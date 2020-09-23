Украина готова к увеличению динамики распространения COVID-19, - Ляшко

Медицинская система Украины готова к распространению коронавируса. Сейчас в стране есть 35 тысяч больничных коек для госпитализации больных, еще 16 тысяч - переформатируют в ближайшее время.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, сейчас в стране заняты 12 тысяч коек, что оставляет запас мощности.

"Система здравоохранения Украины сегодня не так уязвима и мы гораздо лучше подготовлены к противодействию распространению болезни. Конечно, динамика циркуляции вируса SARS-CoV-2 может повести себя неожиданно и не прогнозируемо, но наша медицинская система к этому готова", - написал Ляшко.

Он добавил, что более 10 тысяч больничных коек уже имеют централизованное подключение к кислороду, среди которых 3265 коек в реанимационных отделениях. В октябре планируют подключить к кислороду 80% коек.

"Количество аппаратов ИВЛ в больницах составляет 5150 единиц, из которых 75% это аппараты среднего и высокого класса. Таким образом, все люди, которые будут попадать в больницу с коронавирусом, будут иметь доступ к кислородной терапии", - отметил Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ляшко о вероятной дате начала вакцинации от COVID-19: "Июнь 2021 года, не ранее"