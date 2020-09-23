УКР
Новини Коронавірус і карантин
1 690 9

Україна готова до збільшення динаміки поширення COVID-19, - Ляшко

Україна готова до збільшення динаміки поширення COVID-19, - Ляшко

Медична система України готова до поширення коронавірусу. Нині в країні є 35 тисяч лікарняних ліжок для госпіталізації хворих, ще 16 тисяч - переформатують найближчим часом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці написав головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, нині у країні зайнято 12 тисяч ліжок, що залишає запас потужності.

"Система охорони здоров’я України сьогодні не така вразлива і ми набагато краще підготовлені до протидії поширенню хвороби. Звісно, що динаміка циркуляції вірусу SARS-CoV-2 може повести себе не очікувано та не прогнозовано, але наша медична система до цього готова", - написав Ляшко.

Він додав, що понад 10 тисяч лікарняних ліжок вже мають централізоване підключення до кисню, серед яких 3265 ліжок у реанімаційних відділеннях. У жовтні планують підключити до кисню 80% ліжок.

"Кількість апаратів ШВЛ у лікарнях становить 5150 одиниць, з яких 75 % це апарати середнього та високого класу. Крім того, найближчим часом Україна отримає ще сотні одиниць кисневих концентраторів від ВООЗ. Таким чином, усі люди, які потраплятимуть у лікарню з коронавірусом, матимуть доступ до кисневої терапії", - зазначив Ляшко.

Також читайте: Ляшко про ймовірну дату початку вакцинації від COVID-19: "Червень 2021 року, не раніше"

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1523) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)
Сортувати:
Канешна готова. У нас же тут мастера спорта бо борьбе с коронавирусом
показати весь коментар
23.09.2020 16:02 Відповісти
Жодна країна не готова і вводить абсурдні дії.
показати весь коментар
23.09.2020 16:06 Відповісти
В них змагання - хто вигадає дебільніше рішення.
показати весь коментар
23.09.2020 16:26 Відповісти
https://censor.net/ru/user/126283 Он в Мадриді військових ввели.Тутешні дописувачі теж таке хочуть.Якщо в нас буде так,то це означатиме,що армія проти України.
показати весь коментар
23.09.2020 17:39 Відповісти
А це, на щастя, нереально.
показати весь коментар
23.09.2020 18:31 Відповісти
смету составили???
кроме наличия коек... персонал? средства защиты для персонала? зарплаты-доплаты? лекарства и аппаратура?
показати весь коментар
23.09.2020 16:10 Відповісти
откаты, откаты, откаты...
показати весь коментар
23.09.2020 16:14 Відповісти
Скажите, а места на кладбищах тоже хватит? А то не очень хочется в какой нибудь общей яме валяться.
показати весь коментар
23.09.2020 16:43 Відповісти
ДлЯ електорату клоуна країна звичайно готова...😂😂😂 А ось реальність - то піпец! Тиждень назад сусідка поховала чоловіка - будуть судитись з медиками...
https://censor.net/ru/resonance/3220389/yak_lkuyut_koronavrus_u_derjavnyi_lkarn_v_kiv_osobistiyi_dosvd
показати весь коментар
23.09.2020 17:29 Відповісти
 
 