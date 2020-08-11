УКР
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу

Закон про легалізацію грального бізнесу підписав глава держави Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані на сайті ВР, передає Цензор.НЕТ.

У картці законопроєкту про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор (№ 2285-д) зазначено, що законопроєкт 11 серпня повернутий із підписом від президента.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Запровадження ринку землі та легалізація грального бізнесу: українці назвали два найбільш непопулярні рішення ВР, - опитування групи "Рейтинг"

Нагадаємо, 14 липня Рада легалізувала гральний бізнес в Україні.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. Водночас законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино - це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон вводить кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

+28
Эх, заживем теперь!!!
11.08.2020 12:17 Відповісти
+26
Эпоха бедности для некоторых его дружбанов закончилась...не только же учителям жировать...
11.08.2020 12:18 Відповісти
+22
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 6002
11.08.2020 12:18 Відповісти
Хай буде проклятий ЗЕгенерат-жидобільшовик навіки!
11.08.2020 13:35 Відповісти
кому война!!! Включить наперстки и чмен, - дядя, купи кирпич!
11.08.2020 13:52 Відповісти
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 6818
11.08.2020 15:20 Відповісти
На черзі легалізації проституція і наркотики?
11.08.2020 15:22 Відповісти
Ми вже отримали шалені надходження в бюджет від легалізації видобутку бурштину.
11.08.2020 15:25 Відповісти
До этого момента я вас называл господин президент. После этого иначе как подонком величать не буду. Если не понимаете что вы подписали то это уничтожение молодежи и детей. Подобную нечисть могли принести только очень нечистоплотные люди. Оправдывая импотенцию в соблюдении законов об игорном бизнесе вы подписали пониманию для подростков,даже детей,в основном бедняков. Вы тупица.
11.08.2020 15:42 Відповісти
Він ваш обранець, а тупиця, це ви (якщо за нього голосували)
11.08.2020 16:53 Відповісти
А вы за кого тупили на голосовании? Этого тоже уберем, раз не справляется со своими обязанностями, а вы раз выбрали себе хозяина а не президента, то не стоит считать что остальные так делали. Граждане выбирают президента, а тупите вы выбирая себе хозяина.
11.08.2020 17:01 Відповісти
Убєрьош ти єво, а как же... Знову за вас притомним громадянам доведеться на майдани виходити та ще 5 років гнути спини, піднімаючи з дна країну, щоб ви потім знову "усталі от вайни" і мова вам "на хлєб нє мажетса". То зека вибирете, то клоуна, а наступним хто буде?
11.08.2020 17:17 Відповісти
Если у вас президенты не меняются, то вы явно не с Украины. У нас их меняют постоянно. Ваши лозунги оставьте для себя, для вас повторю на бис: если президент не справляется со своими обязанностями его убирают, как бы он не упирался. Даже если для вас он хозяин.
12.08.2020 07:40 Відповісти
Я не голосовал,но считал человеком. Но тот кто подписывает подобные законы- мразь.
11.08.2020 22:54 Відповісти
Людиною? Цього продажного лайномета-малороса? Ну ви блін "даете"...
12.08.2020 09:38 Відповісти
Це шо ж виходить, що і Кравчук і Кучма і Ющенко (до 2009 року) за яких гральний бізнес не був заборонений - всі нечистоплотні? А Порошенко, може вже забули рейди Ляшка в 2014 році по "казино", які працювали незважаючи на заборону?
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 5287
11.08.2020 18:46 Відповісти
А телепні казок наслухались.
У моєї близької подруги чоловік останні років 7, як "підсів" на гральні автомати.
Вони ж, начебто, були заборонені?
Але що ж тоді закривали масово по всій країні на початку цього року?
Думай-те!
11.08.2020 20:31 Відповісти
Даже только вдуматься в слова -"легализации игорного бизнеса ".
Вам перевести на общедоступный язык.?
Переведу. "Легализация лохотрона или (как говорил Бендер), - один из честных методов отъема денег"
11.08.2020 16:32 Відповісти
ПС. Теперь все ночлежки будут "трехзвездочные"
11.08.2020 16:38 Відповісти
Попробуйте те звездочки еще оформить!
Работала в гостиничном бизнесе.
А теперь это станет ооочень проблематично!
11.08.2020 20:33 Відповісти
Есть теперь местечко, где можно забыть о том,что идёт война.
11.08.2020 16:47 Відповісти
Чим займаться "слуги" у Верховній Раді із своїм предводителем на Банковій? І що треба їм робити- висновок робіть самі. Інформпрограма "Безпека України" повідомляє на інформоглядах з місць подій в РФ. Визначаються активні пересування військової техніки в Саратовській, Білгородській,Північна Осетія, Дагестан, Краснодарський край,Ставропілля військових систем та компакт-блоків на колісних транспрортуваннях з прибраними номерними знаками на бортах та розміщеним допоміжним устаткуванням та масковочними комплектами. Ще раз нагадуємо: чим повинно займатись народонаселення в Україні?
11.08.2020 17:14 Відповісти
Так особая циничность в том, что они ещё и освободили игорный бизнес на 4 года. Т.е. деньги в бюджет даже не поступят от этого кошмарного решения. А сколько им осталось быть у власти- как раз 4 года. "Гуляй рванина- мы здесь проездом"- лучший и актуальный лозунг для Зе и "СН".
11.08.2020 17:31 Відповісти
*освободили от налогов...
11.08.2020 17:48 Відповісти
зЭ-лошара в доле, оттого и подписал
11.08.2020 17:32 Відповісти
Viva Las Vegas
11.08.2020 18:06 Відповісти
Он не президент - он официант: Зеленский нас всех обманул, - журналист
Он не президент - он официант: Зеленский нас всех обманул, - журналист
11.08.2020, 16:15

Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 пишет журналист Александр Кучеров для ZIK.ua.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1587517401-god-prezidentstva-zelenskogo-pustye-obeshchaniya-.html Год президентства Зеленского: пустые обещания?
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: "Чего изволите?"
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за "медицинской реформы" закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить "беби-боксы", потому, что их просто нет!
Читайте также:https://uainfo.org/blognews/1596711072-ivanov-tte-pro-shcho-kolis-kazala-gandzyuk-stalo-realnistyu-.html Іванов: Те, про що колись казала Гандзюк, стало реальністю, і сьогодні Майдан - це лише вивіска, самопривласнена галасливими маргіналами
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: "Я - ваш приговор", - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер "Делфи", который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной. Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 Александр КУЧЕРОВ
11.08.2020 18:37 Відповісти
І досі памьятаю гасло-обіцянку "Бандити сидітимуть у тюрмах", сказану не клоуном, а "справжнім" професіоналом в державному управлінні. І де?
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 1565
11.08.2020 20:05 Відповісти
Зеленский совершил новое преступление против украинского народа - Тимошенко Август 11, 2020

Протянутый и подписанный Зеленским закон - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
Итак, Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Даже несмотря на то, что его же депутаты просили наложить вето, потому что наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими.
Об этом заявила сегодня в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Это еще одно преступление против украинского народа!
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский и Ко ответят за преступления против украинского народа - Тимошенко. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE.html Зеленский ведет целенаправленную политику уничтожения Украины - Тимошенко. Видео
Зеленский рассказывает про какиt-то заоблачные деньги, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет искалечено из-за болезни, признанную официально, - лудоманию.
Партия «Батькивщина» выступала категорически против превращения нашего государства в страну казино и игровых автоматов.
Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую ​​возможность им дает закон о местном самоуправлении.
А центральный офис «Батькивщины» готовит представление в Конституционный Суд.
Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
11.08.2020 18:40 Відповісти
тимоха сама та ще зрадниця
11.08.2020 19:25 Відповісти
все Аваков тепер - міліардер!!!
11.08.2020 19:08 Відповісти
"Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса" - как бы Зеленский страну в карты легально не проиграл.
11.08.2020 19:13 Відповісти
на чэрзи зекон о героинизации игрочил...
11.08.2020 20:23 Відповісти
Легализуйте мне пох. я всё равно не играю в этот лохотрон.
11.08.2020 20:41 Відповісти
Игральные автоматы? Те в которых перепрошиты программы и хрен выйграешь?
Только руретка МЕХАНИЧЕСКАЯ рулетка гарантирует честную игру!
11.08.2020 21:45 Відповісти
Действительно - не ходите туда и не играйте, и голова болеть*** не будет.
11.08.2020 23:21 Відповісти
