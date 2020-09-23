Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі
Німеччина не визнає Олександра Лукашенка президентом Білорусі.
Про це заявив офіційний представник уряду ФРН Штеффен Зайберт, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
"Церемонія інавгурації не дає йому легітимності. Те, що ця церемонія була підготовлена секретно і проведена без участі громадськості - дуже показово. І після цієї церемонії пан Лукашенко не може розраховувати на демократичну легітимність", - сказав Зайберт.
Представник уряду ФРН підкреслив, що президентські вибори в Білорусі, які відбулися 9 серпня, не були ні вільними, ні демократичними. Крім того, насильство з боку силових структур проти мирних демонстрантів має бути негайно припинено, політичні в'язні звільнені і повинен початися національний діалог з опозицією.
Нагадаємо, сьогодні в Білорусі відбулася таємна інавгурація Лукашенка: без анонсу, телетрансляції та іноземних гостей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
отсо стороны меркеляки.
Зе-наркоман струсит НЕ признать Лукашенко.
И струсит его ПРИЗНАТЬ.
Так и будет телепаться как уй меж ног, ни туда ни сюда.
И этим сделает только хуже Украине и себе в международной политике.
27 лют. 2019 р. - Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн
27 серп. 2020 р. - Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд.
15 вер. 2020 р. - Путин одобрил кредит Лукашенко
Или будут считать Беларусь непризнанным государством?
Посыпят они мелкой соли на хрен Бацьке, которую тот легко сдует и продолжит оберегать Беларусь от разграбления и уничтожения, как в своё время извели и ухайдохали нас.