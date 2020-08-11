РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8906 посетителей онлайн
Новости
10 279 134

Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.

Карточке законопроекта о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д) указано, что законопроект 11 августа возвращен с подписью от президента.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Введение рынка земли и легализация игорного бизнеса: украинцы назвали два самых непопулярных решения ВР, - опрос группы "Рейтинг"

Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.

Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.

Автор: 

закон (3201) Зеленский Владимир (22060) игорный бизнес (411) азартные игры (131)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+28
Эх, заживем теперь!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 12:17 Ответить
+26
Эпоха бедности для некоторых его дружбанов закончилась...не только же учителям жировать...
показать весь комментарий
11.08.2020 12:18 Ответить
+22
Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса - Цензор.НЕТ 6002
показать весь комментарий
11.08.2020 12:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Хай буде проклятий ЗЕгенерат-жидобільшовик навіки!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:35 Ответить
кому война!!! Включить наперстки и чмен, - дядя, купи кирпич!
показать весь комментарий
11.08.2020 13:52 Ответить
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 6818
показать весь комментарий
11.08.2020 15:20 Ответить
На черзі легалізації проституція і наркотики?
показать весь комментарий
11.08.2020 15:22 Ответить
Ми вже отримали шалені надходження в бюджет від легалізації видобутку бурштину.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:25 Ответить
До этого момента я вас называл господин президент. После этого иначе как подонком величать не буду. Если не понимаете что вы подписали то это уничтожение молодежи и детей. Подобную нечисть могли принести только очень нечистоплотные люди. Оправдывая импотенцию в соблюдении законов об игорном бизнесе вы подписали пониманию для подростков,даже детей,в основном бедняков. Вы тупица.
показать весь комментарий
11.08.2020 15:42 Ответить
Він ваш обранець, а тупиця, це ви (якщо за нього голосували)
показать весь комментарий
11.08.2020 16:53 Ответить
А вы за кого тупили на голосовании? Этого тоже уберем, раз не справляется со своими обязанностями, а вы раз выбрали себе хозяина а не президента, то не стоит считать что остальные так делали. Граждане выбирают президента, а тупите вы выбирая себе хозяина.
показать весь комментарий
11.08.2020 17:01 Ответить
Убєрьош ти єво, а как же... Знову за вас притомним громадянам доведеться на майдани виходити та ще 5 років гнути спини, піднімаючи з дна країну, щоб ви потім знову "усталі от вайни" і мова вам "на хлєб нє мажетса". То зека вибирете, то клоуна, а наступним хто буде?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:17 Ответить
Если у вас президенты не меняются, то вы явно не с Украины. У нас их меняют постоянно. Ваши лозунги оставьте для себя, для вас повторю на бис: если президент не справляется со своими обязанностями его убирают, как бы он не упирался. Даже если для вас он хозяин.
показать весь комментарий
12.08.2020 07:40 Ответить
Я не голосовал,но считал человеком. Но тот кто подписывает подобные законы- мразь.
показать весь комментарий
11.08.2020 22:54 Ответить
Людиною? Цього продажного лайномета-малороса? Ну ви блін "даете"...
показать весь комментарий
12.08.2020 09:38 Ответить
Це шо ж виходить, що і Кравчук і Кучма і Ющенко (до 2009 року) за яких гральний бізнес не був заборонений - всі нечистоплотні? А Порошенко, може вже забули рейди Ляшка в 2014 році по "казино", які працювали незважаючи на заборону?
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 5287
показать весь комментарий
11.08.2020 18:46 Ответить
А телепні казок наслухались.
У моєї близької подруги чоловік останні років 7, як "підсів" на гральні автомати.
Вони ж, начебто, були заборонені?
Але що ж тоді закривали масово по всій країні на початку цього року?
Думай-те!
показать весь комментарий
11.08.2020 20:31 Ответить
Даже только вдуматься в слова -"легализации игорного бизнеса ".
Вам перевести на общедоступный язык.?
Переведу. "Легализация лохотрона или (как говорил Бендер), - один из честных методов отъема денег"
показать весь комментарий
11.08.2020 16:32 Ответить
ПС. Теперь все ночлежки будут "трехзвездочные"
показать весь комментарий
11.08.2020 16:38 Ответить
Попробуйте те звездочки еще оформить!
Работала в гостиничном бизнесе.
А теперь это станет ооочень проблематично!
показать весь комментарий
11.08.2020 20:33 Ответить
Есть теперь местечко, где можно забыть о том,что идёт война.
показать весь комментарий
11.08.2020 16:47 Ответить
Чим займаться "слуги" у Верховній Раді із своїм предводителем на Банковій? І що треба їм робити- висновок робіть самі. Інформпрограма "Безпека України" повідомляє на інформоглядах з місць подій в РФ. Визначаються активні пересування військової техніки в Саратовській, Білгородській,Північна Осетія, Дагестан, Краснодарський край,Ставропілля військових систем та компакт-блоків на колісних транспрортуваннях з прибраними номерними знаками на бортах та розміщеним допоміжним устаткуванням та масковочними комплектами. Ще раз нагадуємо: чим повинно займатись народонаселення в Україні?
показать весь комментарий
11.08.2020 17:14 Ответить
Так особая циничность в том, что они ещё и освободили игорный бизнес на 4 года. Т.е. деньги в бюджет даже не поступят от этого кошмарного решения. А сколько им осталось быть у власти- как раз 4 года. "Гуляй рванина- мы здесь проездом"- лучший и актуальный лозунг для Зе и "СН".
показать весь комментарий
11.08.2020 17:31 Ответить
*освободили от налогов...
показать весь комментарий
11.08.2020 17:48 Ответить
зЭ-лошара в доле, оттого и подписал
показать весь комментарий
11.08.2020 17:32 Ответить
Viva Las Vegas
показать весь комментарий
11.08.2020 18:06 Ответить
Он не президент - он официант: Зеленский нас всех обманул, - журналист
11.08.2020, 16:15 • 1490 • https://uainfo.org/blognews/1597149460-on-ne-prezident-on-ofitsiant-zelenskiy-nas-vseh-obmanul-.html#mc-container 9

Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 пишет журналист Александр Кучеров для ZIK.ua.
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1587517401-god-prezidentstva-zelenskogo-pustye-obeshchaniya-.html Год президентства Зеленского: пустые обещания?
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: "Чего изволите?"
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за "медицинской реформы" закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить "беби-боксы", потому, что их просто нет!
Читайте также:https://uainfo.org/blognews/1596711072-ivanov-tte-pro-shcho-kolis-kazala-gandzyuk-stalo-realnistyu-.html Іванов: Те, про що колись казала Гандзюк, стало реальністю, і сьогодні Майдан - це лише вивіска, самопривласнена галасливими маргіналами
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: "Я - ваш приговор", - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер "Делфи", который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной. Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
Підписуйся на сторінки UAINFO у https://www.facebook.com/NewsUAinfo.org/ Facebook , https://twitter.com/uainforg Twitter і https://www.youtube.com/channel/UC9cFyTIBXPG3rWC2ttY6T8A YouTube

https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 Александр КУЧЕРОВ
показать весь комментарий
11.08.2020 18:37 Ответить
І досі памьятаю гасло-обіцянку "Бандити сидітимуть у тюрмах", сказану не клоуном, а "справжнім" професіоналом в державному управлінні. І де?
Зеленський підписав закон про легалізацію грального бізнесу - Цензор.НЕТ 1565
показать весь комментарий
11.08.2020 20:05 Ответить
Зеленский совершил новое преступление против украинского народа - Тимошенко Август 11, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%88%d0%b8%d0%bb-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d1%83%d0%bf%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be.html#comments Комментарии: 3

Протянутый и подписанный Зеленским закон - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
Итак, Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Даже несмотря на то, что его же депутаты просили наложить вето, потому что наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими.
Об этом заявила сегодня в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Это еще одно преступление против украинского народа!
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8F%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8.html Зеленский и Ко ответят за преступления против украинского народа - Тимошенко. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%83%D1%8E-%D0%BF%D0%BE.html Зеленский ведет целенаправленную политику уничтожения Украины - Тимошенко. Видео
Зеленский рассказывает про какиt-то заоблачные деньги, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет искалечено из-за болезни, признанную официально, - лудоманию.
Партия «Батькивщина» выступала категорически против превращения нашего государства в страну казино и игровых автоматов.
Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую ​​возможность им дает закон о местном самоуправлении.
А центральный офис «Батькивщины» готовит представление в Конституционный Суд.
Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
показать весь комментарий
11.08.2020 18:40 Ответить
тимоха сама та ще зрадниця
показать весь комментарий
11.08.2020 19:25 Ответить
все Аваков тепер - міліардер!!!
показать весь комментарий
11.08.2020 19:08 Ответить
"Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса" - как бы Зеленский страну в карты легально не проиграл.
показать весь комментарий
11.08.2020 19:13 Ответить
на чэрзи зекон о героинизации игрочил...
показать весь комментарий
11.08.2020 20:23 Ответить
Легализуйте мне пох. я всё равно не играю в этот лохотрон.
показать весь комментарий
11.08.2020 20:41 Ответить
Игральные автоматы? Те в которых перепрошиты программы и хрен выйграешь?
Только руретка МЕХАНИЧЕСКАЯ рулетка гарантирует честную игру!
показать весь комментарий
11.08.2020 21:45 Ответить
Действительно - не ходите туда и не играйте, и голова болеть*** не будет.
показать весь комментарий
11.08.2020 23:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 