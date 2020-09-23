Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проведение честных выборов президента Беларуси является лучшим выходом из сложившейся в этой стране кризисной ситуации.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.
"Честные выборы президента (Беларуси. – Ред.) – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе", - сказал Зеленский.
Зеленский отметил, что такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны, и события в этой стране уже имеют последствия для Европы.
"Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже вызрели и проявляются последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать, по меньшей мере, сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы", - указал он.
Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.
ВЫ МОЖЕТЕ пан ПРЕЗИДЕНТ?
Кстати , Бубочка , завтра в ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СЛОВАКИИ НЕ ЗАБУДЬ НАДЕТЬ МАСКУ
У нас и президент и премьер носят везде
Но давай пользоваться твоей ущербной логикой. Майдан-потеря Крыма. Но из-за чего произошел Майдан? Из-за того, что жестко побили детей мусора. Мусоров послал Янек. Выходит, Янек виноват в теперешнем положении, а не Майдан.
Так ты признаешь тирана Лукашенко президентом Белоруссии или НЕТ?!!
Или думаешь пять лет жевать "та сторона"?