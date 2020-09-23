Сайты Нацполиции взломали, на некоторых успели опубликовать фейковые новости

В Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.

Пока сайт Национальной полиции Украины отключен, технические специалисты пытаются решить проблему.

На сайте Нацполиции Львовщины успели опубликовать информацию о гибели трех военных на Яворивском полигоне, что не соответствует действительности.

На сайте НПУ Херсонщины "сообщили", что "полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников".

