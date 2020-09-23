РУС
В осенний призыв планируют взять на службу 13 тысяч человек, - Кабмин

В осенний призыв планируют взять на службу 13 тысяч человек, - Кабмин

Кабмин принял решение о призыве на срочную службу в октябре-декабре 13 570 юношей. На эти цели из госбюджета предусмотрено более 65,2 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 23 сентября.

"Призыву подлежат 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек, Госпогранслужбу - 500 человек. Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в рамках соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшен на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Освободившийся финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн", - сообщил во время доклада заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

По его словам, на срочную военную службу в октябре-декабря 2020 года будут призываться пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

Согласно приложению, больше всего призывников будет в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Также согласно распоряжению, Министерству обороны, МВД (Нацгвардии, Администрации Госпогранслужбы), Администрации Государственной специальной службы транспорта нужно до 3 октября 2020 года перечислить средства на счета областных, Киевского городского военного комиссариатов и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (после их образования) в объеме, утвержденном по каждой области отдельно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб планирует осенью уменьшить число призывников

+7
Да што там детишки, один 42 летний нелох четырежды откосивший по повестке до сих пор в бегах
23.09.2020 16:30 Ответить
+5
Щас тебе приходит повестка в военкомат, а ты такой звонишь и говоришь я на самоизоляции, бо контактировал с коронавирусником. Или поймали тебя военкомовцы с ментами, а ты такой начинаешь кашлять и говорить шо контактировал тоже.
23.09.2020 16:26 Ответить
+4
А, когда одного поца, из города Кривой Бивень, призовут? Ну, того, что х..м на рояле играет ну и на рюзке балалайке то же.
23.09.2020 16:40 Ответить
Щас тебе приходит повестка в военкомат, а ты такой звонишь и говоришь я на самоизоляции, бо контактировал с коронавирусником. Или поймали тебя военкомовцы с ментами, а ты такой начинаешь кашлять и говорить шо контактировал тоже.
23.09.2020 16:26 Ответить
Детишки потроха по прежнему в бегах?
23.09.2020 16:27 Ответить
Да што там детишки, один 42 летний нелох четырежды откосивший по повестке до сих пор в бегах
23.09.2020 16:30 Ответить
Он на троне,да еще с признаками потенциального дезертира,от него в армии толку не будет,а вот сыночки главного патриота там нужны,у них прекрасная украинская мова,они будут сражаться насмерть и вера закалённая в замечательных лондонских синагогах.
23.09.2020 16:37 Ответить
рузькэ швайн, пукнуло? Иди опохмелись!
23.09.2020 16:42 Ответить
А хош и тебя возьмут, и даже без веры и без мовы, супертолк из тебя сделают, да и исчо тыщ две приплотют?..
23.09.2020 18:41 Ответить
сын пороха отслужил год, не на передке, ясен болт, но долг свой выполнил, а вазелиновая крыса пряталась под юбкой мамаримы.
23.09.2020 16:40 Ответить
Извините за вопрос, но мне таки интересно, когда и в какой воинской части лично вы проходили воинскую службу. И если нет, то почему?
23.09.2020 16:41 Ответить
Тому що не для того мати квітку ростила
23.09.2020 17:01 Ответить
А, когда одного поца, из города Кривой Бивень, призовут? Ну, того, что х..м на рояле играет ну и на рюзке балалайке то же.
23.09.2020 16:40 Ответить
куда? в военный оркестр?
23.09.2020 16:41 Ответить
В походно-полевые-жены.
23.09.2020 16:43 Ответить
Это только к Кадырову.
23.09.2020 16:45 Ответить
Ну, это второй вопрос. Но он такой "боевой", такой "героический" и такой "храбрый", что я бы его определил в спецназ полевых золотарей. Говно из под себя выносить.
23.09.2020 16:44 Ответить
только сапером, имеет право на ошибку.
23.09.2020 16:48 Ответить
Уклониста в армию, на передовую! Конечно, с 95 сраным кварталом.
23.09.2020 16:44 Ответить
оружие не выдавать, толко щуп и лопатку, пусть минные поля которые сепары "в тишине" понатыкали разминирует.
23.09.2020 16:46 Ответить
Ладно, к щупу и МСЛ можно выдать моток лески со свинцовым грузом для снятия старых растяжек. Мы же не садюги, а просто укрофашисты.
23.09.2020 16:56 Ответить
А ты когда "белый билет", мамкой тебе купленный, выбросишь и пойдешь в армию?
23.09.2020 16:59 Ответить
Зельцу вручат повестку?
23.09.2020 16:46 Ответить
Когда уже скасуют это рудимент?
23.09.2020 16:48 Ответить
Ніхто з більш менш заможніх людей в нашу армію на призов не піде.Призовна служба сильно відрізняється від контрактної.
23.09.2020 17:43 Ответить
 
 