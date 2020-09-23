Осіннім призовом планують взяти на службу 13 тисяч осіб, - Кабмін

Кабмін ухвалив рішення про призов на строкову службу у жовтні-грудні 13 570 юнаків. На ці потреби з Держбюджету передбачено понад 65,2 млн грн.

відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 23 вересня.

"Призову підлягають 13 570 осіб. Із них до Збройних сил – 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб. Загальний обсяг видатків у сумі 65,2 млн грн для проведення призову буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень. Показники чергового призову до Збройних сил зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого. Вивільнений фінансовий ресурс за рахунок зменшення призову до ЗС становитиме 6,4 млн грн", - повідомив під час доповіді заступник міністра оборони Ігор Старобінський.

За його словами, на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року призиватимуться придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до відправлення у військові частини виповнилось 18 років, та старші особи, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від строкової служби.

Згідно з додатком, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та м.Києві.

Також згідно з розпорядження, Міністерству оборони, МВС (Нацгвардії, Адміністрації Держприкордонслужби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту потрібно до 3 жовтня 2020 року перерахувати кошти на рахунки обласних, Київського міського військового комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (після їх утворення) в обсязі, затвердженому по кожній області окремо.

