Сайти Нацполіції зламали, на деяких встигли опублікувати фейкові новини
У Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.
"Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби НПУ.
Поки сайт Національної поліції України відключений, технічні фахівці намагаються вирішити проблему.
На сайті Нацполіції Львівщини встигли опублікувати інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні, що не відповідає дійсності.
На сайті НПУ Херсонщини "повідомили", що "поліція з'ясовує обставини загибелі американських військових радників".
Вони зламали кілька державних сайтів,де розмістили кілька фейків, що були подхоплені кількома ЗМІ -
про витік радіації на Рівненській АЕС,
про влучання артилерійського снаряду у спостережний пункт з американськими військовими в Україні.
Також недоступні кілька сайтів Нацполіції.
Так у мене питання до діджиталізатора Федорова, що пиляє десятки мільйонів з бюджету - шо ти, дядя?
Работа киберполиции - большая профанация за деньги налогоплательщиков.
