Зеленський: "Чесні вибори президента Білорусі - найкращий вихід із кризи"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що проведення чесних виборів президента Білорусі є найкращим виходом із кризової ситуації, що склалася в цій країні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в інтерв'ю словацькому виданню Hospodárske noviny.

"Чесні вибори президента (Білорусі. - Ред.) - найкращий вихід з цієї кризи. Якщо кандидати впевнені у своїй перемозі, то нема чого боятися ще одних виборів. Це дії влади, яка не боїться свого народу. Я також наголошую, що має бути діалог із суспільством, треба уникати насильства. Це дії влади, яка дбає про свій народ", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що така криза впливає не лише на сусідні з Білоруссю країни, і події в цій країні вже мають наслідки для Європи.

"Ми бачимо, що виникла найбільша політична криза за всі роки незалежності Білорусі. Вона також пов'язана з економічною і соціальною кризами, які вже визріли і проявляються наслідки. Якщо сценарій буде негативним, це означатиме, щонайменше, сотні тисяч біженців із Білорусі в країни Європи", - зазначив він.

Як повідомлялося раніше, у Палаці Незалежності відбулася інавгурація Лукашенка, який захопив владу в Білорусі. Вперше в історії країни подія не анонсувалася.