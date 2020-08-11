Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.

У картці законопроєкту про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№ 2285-д) зазначено, що законопроєкт 11 серпня повернутий із підписом від президента.

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино - це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.