Зеленський: "Чесні вибори президента Білорусі - найкращий вихід із кризи"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проведення чесних виборів президента Білорусі є найкращим виходом із кризової ситуації, що склалася в цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny.

"Чесні вибори президента (Білорусі. - Ред.) - найкращий вихід з цієї кризи. Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то нема чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що має бути діалог із суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, яка дбає про свій народ", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що така криза впливає не лише на сусідні з Білоруссю країни, і події в цій країні вже мають наслідки для Європи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко оголосив про посилення кордону з Україною і про закриття - з Польщею і Литвою

"Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Вона також пов'язана з економічною і соціальною кризами, які вже визріли і проявляються наслідки. Якщо сценарій буде негативним, це означатиме, щонайменше, сотні тисяч біженців із Білорусі в країни Європи", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалася.

Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса"- прозрение после запора.
23.09.2020 12:18 Відповісти
Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса" - Цензор.НЕТ 5901
23.09.2020 12:23 Відповісти
Бл, осел, ты признаешь его президентом или нет?
23.09.2020 12:19 Відповісти
Для этого надо иметь позицию, а не то, чтобы да и не то, чтобы нет, вот и приходиться "туман напускать". Возможно и прав - не знаючи броду, не сунься в прорубь.
23.09.2020 15:21 Відповісти
А можно конкретнее!!!! Хочу осуждения Лукашенко от имени всей Украины!!!
ВЫ МОЖЕТЕ пан ПРЕЗИДЕНТ?
23.09.2020 12:20 Відповісти
Та уже инаугурация прошла, а ты проснулся...
23.09.2020 12:21 Відповісти
Правильно . Демократия - гарантия , что потом не будут плевать вслед .
Кстати , Бубочка , завтра в ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СЛОВАКИИ НЕ ЗАБУДЬ НАДЕТЬ МАСКУ
У нас и президент и премьер носят везде
Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса" - Цензор.НЕТ 9616
23.09.2020 12:21 Відповісти
посмотрим что ты будешь на след выборах пищать
23.09.2020 12:22 Відповісти
Бла-бла-бла в нікуди. Як завжди.
23.09.2020 12:23 Відповісти
Зеля -дока в честных выборах, ему виднее
23.09.2020 12:28 Відповісти
Украина должна встать на общую позицию Запада и на строну правды. Выборы в Беларуси по факту не были проведены в законный способ. Лукашенко не является президентом, и по факту узурпировал власть. Всякие связи на уровне первых особ государства, членов Рады и Правительства, ОП президента должны быть заморожены до исправления ситуации. Решение вопроса возможные новые выборы но с 1) заменой членов ЦВК, 2)доступ всех сил к ТВ и СМИ на одинаковых условиях.3) Наблюдатели от ЕС и других европейских организаций 4) выпустить всех полит заключенных, отменить по ним уголовное преследование и допустить всех к выборам 5) провести вместе с президентскими и парламентские ( внеочередные) выборы 6) привлечь всех виновных к нарушениям законов о выборах и применения неадекватной силы против мирных демонстраций и принятия незаконных судебных решений 7) Лукашенко и члены его семьи не допускаются к выборам за нарушения законов Беларуси и узурпации власти за счет фальсификации выборов.
23.09.2020 12:38 Відповісти
Какое то запоздалое резуме...
23.09.2020 12:40 Відповісти
Да кто бы на месте осла кричал: народ Украины требует провести новые честные внеочередные выборы, а не те, которые организовал каламойский, провёл сабакав и все это на деньги хйла
23.09.2020 12:43 Відповісти
какие бы выборы сейчас не провели, Порох все равно на них не выиграет, хватит, навоевались!!!!
23.09.2020 12:48 Відповісти
Не спорю: из процветающего домбабвэ и преуспевающей луганды оно конечно же завсегда виднее
23.09.2020 12:54 Відповісти
Я живу в Киеве на Печерске всю жизнь и мне все отлично видно. Порох выдобры не выйграет. 73 процента, которые проголосовали за Зе-соплю, даже если она отсморкается и сбежит с Украины, будут голосовать за кого угодно только не за Пороха. Да и тогда многие голосовали за Зеленского с одной единственной целью - остранить Пороха и Партию "любителей войны" от власти.
23.09.2020 14:26 Відповісти
А вот что бы ты, мокша, сделал бы на месте Пороха в то время? Надеюсь что испортил бы штаны и согласился с независимостью Донбасса и присоединение его к орде? А потом тоже весь юго-восток и Харьков?
23.09.2020 14:59 Відповісти
Мудак ты конченный. Захват Крыма готовился задолго до Майдана. Как и захват Украины полностью. И если бы не было его, то Крым был бы в составе Украины, но сама она была бы целиком, вместе с ним в составе РФ. И военный переворот как-раз произошел в Крыму и на Донбассе. А у нас были честные выборы.
Но давай пользоваться твоей ущербной логикой. Майдан-потеря Крыма. Но из-за чего произошел Майдан? Из-за того, что жестко побили детей мусора. Мусоров послал Янек. Выходит, Янек виноват в теперешнем положении, а не Майдан.
23.09.2020 19:03 Відповісти
А для зеленского лучше чесно уйти сейчас чем сь...ца низко пригибаясь до Ростова
23.09.2020 12:48 Відповісти
СОПЛЕЖУЙ!!!
Так ты признаешь тирана Лукашенко президентом Белоруссии или НЕТ?!!
Или думаешь пять лет жевать "та сторона"?
23.09.2020 12:53 Відповісти
Ты не разбираешся в политике! таки да будут жевать.
23.09.2020 15:03 Відповісти
вылез "разбирающийся"?
23.09.2020 15:14 Відповісти
И что интересно: если Лукашенко страны ЕС не признают, то где же Минские переговоры проводить? Это же надо обеспечить безопасность участникам.
23.09.2020 13:34 Відповісти
в Украине представители не народа, а "мудрого нАріду"
23.09.2020 15:07 Відповісти
Словаки вже повідомили, що не визнають Луку, як обраного. А лише як узурпатора влади, диктатора, злочинця, н'ю-адольфа, ленинсталина в одному флаконі. І ніяк інакше
23.09.2020 15:19 Відповісти
Ну куда ещё честней - сам считал, сам инаугурировался - теперь сам себе начальник.
23.09.2020 16:43 Відповісти
Умный Президент для Украины - лучший выход из кризиса.
23.09.2020 18:39 Відповісти
Правильно сказал.
24.09.2020 03:22 Відповісти
 
 