Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу
Закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.
У картці законопроєкту про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№ 2285-д) зазначено, що законопроєкт 11 серпня повернутий із підписом від президента.
Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.
Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино - це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.
Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.
У моєї близької подруги чоловік останні років 7, як "підсів" на гральні автомати.
Вони ж, начебто, були заборонені?
Але що ж тоді закривали масово по всій країні на початку цього року?
Думай-те!
Вам перевести на общедоступный язык.?
Переведу. "Легализация лохотрона или (как говорил Бендер), - один из честных методов отъема денег"
Работала в гостиничном бизнесе.
А теперь это станет ооочень проблематично!
Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 пишет журналист Александр Кучеров для ZIK.ua.
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: "Чего изволите?"
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за "медицинской реформы" закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить "беби-боксы", потому, что их просто нет!
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: "Я - ваш приговор", - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер "Делфи", который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной. Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
Протянутый и подписанный Зеленским закон - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
Итак, Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Даже несмотря на то, что его же депутаты просили наложить вето, потому что наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими.
Об этом заявила сегодня в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Это еще одно преступление против украинского народа!
Зеленский рассказывает про какиt-то заоблачные деньги, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет искалечено из-за болезни, признанную официально, - лудоманию.
Партия «Батькивщина» выступала категорически против превращения нашего государства в страну казино и игровых автоматов.
Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую возможность им дает закон о местном самоуправлении.
А центральный офис «Батькивщины» готовит представление в Конституционный Суд.
Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
