Рада легализовала игорный бизнес в Украине. ВИДЕО

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр". Таким образом ВР легализовала игорный бизнес.

За соответствующий законопроект проголосовали 248 нардепов, передает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из законопроекта об игорном бизнесе исчезли ранее поддержанные нормы. В нынешней редакции закон опасен для украинцев, - нардеп от "Голоса" Васильченко

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

При этом резидентам государства-агрессора запрещено иметь игорный бизнес на территории Украины.

Согласно закону, наземные казино в Киеве могут размещаться только в пятизвездочных гостиницах с номерным фондом не менее 150 номеров (для регионов требования по количеству номеров ниже). В столице в наземном казино можно размещать 10 игровых столов (среди них 2 рулеточных) и 50 игровых автоматов. Разрешено и проведение покерных турниров. При этом площадь казино должна быть не менее 500 квадратных метров и не менее 50 сотрудников.

Спортивные ставки (букмекерские конторы) могут размещаться в 3-, 4- или пятизвездочных отелях. Там должно быть не менее 50 номеров, минимальная площадь для приема ставок на спорт - 50 кв.м.

Залы игровых автоматов в Киеве смогут размещаться в трех-, четырех- или пятизвездочных отелях - в помещениях площадью не менее 300 кв.м. В рамках одной лицензии можно разместить не более 250 игровых автоматов, но не менее 50 в одном зале.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд грн в год, - "слуга народа" Гетманцев

В законе прописано и создание специальных игорных зон, которые образуются постановлением Кабмина, если соответствуют таким требованиям: площадь отеля должна составлять более 10 тысяч квадратных метров, в игровой зоне работает более 200 сотрудников.

Создается Реестр лиц, которым ограничен доступ к игорным заведениям и участие в азартных играх.

Указано, что ставки в сети Интернет возможны только в безналичной форме при условии идентификации игрока, при этом запрещается принятие ставок электронными деньгами, принятие ставок в кредит, рассрочка платежа и тому подобное. Запрещается и принятие ставок в букмекерской деятельности на виртуальные события или любые другие игры, результат которых определяется генератором двух случайных чисел.

Закон запрещает организацию заведений, в которых предоставляется доступ к азартным играм в сети Интернет, что, как ожидается, сделает невозможным открытие игорных заведений, замаскированных под Интернет-клубы.

В Украине создадут Государственную систему онлайн-мониторинга для фиксации каждой финансовой операции по принятию ставки, выплате выигрыша.

Закон определяет специальный статус уполномоченного органа - Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В документе прописан порядок конкурсного отбора, назначения и увольнения его членов, порядок принятия ими решений.

Расширен перечень оснований для лишения лицензии организаторов азартных игр, перечень правонарушений, за которые могут быть применены финансовые санкции (за использование игрового оборудования без лицензии, нефиксирование в госсистеме онлайн-мониторинга операций по принятию ставки, выплаты выигрыша.

Закон устанавливает исключительные основания для аннулирования лицензии, а выдачу и аннулирование лицензии одобряют не менее 2/3 голосов уполномоченного органа.

Также запрещаетсяе размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе, чем 500 м к дошкольным учреждениям образования, школам, детским развлекательным центрам.