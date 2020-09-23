УКР
Осіннім призовом планують взяти на службу 13 тисяч осіб, - Кабмін

Кабмін ухвалив рішення про призов на строкову службу у жовтні-грудні 13 570 юнаків. На ці потреби з Держбюджету передбачено понад 65,2 млн грн.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, відповідне розпорядження уряд прийняв на засіданні 23 вересня.

"Призову підлягають 13 570 осіб. Із них до Збройних сил – 7500 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 600 осіб, Національної гвардії – 4970 осіб, Держприкордонслужби – 500 осіб. Загальний обсяг видатків у сумі 65,2 млн грн для проведення призову буде здійснюватися в межах відповідних бюджетних призначень. Показники чергового призову до Збройних сил зменшено на 1,5 тисячі осіб від раніше запланованого. Вивільнений фінансовий ресурс за рахунок зменшення призову до ЗС становитиме 6,4 млн грн", - повідомив під час доповіді заступник міністра оборони Ігор Старобінський.

За його словами, на строкову військову службу в жовтні-грудні 2020 року призиватимуться придатні за станом здоров’я до військової служби громадяни України чоловічої статі, яким до відправлення у військові частини виповнилось 18 років, та старші особи, які не досягли 27 річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від строкової служби.

Згідно з додатком, найбільше призовників буде у Дніпропетровській, Харківській, Одеській, Львівській областях та м.Києві.

Також згідно з розпорядження, Міністерству оборони, МВС (Нацгвардії, Адміністрації Держприкордонслужби), Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту потрібно до 3 жовтня 2020 року перерахувати кошти на рахунки обласних, Київського міського військового комісаріатів і територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (після їх утворення) в обсязі, затвердженому по кожній області окремо.

+7
Да што там детишки, один 42 летний нелох четырежды откосивший по повестке до сих пор в бегах
23.09.2020 16:30 Відповісти
+5
Щас тебе приходит повестка в военкомат, а ты такой звонишь и говоришь я на самоизоляции, бо контактировал с коронавирусником. Или поймали тебя военкомовцы с ментами, а ты такой начинаешь кашлять и говорить шо контактировал тоже.
23.09.2020 16:26 Відповісти
+4
А, когда одного поца, из города Кривой Бивень, призовут? Ну, того, что х..м на рояле играет ну и на рюзке балалайке то же.
23.09.2020 16:40 Відповісти
Детишки потроха по прежнему в бегах?
23.09.2020 16:27 Відповісти
Да што там детишки, один 42 летний нелох четырежды откосивший по повестке до сих пор в бегах
23.09.2020 16:30 Відповісти
Он на троне,да еще с признаками потенциального дезертира,от него в армии толку не будет,а вот сыночки главного патриота там нужны,у них прекрасная украинская мова,они будут сражаться насмерть и вера закалённая в замечательных лондонских синагогах.
23.09.2020 16:37 Відповісти
рузькэ швайн, пукнуло? Иди опохмелись!
23.09.2020 16:42 Відповісти
А хош и тебя возьмут, и даже без веры и без мовы, супертолк из тебя сделают, да и исчо тыщ две приплотют?..
23.09.2020 18:41 Відповісти
сын пороха отслужил год, не на передке, ясен болт, но долг свой выполнил, а вазелиновая крыса пряталась под юбкой мамаримы.
23.09.2020 16:40 Відповісти
Извините за вопрос, но мне таки интересно, когда и в какой воинской части лично вы проходили воинскую службу. И если нет, то почему?
23.09.2020 16:41 Відповісти
Тому що не для того мати квітку ростила
23.09.2020 17:01 Відповісти
А, когда одного поца, из города Кривой Бивень, призовут? Ну, того, что х..м на рояле играет ну и на рюзке балалайке то же.
23.09.2020 16:40 Відповісти
куда? в военный оркестр?
23.09.2020 16:41 Відповісти
В походно-полевые-жены.
23.09.2020 16:43 Відповісти
Это только к Кадырову.
23.09.2020 16:45 Відповісти
Ну, это второй вопрос. Но он такой "боевой", такой "героический" и такой "храбрый", что я бы его определил в спецназ полевых золотарей. Говно из под себя выносить.
23.09.2020 16:44 Відповісти
только сапером, имеет право на ошибку.
23.09.2020 16:48 Відповісти
Уклониста в армию, на передовую! Конечно, с 95 сраным кварталом.
23.09.2020 16:44 Відповісти
оружие не выдавать, толко щуп и лопатку, пусть минные поля которые сепары "в тишине" понатыкали разминирует.
23.09.2020 16:46 Відповісти
Ладно, к щупу и МСЛ можно выдать моток лески со свинцовым грузом для снятия старых растяжек. Мы же не садюги, а просто укрофашисты.
23.09.2020 16:56 Відповісти
А ты когда "белый билет", мамкой тебе купленный, выбросишь и пойдешь в армию?
23.09.2020 16:59 Відповісти
Зельцу вручат повестку?
23.09.2020 16:46 Відповісти
Когда уже скасуют это рудимент?
23.09.2020 16:48 Відповісти
Ніхто з більш менш заможніх людей в нашу армію на призов не піде.Призовна служба сильно відрізняється від контрактної.
23.09.2020 17:43 Відповісти
 
 