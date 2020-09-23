РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3669 посетителей онлайн
Новости
5 333 15

Сайты Нацполиции взломали, на некоторых успели опубликовать фейковые новости

В Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.

"Сегодня в 11:45 зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу официального веб-сайта Нацполиции. В связи с этим на некоторых интернет-страницах областных управлений полиции была распространена недостоверная информация", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы НПУ.

Пока сайт Национальной полиции Украины отключен, технические специалисты пытаются решить проблему.

Сайты Нацполиции взломали, на некоторых успели опубликовать фейковые новости 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для борьбы с киберпреступностью в Раде хотят обязать интернет-провайдеров раскрывать данные о деятельности пользователей

На сайте Нацполиции Львовщины успели опубликовать информацию о гибели трех военных на Яворивском полигоне, что не соответствует действительности.

На сайте НПУ Херсонщины "сообщили", что "полиция выясняет обстоятельства гибели американских военных советников".

Сайты Нацполиции взломали, на некоторых успели опубликовать фейковые новости 02

Также читайте: Хакеры взломали сайт МВД Беларуси и объявили Лукашенко и Караева в розыск

Автор: 

киберпреступление (765) Нацполиция (16702) правоохранительные органы (2972) силовики (2800) хакер (1195)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
я так скажу ментам: "нефиг лазить по порносайтам в рабочее время"
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
+8
И эти люди хотят чтобы граждане регистрировались в системе "Дія"?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:17 Ответить
+7
Кто-то обеспокоен американскими военными советниками в Украине... Ну понятно
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
я так скажу ментам: "нефиг лазить по порносайтам в рабочее время"
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
так они лазили сразу после окончания смены. Специально задержались после работы для этого.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:01 Ответить
Кто-то обеспокоен американскими военными советниками в Украине... Ну понятно
показать весь комментарий
23.09.2020 13:47 Ответить
Чтоб вы с***ки на воздух все взлетели а не только взломом сайтов отделывались
показать весь комментарий
23.09.2020 14:09 Ответить
И эти люди хотят чтобы граждане регистрировались в системе "Дія"?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:17 Ответить
Фейк запустили из мокшандии , так как нервишки не выдержали , а может и что то другое 🤣
показать весь комментарий
23.09.2020 14:17 Ответить
Добре що, не покрали гумові кийки. Вони ж мають спеціальний департамент і отримують фінансування.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:19 Ответить
отакої... Ну якщо вже в самої поліції хакери ламають сайти, то що тоді про пересічних казати.. Мда.. кібербезпека в нас в країні - "рівень НУЛЬ"...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:22 Ответить
Діджіталізатори ЗЕбільні, вас хакнули московити)
Вони зламали кілька державних сайтів,де розмістили кілька фейків, що були подхоплені кількома ЗМІ -
про витік радіації на Рівненській АЕС,
про влучання артилерійського снаряду у спостережний пункт з американськими військовими в Україні.
Також недоступні кілька сайтів Нацполіції.
Так у мене питання до діджиталізатора Федорова, що пиляє десятки мільйонів з бюджету - шо ти, дядя?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:23 Ответить
Когда мошенники нагрели десятки людей, подал в киевскую киберполицию заявление о преступлении. Его несколько месяцев перефутболивали по ведомствам, пока кто-то не попросил своего знакомого следователя в Кировограде заняться этим делом. Мое дело "потерялось" где-то между киберполицией и полицией Одессы. В итоге многие так и не дождались ни возврата денег, ни наказания всех участникам схемы. Юрлицо до сих пор живо-здорово и зарегистрировано в центре Киева.
Работа киберполиции - большая профанация за деньги налогоплательщиков.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:25 Ответить
Товарищ, сдавай свои персональные данные электронным системам!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:28 Ответить
+100500!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 14:34 Ответить
Нетрудно представить как персональные данные электронной системы минздрава иузучаются китайской и остальными дружественными разведками.
- Смотри, Лю, у этого был сифилис, а у жены гонорея.
- Какая у них крепкая семья, однако.
- А этот лечил синдром Фреголи, а теперь перешел из торгового представительства на работу в министерство.
- Хе, наш человек.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:41 Ответить
страна не пуганных правящих зеленых идиотов.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:25 Ответить
 
 