєння з приводу позиції США про можливе посилення санкцій проти будівництва трубопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Під ударом санкцій можуть опинитися ті компанії, які надають судна і послуги "для будь-якого з цих проєктів".

У тексті заяви повідомляється, що члени страхової асоціації мають пам'ятати про загрозу санкцій:

"Не має бути жодного страхового покриття для суден, залучених до незаконної діяльності або діяльності, яка ставить клуб під загрозу порушення санкцій".

Керівництво страхового клубу вказує на загрозу, яку становлять американські закони "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA) та "Про захист енергетичної безпеки Європи" (PEESA) для членів клубу, в разі, якщо вони вирішать надати страхове покриття для діяльності, що стосується Nord Stream 2 і Turk Stream.

У липні цього року палата представників конгресу США і сенат схвалили оборонний бюджет країни на 2021 рік. У документі містяться розширені санкції проти "Північного потоку-2".

"Північний потік-2" прокладається дном Балтійського моря від території Росії до Німеччини. Потужність газопроводу - 55 млрд кубометрів на рік.

Його реалізує Nord Stream 2 AG на чолі із "Газпромом". Європейські партнери будівництва - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper і Wintershall. Ці компанії сумарно фінансують проєкт на 50%, тобто в розмірі 950 млн євро кожна.

Раніше заявлялося, що "Північний потік-2" добудований на 97%. Про це, зокрема, заявляла прем'єр-міністерка Мекленбурга-Передньої Померанії Мануела Шлезвіг. "Це великий інфраструктурний проєкт, він завершений на 97%", - уточнила німецька чиновниця.

"Північний потік-2" проходить через економічні зони і територіальні води п'яти країн - Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини, Данії. Кожна з країн дозволила будівництво газопроводу і його експлуатацію на своїй території. Утім, Данія довгий час виступала проти прокладання труб у своїх водах, але в підсумку теж дала згоду.

Проти завершення проєкту виступає низка європейських країн - Польща, Україна, країни Балтії, Чехія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Румунія та Хорватія.