Рада легалізувала гральний бізнес в Україні. ВIДЕО

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності з організації та проведення азартних ігор". Таким чином ВР легалізувала гральний бізнес.

За відповідний законопроєкт проголосували 248 нардепів, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Законопроєкт пропонує обмежити кількість ліцензій для гральних закладів. Крім цього, пропонується встановити обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок і реєстрацію виграшів у системі онлайн-моніторингу. У той же час законопроєкт пропонує встановити спеціальні гральні зони для казино і залів ігрових автоматів: для казино це територія п'ятизіркових готелів, для ігрових автоматів - готелі від трьох зірок.

Закон запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Дозволяється розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п’ять зірок. Закон також регулює і "класичні" лотереї.

При цьому резидентам держави-агресора заборонено мати гральний бізнес на території України.

Відповідно до закону, наземні казино в Києві можуть розміщуватися тільки в п'ятизіркових готелях з номерним фондом не менше 150 номерів (для регіонів вимоги за кількістю номерів нижче). У столиці в наземному казино можна розміщувати 10 ігрових столів (серед них 2 рулеточних) і 50 ігрових автоматів. Дозволено і проведення турнірів. При цьому площа казино повинна бути не менше 500 квадратних метрів і не менше 50 співробітників.

Спортивні ставки (букмекерські контори) можуть розміщуватися в 3-, 4- або п'ятизіркових готелях. Там повинно бути не менше 50 номерів, мінімальна площа для прийому ставок на спорт - 50 кв.м.

Зали ігрових автоматів у Києві зможуть розміщуватися в трьох-, чотирьох- або п'ятизіркових готелях - в приміщеннях площею не менше 300 кв.м. В рамках однієї ліцензії можна розмістити не більше 250 ігрових автоматів, але не менше 50 в одному залі.

У законі прописано і створення спеціальних гральних зон, які утворюються постановою Кабміну, якщо відповідають таким вимогам: площа готелю повинна становити понад 10 тисяч квадратних метрів, в ігровій зоні працює понад 200 співробітників.

Створюється Реєстр осіб, яким обмежений доступ до гральних закладів і участь в азартних іграх.

Зазначено, що ставки в мережі "Інтернет" можливі лише в безготівковій формі за умови попередньої ідентифікації гравця, при цьому забороняється прийняття ставок електронними грошима, прийняття ставок у кредит, розстрочення платежу тощо. Забороняється і прийняття ставок у букмекерській діяльності на віртуальні події чи будь-які інші ігри, результат яких визначається генератором двох випадкових чисел.

Закон забороняє організацію закладів, у яких надається доступ до азартних ігор в мережі Інтернет, що, як очікується, унеможливить відкриття гральних закладів, замаскованих під Інтернет-клуби.

В Україні створять Державну систему онлайн-моніторингу для фіксації кожної фінансової операції з прийняття ставки, виплати виграшу.

Закон визначає спеціальний статус уповноваженого органу - Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. У документі прописаний порядок конкурсного відбору, призначення та звільнення її членів, порядок прийняття ними рішень.

Розширено перелік підстав для позбавлення ліцензії організаторів азартних ігор, перелік правопорушень, за які можуть бути застосовані фінансові санкції (за використання грального обладнання без ліцензії, нефіксування у Держсистемі онлайн-моніторингу операцій з прийняття ставки, виплати виграшу.

Закон встановлює виключні підстави для анулювання ліцензії, а видачу та анулювання ліцензії схвалюють не менше 2/3 голосів уповноваженого органу.

Також забороняється розміщувати ігрові автомати (навіть в готелях) ближче, ніж 500 метрів до дошкільних закладів.