РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5072 посетителя онлайн
Новости Революция в Беларуси
5 032 28

Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси

Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси

Германия не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси.

Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Церемония инаугурации не дает ему легитимности. То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность", - сказал Зайберт.

Представитель правительства ФРГ подчеркнул, что президентские выборы в Беларуси, которые состоялись 9 августа, не были ни свободными, ни демократическими. Кроме того, насилие со стороны силовых структур против мирных демонстрантов должно быть немедленно прекращено, политические заключенные освобождены и должен начаться национальный диалог с оппозицией.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Украины проведет совещание, чтобы определить позицию относительно оценки инаугурации и политического статуса Лукашенко, - Кулеба

Напомним, сегодня в Беларуси прошла тайная инаугурация Лукашенко: без анонса, телетрансляции и иностранных гостей.

Автор: 

Беларусь (7971) Германия (7220) Лукашенко Александр (3640)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси - Цензор.НЕТ 2467
показать весь комментарий
23.09.2020 16:22 Ответить
+11
Предсказываю:
Зе-наркоман струсит НЕ признать Лукашенко.
И струсит его ПРИЗНАТЬ.
Так и будет телепаться как уй меж ног, ни туда ни сюда.
И этим сделает только хуже Украине и себе в международной политике.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:29 Ответить
+5
А если ***** проплатит?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хм... любопытно слышать такое от со стороны меркеляки.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:22 Ответить
Германия не признает Лукашенко президентом Беларуси - Цензор.НЕТ 2467
показать весь комментарий
23.09.2020 16:22 Ответить
От фошызды клятые, подумал Лукашенко
показать весь комментарий
23.09.2020 16:22 Ответить
Німці фізично знищили третину білоруського народу...Ні євреї,ні який інший народ настільки не постраждали від німців в минулу війну...І якщо Ізраєлю німці відвалили вже бабла що в десятки раз перевищує державний (для прикладу) борг України,то білоруси не отримали ні хрєна...Так що мовчати б Меркель в шматку і думати,що буде з самими німцями за сотню років...Я пройшовся по Кьольну біля костелу - одні чорні,смагляві,кучеряві і косоокі...Жодної "білокурої бестіі"...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:16 Ответить
А если ***** проплатит?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:23 Ответить
тогда сша всю проплату через санкции отберет)
показать весь комментарий
23.09.2020 16:42 Ответить
Предсказываю:
Зе-наркоман струсит НЕ признать Лукашенко.
И струсит его ПРИЗНАТЬ.
Так и будет телепаться как уй меж ног, ни туда ни сюда.
И этим сделает только хуже Украине и себе в международной политике.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:29 Ответить
Интересно, в заголовке в части "не признаЕт" у них Е или Ё,
показать весь комментарий
23.09.2020 16:36 Ответить
В дипломатии и на Е и на Ё бывает. Будет понятно, когда Лукашенко в ответ не признает Меркель и всю Германию.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:23 Ответить
Німеччина не визнає Лукашенка президентом Білорусі - Цензор.НЕТ 9440....
показать весь комментарий
23.09.2020 16:39 Ответить
я стал подпольным президентом, меня никто не узнаёт, да и вообще никто не знает - что я подпольный президент. (с)
показать весь комментарий
23.09.2020 16:41 Ответить
Главное, чтобы признало большинство населения Беларуси, главное, чтобы страна не пошла по миру с протянутой рукой, как наша Украина.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:43 Ответить
Ха-ха-ха. А это чито:
27 лют. 2019 р. - Белоруссия попросила у России кредит в $600 млн

27 серп. 2020 р. - Власти России и Белоруссии договорились о рефинансировании ранее выданного Минску кредита в $1 млрд.

15 вер. 2020 р. - Путин одобрил кредит Лукашенко
показать весь комментарий
23.09.2020 17:09 Ответить
это ничего учитывая что часть кредита идет на погашение старого , а часть выдаеця в росийских рублях .
показать весь комментарий
23.09.2020 19:06 Ответить
А наші будуть довго засідати і обговорювати, як пролізти серед штопаних, щоб промовчати.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:47 Ответить
Заберите у него мерс бронированный!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 16:48 Ответить
А кого интересно признали? Тихоновскую?
Или будут считать Беларусь непризнанным государством?
показать весь комментарий
23.09.2020 16:48 Ответить
по дороге потеряли еще одну 6
показать весь комментарий
23.09.2020 16:54 Ответить
Второе . Для их "глубокой обеспокоенности" это ближе .
показать весь комментарий
23.09.2020 17:19 Ответить
Васек , не признали чиновника обвиняемого в убийствах и коррупции . Государство признано давно . Тебя на московии думать не учили ? это у вас царек всея расии есть государство . в цивилизованных странах все иначе .
показать весь комментарий
23.09.2020 19:08 Ответить
Teper vsio nemcam,samozvanec vspomnit 2 mirovuju vojnu.Sankciji nalozyt im takze
показать весь комментарий
23.09.2020 16:59 Ответить
А за ней и вся Европа.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:19 Ответить
они почти все (по крайней мере франки и германцы) признают этого психа избранным, иначе разорвали бы дипотношения.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:30 Ответить
Ну и шо они ему этим сделают? Они и до этого не особо его любили. Шо от этого их непризнанием поменяется для Беларуси? Ничего.
Посыпят они мелкой соли на хрен Бацьке, которую тот легко сдует и продолжит оберегать Беларусь от разграбления и уничтожения, как в своё время извели и ухайдохали нас.
показать весь комментарий
23.09.2020 18:16 Ответить
Тобто , ти готовий бути бидлом і щоб твій голос фальшувала прислуга якогось 3,14дараса ? Ти 100% рюзький .
показать весь комментарий
23.09.2020 18:28 Ответить
Ага вот вас, лаптеногих козлобородов, и действительно ухайдохали.
показать весь комментарий
23.09.2020 22:07 Ответить
А що ж Україна ? Мовчить як миша ?
показать весь комментарий
23.09.2020 18:23 Ответить
Опрокинули по стопке, закусили дерунами и и разошлись.
показать весь комментарий
24.09.2020 08:10 Ответить
 
 