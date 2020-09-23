Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Церемонія інавгурації не дає йому легітимності. Те, що ця церемонія була підготовлена ​​секретно і проведена без участі громадськості - дуже показово. І після цієї церемонії пан Лукашенко не може розраховувати на демократичну легітимність", - сказав Зайберт.

Представник уряду ФРН підкреслив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними. Крім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені і повинен початися національний діалог з опозицією.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

