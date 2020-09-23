УКР
Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов

У середу, 23 вересня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.

Згідно з постановою, комісія буде створена і розміщена за адресою: Київ, бульвар Лесі Українки, 26. У цьому органі працюватимуть 230 осіб, з них голова і 6 членів комісії (один з них заступник).

Головне завдання комісії - видача, відновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.

Ці зміни зумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

23.09.2020 15:55 Відповісти
Шулера решили поработать.
23.09.2020 15:57 Відповісти
должности в комиссию будут разыгрываться как главный приз одноруких бандитов
23.09.2020 16:00 Відповісти
то что получать от азартных игр
пойдёт на содержание комиссии
230 -- бездельников
23.09.2020 16:11 Відповісти
Я тоже хочу в такую комиссию,туда взяточки рекой потекут.
23.09.2020 16:30 Відповісти
Теперь эти люди будут знать прикуп!
23.09.2020 16:48 Відповісти
О де буде хабарництво.
