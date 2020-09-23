РУС
Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов

В среду, 23 сентября, Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

Согласно постановлению, комиссия будет создана и размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки 26. В этом органе будут работать 230 человек, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).

Главная задача комиссии - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.

Данные изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский подписал закон о легализации игорного бизнеса

Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов - Цензор.НЕТ 7124
показать весь комментарий
23.09.2020 15:55 Ответить
Шулера решили поработать.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:57 Ответить
должности в комиссию будут разыгрываться как главный приз одноруких бандитов
показать весь комментарий
23.09.2020 16:00 Ответить
то что получать от азартных игр
пойдёт на содержание комиссии
230 -- бездельников
показать весь комментарий
23.09.2020 16:11 Ответить
Я тоже хочу в такую комиссию,туда взяточки рекой потекут.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:30 Ответить
Теперь эти люди будут знать прикуп!
показать весь комментарий
23.09.2020 16:48 Ответить
О де буде хабарництво.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:15 Ответить
 
 