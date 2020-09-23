Україна готова до збільшення динаміки поширення COVID-19, - Ляшко

Медична система України готова до поширення коронавірусу. Нині в країні є 35 тисяч лікарняних ліжок для госпіталізації хворих, ще 16 тисяч - переформатують найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, нині у країні зайнято 12 тисяч ліжок, що залишає запас потужності.

"Система охорони здоров’я України сьогодні не така вразлива і ми набагато краще підготовлені до протидії поширенню хвороби. Звісно, що динаміка циркуляції вірусу SARS-CoV-2 може повести себе не очікувано та не прогнозовано, але наша медична система до цього готова", - написав Ляшко.

Він додав, що понад 10 тисяч лікарняних ліжок вже мають централізоване підключення до кисню, серед яких 3265 ліжок у реанімаційних відділеннях. У жовтні планують підключити до кисню 80% ліжок.

"Кількість апаратів ШВЛ у лікарнях становить 5150 одиниць, з яких 75 % це апарати середнього та високого класу. Крім того, найближчим часом Україна отримає ще сотні одиниць кисневих концентраторів від ВООЗ. Таким чином, усі люди, які потраплятимуть у лікарню з коронавірусом, матимуть доступ до кисневої терапії", - зазначив Ляшко.

Також читайте: Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше"