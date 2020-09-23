В осенний призыв планируют взять на службу 13 тысяч человек, - Кабмин

Кабмин принял решение о призыве на срочную службу в октябре-декабре 13 570 юношей. На эти цели из госбюджета предусмотрено более 65,2 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 23 сентября.

"Призыву подлежат 13 570 человек. Из них в Вооруженные силы - 7500 человек, в Государственную специальную службу транспорта - 600 человек, Национальную гвардию - 4970 человек, Госпогранслужбу - 500 человек. Общий объем расходов в сумме 65,2 млн грн для проведения призыва будет осуществляться в рамках соответствующих бюджетных назначений. Показатели очередного призыва в Вооруженные силы уменьшен на 1,5 тысячи человек от ранее запланированного. Освободившийся финансовый ресурс за счет уменьшения призыва в ВС составит 6,4 млн грн", - сообщил во время доклада заместитель министра обороны Игорь Старобинский.

По его словам, на срочную военную службу в октябре-декабря 2020 года будут призываться пригодные по состоянию здоровья к военной службе граждане Украины мужского пола, которым до отправления в воинские части исполнилось 18 лет, и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста и не имеющие права на освобождение или отсрочку от срочной службы.

Согласно приложению, больше всего призывников будет в Днепропетровской, Харьковской, Одесской, Львовской областях и Киеве.

Также согласно распоряжению, Министерству обороны, МВД (Нацгвардии, Администрации Госпогранслужбы), Администрации Государственной специальной службы транспорта нужно до 3 октября 2020 года перечислить средства на счета областных, Киевского городского военного комиссариатов и территориальных центров комплектования и социальной поддержки (после их образования) в объеме, утвержденном по каждой области отдельно.

