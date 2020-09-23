УКР
Новини Революція в Білорусі
5 032 28

Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі

Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.

Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

"Церемонія інавгурації не дає йому легітимності. Те, що ця церемонія була підготовлена ​​секретно і проведена без участі громадськості - дуже показово. І після цієї церемонії пан Лукашенко не може розраховувати на демократичну легітимність", - сказав Зайберт.

Представник уряду ФРН підкреслив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними. Крім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені і повинен початися національний діалог з опозицією.

Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.

Читайте також: МЗС України проведе нараду, щоб визначити позицію щодо оцінки інавгурації та політичного статусу Лукашенка, - Кулеба

Білорусь (8027) Німеччина (7661) Лукашенко Олександр (2686)
Топ коментарі
+13
Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси - Цензор.НЕТ 2467
23.09.2020 16:22 Відповісти
+11
Предсказываю:
Зе-наркоман струсит НЕ признать Лукашенко.
И струсит его ПРИЗНАТЬ.
Так и будет телепаться как уй меж ног, ни туда ни сюда.
И этим сделает только хуже Украине и себе в международной политике.
23.09.2020 16:29 Відповісти
+5
А если ***** проплатит?
23.09.2020 16:23 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хм... любопытно слышать такое от со стороны меркеляки.
23.09.2020 16:22 Відповісти
Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси - Цензор.НЕТ 2467
23.09.2020 16:22 Відповісти
От фошызды клятые, подумал Лукашенко
23.09.2020 16:22 Відповісти
Німці фізично знищили третину білоруського народу...Ні євреї,ні який інший народ настільки не постраждали від німців в минулу війну...І якщо Ізраєлю німці відвалили вже бабла що в десятки раз перевищує державний (для прикладу) борг України,то білоруси не отримали ні хрєна...Так що мовчати б Меркель в шматку і думати,що буде з самими німцями за сотню років...Я пройшовся по Кьольну біля костелу - одні чорні,смагляві,кучеряві і косоокі...Жодної "білокурої бестіі"...
23.09.2020 17:16 Відповісти
А если ***** проплатит?
23.09.2020 16:23 Відповісти
тогда сша всю проплату через санкции отберет)
23.09.2020 16:42 Відповісти
Предсказываю:
Зе-наркоман струсит НЕ признать Лукашенко.
И струсит его ПРИЗНАТЬ.
Так и будет телепаться как уй меж ног, ни туда ни сюда.
И этим сделает только хуже Украине и себе в международной политике.
23.09.2020 16:29 Відповісти
Интересно, в заголовке в части "не признаЕт" у них Е или Ё,
23.09.2020 16:36 Відповісти
В дипломатии и на Е и на Ё бывает. Будет понятно, когда Лукашенко в ответ не признает Меркель и всю Германию.
23.09.2020 17:23 Відповісти
Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі - Цензор.НЕТ 9440....
23.09.2020 16:39 Відповісти
я стал подпольным президентом, меня никто не узнаёт, да и вообще никто не знает - что я подпольный президент. (с)
23.09.2020 16:41 Відповісти
Главное, чтобы признало большинство населения Беларуси, главное, чтобы страна не пошла по миру с протянутой рукой, как наша Украина.
23.09.2020 16:43 Відповісти
Ха-ха-ха. А это чито:
27 лют. 2019 р. - Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн

27 серп. 2020 р. - Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд.

15 вер. 2020 р. - Путин одобрил кредит Лукашенко
23.09.2020 17:09 Відповісти
это ничего учитывая что часть кредита идет на погашение старого , а часть выдаеця в росийских рублях .
23.09.2020 19:06 Відповісти
А наші будуть довго засідати і обговорювати, як пролізти серед штопаних, щоб промовчати.
23.09.2020 16:47 Відповісти
Заберите у него мерс бронированный!!!!
23.09.2020 16:48 Відповісти
А кого интересно признали? Тихоновскую?
Или будут считать Беларусь непризнанным государством?
23.09.2020 16:48 Відповісти
по дороге потеряли еще одну 6
23.09.2020 16:54 Відповісти
Второе . Для их "глубокой обеспокоенности" это ближе .
23.09.2020 17:19 Відповісти
Васек , не признали чиновника обвиняемого в убийствах и коррупции . Государство признано давно . Тебя на московии думать не учили ? это у вас царек всея расии есть государство . в цивилизованных странах все иначе .
23.09.2020 19:08 Відповісти
Teper vsio nemcam,samozvanec vspomnit 2 mirovuju vojnu.Sankciji nalozyt im takze
23.09.2020 16:59 Відповісти
А за ней и вся Европа.
23.09.2020 17:19 Відповісти
они почти все (по крайней мере франки и германцы) признают этого психа избранным, иначе разорвали бы дипотношения.
23.09.2020 17:30 Відповісти
Ну и шо они ему этим сделают? Они и до этого не особо его любили. Шо от этого их непризнанием поменяется для Беларуси? Ничего.
Посыпят они мелкой соли на хрен Бацьке, которую тот легко сдует и продолжит оберегать Беларусь от разграбления и уничтожения, как в своё время извели и ухайдохали нас.
23.09.2020 18:16 Відповісти
Тобто , ти готовий бути бидлом і щоб твій голос фальшувала прислуга якогось 3,14дараса ? Ти 100% рюзький .
23.09.2020 18:28 Відповісти
Ага вот вас, лаптеногих козлобородов, и действительно ухайдохали.
23.09.2020 22:07 Відповісти
А що ж Україна ? Мовчить як миша ?
23.09.2020 18:23 Відповісти
Опрокинули по стопке, закусили дерунами и и разошлись.
24.09.2020 08:10 Відповісти
 
 