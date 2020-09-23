Сайты Нацполиции взломали, на некоторых успели опубликовать фейковые новости
В Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.
"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.
Пока сайт Национальной полиции Украины отключен, технические специалисты пытаются решить проблему.
На сайте Нацполиции Львовщины успели опубликовать информацию о гибели трех военных на Яворивском полигоне, что не соответствует действительности.
На сайте НПУ Херсонщины "сообщили", что "полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников".
Вони зламали кілька державних сайтів,де розмістили кілька фейків, що були подхоплені кількома ЗМІ -
про витік радіації на Рівненській АЕС,
про влучання артилерійського снаряду у спостережний пункт з американськими військовими в Україні.
Також недоступні кілька сайтів Нацполіції.
