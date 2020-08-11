Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса
Закон о легализации игорного бизнеса подписал глава государства Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствуют данные на сайте ВР, передает Цензор.НЕТ.
Карточке законопроекта о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр (№ 2285-д) указано, что законопроект 11 августа возвращен с подписью от президента.
Напомним, 14 июля Рада легализовала игорный бизнес в Украине.
Законопроект предлагает ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов – гостиницы от трех звезд.
Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и "классические" лотереи.
У моєї близької подруги чоловік останні років 7, як "підсів" на гральні автомати.
Вони ж, начебто, були заборонені?
Але що ж тоді закривали масово по всій країні на початку цього року?
Думай-те!
Вам перевести на общедоступный язык.?
Переведу. "Легализация лохотрона или (как говорил Бендер), - один из честных методов отъема денег"
Работала в гостиничном бизнесе.
А теперь это станет ооочень проблематично!
11.08.2020, 16:15 • 1490 • https://uainfo.org/blognews/1597149460-on-ne-prezident-on-ofitsiant-zelenskiy-nas-vseh-obmanul-.html#mc-container 9
Хорошие менеджеры по продажам знают, что покупателю надо продать не товар, а мечту. Этим трюком пользуются как честные торговцы, так и нечистые на руку дельцы, пытающиеся втюхать бракованную вещь в красивой обертке.
Полтора года назад нам, обычным украинцам, на выборах президента Украины, продавали красивую мечту: мир на Донбассе, счастливых пенсионеров с достойной пенсией, радостную молодежь, наконец-то получившую шанс на хорошую жизнь в собственной стране, а не за границей, процветающее государство. Все мы так устали от бесконечной лжи и обмана, войны и наглого грабежа, что поверили в слова того, кто так талантливо воплотился в роль президента в сериале. Глядя на экранного Голобородько, рассекающего по столице на велосипеде, нам казалось, что вот он - президент, о котором мы все мечтали, https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 пишет журналист Александр Кучеров для ZIK.ua.
Спустя полтора года выяснилось, что нам просто втюхали третьесортного клоуна в красивой обертке, который силен разве что в записи проникновенного селфи-видео.
И больше ни на что. Страной по факту правят иностранцы, а нынешний президент со своими соратниками больше напоминает угодливого официанта с заискивающей улыбочкой и фразой: "Чего изволите?"
В угоду МВФ Украина распродает свои земли, иностранцы получают сотни тысяч долларов в наблюдательных советах, методично доводя до банкротства наши предприятия, заводы останавливаются, падение темпов промышленности, аграрного сектора, да и в целом экономики - просто беспрецедентное! При этом бабушки продолжают получать инфаркты от платежек за коммунальные услуги, повсеместно из-за "медицинской реформы" закрываются больницы, медики продолжают получать копейки. Дошло до того, что даже молодые мамы не могут получить "беби-боксы", потому, что их просто нет!
Нам обещали, что все коррупционеры будут сидеть в тюрьме. Где хоть одно уголовное дело, доведенное до конца? Сидят ли убийцы Павла Шеремета в тюрьме? А палачи Кати Гандзюк? А яркая фраза, сказанная Порошенко: "Я - ваш приговор", - оказалась не более чем предвыборным пафосом.
Хотя, о чем это я. Судя по той разношерстной публике, которая сидит в стенах Верховной Рады, все эти вчерашние фитнес-тренеры и тамады способны разве что переписываться с проститутками в рабочее время, да советовать бабушкам в селе продать дворняжку, чтобы заплатить за газ. И кнопки нажимать, по указке иностранных кукловодов.
Не так давно Зеленский, кажется во время визита в Одессу на многострадальный затонувший танкер "Делфи", который уже почти год не могут убрать с пляжа, обеспокоился, как бы власть не назвали импотентной. Знаете, этот диагноз можно поставить тем, у кого хотя бы физически присутствует эректильный орган. А у нынешней власти, судя по ее беспомощности - его полное отсутствие.
https://zik.ua/ru/blogs/on_ne_prezident__on_oficiant_zelenskiy_nas_vseh_obmanul_977391 Александр КУЧЕРОВ
Протянутый и подписанный Зеленским закон - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
Итак, Зеленский подписал закон об игорном бизнесе. Даже несмотря на то, что его же депутаты просили наложить вето, потому что наголосовали таких поправок, которые являются взаимоисключающими.
Об этом заявила сегодня в Фейсбуке лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко.
Это еще одно преступление против украинского народа!
Зеленский рассказывает про какиt-то заоблачные деньги, которые поступят в бюджет, и умалчивает, сколько своих заработанных денег должны потратить для этого украинцы, сколько судеб будет искалечено из-за болезни, признанную официально, - лудоманию.
Партия «Батькивщина» выступала категорически против превращения нашего государства в страну казино и игровых автоматов.
Наши местные депутаты начали провозглашать территории своих общин свободными от игорного бизнеса - такую возможность им дает закон о местном самоуправлении.
А центральный офис «Батькивщины» готовит представление в Конституционный Суд.
Закон об игорном бизнесе, протянутый и подписанный Зеленским - вредительский, преступный, аморальный и противоречит Конституции.
