Сайти Нацполіції зламали, на деяких встигли опублікувати фейкові новини

У Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.

"Сьогодні об 11:45 зафіксовано несанкціоноване втручання в роботу офіційного вебсайту Нацполіції. У зв'язку з цим на деяких інтернет-сторінках обласних управлінь поліції була поширена недостовірна інформація", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби НПУ.

Поки сайт Національної поліції України відключений, технічні фахівці намагаються вирішити проблему.

Сайти Нацполіції зламали, на деяких встигли опублікувати фейкові новини 01

На сайті Нацполіції Львівщини встигли опублікувати інформацію про загибель трьох військових на Яворівському полігоні, що не відповідає дійсності.

На сайті НПУ Херсонщини "повідомили", що "поліція з'ясовує обставини загибелі американських військових радників".

Також читайте: Для боротьби з кіберзлочинністю в Раді хочуть зобов'язати інтернет-провайдерів розкривати дані про діяльність користувачів

Сайти Нацполіції зламали, на деяких встигли опублікувати фейкові новини 02

кіберзлочин (814) Нацполіція (15425) Правоохоронні органи (2710) силовики (2516) хакер (1372)
Топ коментарі
+12
я так скажу ментам: "нефиг лазить по порносайтам в рабочее время"
23.09.2020 13:47 Відповісти
+8
И эти люди хотят чтобы граждане регистрировались в системе "Дія"?
23.09.2020 14:17 Відповісти
+7
Кто-то обеспокоен американскими военными советниками в Украине... Ну понятно
23.09.2020 13:47 Відповісти
23.09.2020 13:47 Відповісти
так они лазили сразу после окончания смены. Специально задержались после работы для этого.
показати весь коментар
23.09.2020 14:01 Відповісти
23.09.2020 13:47 Відповісти
Чтоб вы с***ки на воздух все взлетели а не только взломом сайтов отделывались
показати весь коментар
23.09.2020 14:09 Відповісти
23.09.2020 14:17 Відповісти
Фейк запустили из мокшандии , так как нервишки не выдержали , а может и что то другое 🤣
показати весь коментар
23.09.2020 14:17 Відповісти
Добре що, не покрали гумові кийки. Вони ж мають спеціальний департамент і отримують фінансування.
показати весь коментар
23.09.2020 14:19 Відповісти
отакої... Ну якщо вже в самої поліції хакери ламають сайти, то що тоді про пересічних казати.. Мда.. кібербезпека в нас в країні - "рівень НУЛЬ"...
показати весь коментар
23.09.2020 14:22 Відповісти
Діджіталізатори ЗЕбільні, вас хакнули московити)
Вони зламали кілька державних сайтів,де розмістили кілька фейків, що були подхоплені кількома ЗМІ -
про витік радіації на Рівненській АЕС,
про влучання артилерійського снаряду у спостережний пункт з американськими військовими в Україні.
Також недоступні кілька сайтів Нацполіції.
Так у мене питання до діджиталізатора Федорова, що пиляє десятки мільйонів з бюджету - шо ти, дядя?
23.09.2020 14:23 Відповісти
Когда мошенники нагрели десятки людей, подал в киевскую киберполицию заявление о преступлении. Его несколько месяцев перефутболивали по ведомствам, пока кто-то не попросил своего знакомого следователя в Кировограде заняться этим делом. Мое дело "потерялось" где-то между киберполицией и полицией Одессы. В итоге многие так и не дождались ни возврата денег, ни наказания всех участникам схемы. Юрлицо до сих пор живо-здорово и зарегистрировано в центре Киева.
Работа киберполиции - большая профанация за деньги налогоплательщиков.
23.09.2020 14:25 Відповісти
Товарищ, сдавай свои персональные данные электронным системам!
23.09.2020 14:28 Відповісти
+100500!!!
23.09.2020 14:34 Відповісти
Нетрудно представить как персональные данные электронной системы минздрава иузучаются китайской и остальными дружественными разведками.
- Смотри, Лю, у этого был сифилис, а у жены гонорея.
- Какая у них крепкая семья, однако.
- А этот лечил синдром Фреголи, а теперь перешел из торгового представительства на работу в министерство.
- Хе, наш человек.
23.09.2020 14:41 Відповісти
страна не пуганных правящих зеленых идиотов.
23.09.2020 16:25 Відповісти
 
 