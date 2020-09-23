Кабмин создал комиссию по регулированию азартных игр, - Немчинов
В среду, 23 сентября, Кабинет Министров принял постановление "О Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей". В комиссии будет 230 сотрудников.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.
Согласно постановлению, комиссия будет создана и размещена по адресу: Киев, бульвар Леси Украинки 26. В этом органе будут работать 230 человек, из них председатель и 6 членов комиссии (один из них заместитель).
Главная задача комиссии - выдача, возобновление, переоформление и приостановление лицензий для игорного бизнеса.
Данные изменения обусловлены Законом Украины "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", который вступил в силу 13 августа 2020.
пойдёт на содержание комиссии
230 -- бездельников