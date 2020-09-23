РУС
Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса"

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что проведение честных выборов президента Беларуси является лучшим выходом из сложившейся в этой стране кризисной ситуации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в интервью словацкому изданию Hospodárske noviny.

"Честные выборы президента (Беларуси. – Ред.) – лучший выход из этого кризиса. Если кандидаты уверены в своей победе, то нечего бояться еще одних выборов. Это действия власти, которая не боится своего народа. Я также отмечаю, что должен быть диалог с обществом, надо избегать насилия. Это действия власти, которая заботится о своем народе", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что такой кризис влияет не только на соседние с Беларусью страны, и события в этой стране уже имеют последствия для Европы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко объявил об усилении границы с Украиной и о закрытии - с Польшей и Литвой

"Мы видим, что возник наибольший политический кризис за все годы независимости Беларуси. Он также связан с экономическим и социальным кризисами, которые уже вызрели и проявляются последствия. Если сценарий будет негативным, это будет означать, по меньшей мере, сотни тысяч беженцев из Беларуси в страны Европы", - указал он.

Как сообщалось ранее, во Дворце Независимости прошла инаугурация захватившего власть в Беларуси Лукашенко. Впервые в истории страны событие никак не анонсировалось.

Беларусь (7971) Зеленский Владимир (21598) Лукашенко Александр (3639) репрессии (2774)
+6
Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса"- прозрение после запора.
23.09.2020 12:18 Ответить
+5
Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса" - Цензор.НЕТ 5901
23.09.2020 12:23 Ответить
+2
Бл, осел, ты признаешь его президентом или нет?
23.09.2020 12:19 Ответить
Для этого надо иметь позицию, а не то, чтобы да и не то, чтобы нет, вот и приходиться "туман напускать". Возможно и прав - не знаючи броду, не сунься в прорубь.
23.09.2020 15:21 Ответить
А можно конкретнее!!!! Хочу осуждения Лукашенко от имени всей Украины!!!
ВЫ МОЖЕТЕ пан ПРЕЗИДЕНТ?
23.09.2020 12:20 Ответить
Та уже инаугурация прошла, а ты проснулся...
23.09.2020 12:21 Ответить
Правильно . Демократия - гарантия , что потом не будут плевать вслед .
Кстати , Бубочка , завтра в ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ СЛОВАКИИ НЕ ЗАБУДЬ НАДЕТЬ МАСКУ
У нас и президент и премьер носят везде
Зеленский: "Честные выборы президента Беларуси - лучший выход из кризиса" - Цензор.НЕТ 9616
23.09.2020 12:21 Ответить
посмотрим что ты будешь на след выборах пищать
23.09.2020 12:22 Ответить
Бла-бла-бла в нікуди. Як завжди.
23.09.2020 12:23 Ответить
Зеля -дока в честных выборах, ему виднее
23.09.2020 12:28 Ответить
Украина должна встать на общую позицию Запада и на строну правды. Выборы в Беларуси по факту не были проведены в законный способ. Лукашенко не является президентом, и по факту узурпировал власть. Всякие связи на уровне первых особ государства, членов Рады и Правительства, ОП президента должны быть заморожены до исправления ситуации. Решение вопроса возможные новые выборы но с 1) заменой членов ЦВК, 2)доступ всех сил к ТВ и СМИ на одинаковых условиях.3) Наблюдатели от ЕС и других европейских организаций 4) выпустить всех полит заключенных, отменить по ним уголовное преследование и допустить всех к выборам 5) провести вместе с президентскими и парламентские ( внеочередные) выборы 6) привлечь всех виновных к нарушениям законов о выборах и применения неадекватной силы против мирных демонстраций и принятия незаконных судебных решений 7) Лукашенко и члены его семьи не допускаются к выборам за нарушения законов Беларуси и узурпации власти за счет фальсификации выборов.
23.09.2020 12:38 Ответить
Какое то запоздалое резуме...
23.09.2020 12:40 Ответить
Да кто бы на месте осла кричал: народ Украины требует провести новые честные внеочередные выборы, а не те, которые организовал каламойский, провёл сабакав и все это на деньги хйла
23.09.2020 12:43 Ответить
какие бы выборы сейчас не провели, Порох все равно на них не выиграет, хватит, навоевались!!!!
23.09.2020 12:48 Ответить
Не спорю: из процветающего домбабвэ и преуспевающей луганды оно конечно же завсегда виднее
23.09.2020 12:54 Ответить
Я живу в Киеве на Печерске всю жизнь и мне все отлично видно. Порох выдобры не выйграет. 73 процента, которые проголосовали за Зе-соплю, даже если она отсморкается и сбежит с Украины, будут голосовать за кого угодно только не за Пороха. Да и тогда многие голосовали за Зеленского с одной единственной целью - остранить Пороха и Партию "любителей войны" от власти.
23.09.2020 14:26 Ответить
А вот что бы ты, мокша, сделал бы на месте Пороха в то время? Надеюсь что испортил бы штаны и согласился с независимостью Донбасса и присоединение его к орде? А потом тоже весь юго-восток и Харьков?
23.09.2020 14:59 Ответить
Мудак ты конченный. Захват Крыма готовился задолго до Майдана. Как и захват Украины полностью. И если бы не было его, то Крым был бы в составе Украины, но сама она была бы целиком, вместе с ним в составе РФ. И военный переворот как-раз произошел в Крыму и на Донбассе. А у нас были честные выборы.
Но давай пользоваться твоей ущербной логикой. Майдан-потеря Крыма. Но из-за чего произошел Майдан? Из-за того, что жестко побили детей мусора. Мусоров послал Янек. Выходит, Янек виноват в теперешнем положении, а не Майдан.
23.09.2020 19:03 Ответить
А для зеленского лучше чесно уйти сейчас чем сь...ца низко пригибаясь до Ростова
23.09.2020 12:48 Ответить
СОПЛЕЖУЙ!!!
Так ты признаешь тирана Лукашенко президентом Белоруссии или НЕТ?!!
Или думаешь пять лет жевать "та сторона"?
23.09.2020 12:53 Ответить
Ты не разбираешся в политике! таки да будут жевать.
23.09.2020 15:03 Ответить
вылез "разбирающийся"?
23.09.2020 15:14 Ответить
И что интересно: если Лукашенко страны ЕС не признают, то где же Минские переговоры проводить? Это же надо обеспечить безопасность участникам.
23.09.2020 13:34 Ответить
в Украине представители не народа, а "мудрого нАріду"
23.09.2020 15:07 Ответить
Словаки вже повідомили, що не визнають Луку, як обраного. А лише як узурпатора влади, диктатора, злочинця, н'ю-адольфа, ленинсталина в одному флаконі. І ніяк інакше
23.09.2020 15:19 Ответить
Ну куда ещё честней - сам считал, сам инаугурировался - теперь сам себе начальник.
23.09.2020 16:43 Ответить
Умный Президент для Украины - лучший выход из кризиса.
23.09.2020 18:39 Ответить
Правильно сказал.
24.09.2020 03:22 Ответить
 
 