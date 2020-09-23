Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси
Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.
Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Церемония инаугурации не дает ему легитимности. То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность", - сказал Зайберт.
Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими. Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.
Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.
отсо стороны меркеляки.
Зе-наркоман струсит НЕ признать Лукашенко.
И струсит его ПРИЗНАТЬ.
Так и будет телепаться как уй меж ног, ни туда ни сюда.
И этим сделает только хуже Украине и себе в международной политике.
27 лют. 2019 р. - Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн
27 серп. 2020 р. - Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд.
15 вер. 2020 р. - Путин одобрил кредит Лукашенко
Или будут считать Беларусь непризнанным государством?
Посыпят они мелкой соли на хрен Бацьке, которую тот легко сдует и продолжит оберегать Беларусь от разграбления и уничтожения, как в своё время извели и ухайдохали нас.