Кабмін створив комісію з регулювання азартних ігор, - Немчінов
У середу, 23 вересня, Кабінет Міністрів ухвалив постанову "Про Комісію з регулювання азартних ігор і лотерей". У комісії буде 230 співробітників.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов у Telegram.
Згідно з постановою, комісія буде створена і розміщена за адресою: Київ, бульвар Лесі Українки, 26. У цьому органі працюватимуть 230 осіб, з них голова і 6 членів комісії (один з них заступник).
Головне завдання комісії - видача, відновлення, переоформлення та призупинення ліцензій для грального бізнесу.
Ці зміни зумовлені Законом України "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор", який набув чинності 13 серпня 2020 року.
пойдёт на содержание комиссии
230 -- бездельников