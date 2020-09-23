Строящим "Северный поток-2" судам отказали в страховке из-за санкций

Группа международных страховых агентств приняла решение не страховать деятельность компаний, связанных со строительством двух проектов - "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". В противном случае под ударом санкций США могут оказаться компании, которые предоставляют суда и услуги "для любого из этих проектов".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в среду, 23 сентября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ассоциации.

Ассоциация международных страховых агентств выразила обеспокоенность по поводу опасности работы с оператором "Северного потока - 2". В заявлении клуба страховщиков выражается беспокойство по поводу позиции США о возможном усилении санкций против строительства трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Под ударом санкций могут оказаться те компании, которые предоставляют суда и услуги "для любого из этих проектов".

В тексте заявления сообщается, что члены страховой ассоциации должны помнить об угрозе санкций:

"Не должно быть никакого страхового покрытия для судов, вовлеченных в незаконную деятельность, или деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций".

Руководство страхового клуба указывает на угрозу, которую представляют собой американские законы "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) и "О защите энергетической безопасности Европы" (PEESA) для членов клуба, в случае, если они решат предоставить страховое покрытие для деятельности, относящейся к Nord Stream 2 и Turk Stream.

В июле этого года палата представителей конгресса США и сенат одобрили оборонный бюджет страны на 2021 год. В документе содержатся расширенные санкции против "Северного потока"-2.

"Северный поток - 2" строится по дну Балтийского моря от территории России до Германии. Мощность газопровода — 55 млрд кубометров в год.

Его реализует Nord Stream 2 AG во главе с "Газпромом". Европейские партнеры строительства — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Эти компании суммарно финансируют проект на 50%, то есть в размере 950 млн евро каждый.

Ранее заявлялось, что "Северный поток -2" достроен на 97%. Об этом, в частности, заявляла премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг. "Это крупный инфраструктурный проект, он завершен на 97%", — уточнила немецкий чиновник.

"Северный поток"-2 проходит через экономические зоны и территориальные воды пяти стран – России, Финляндии, Швеции, Германии, Дании. Каждая из стран разрешила строительство газопровода и его эксплуатацию на своей территории. Впрочем, Дания долгое время выступала против укладывания труб в своих водах, но в итоге тоже дала согласие на трубопровод.

Против завершения проекта выступают ряд европейских стран - Польша, Украина, страны Балтии, Чехия, Эстония, Венгрия, Словакия, Румыния и Хорватия.