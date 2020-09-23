Схованку з 16 артснарядами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України виявили у Старобільському районі Луганщини схрон з артилерійськими снарядами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Схованка була облаштований на околиці села Тернове на невеликій глибині в безпосередній близькості від житлових будинків. За оперативною інформацією, снаряди незаконно вивезено з місць ведення бойових дій у Новоайдарському районі в 2014 році, після російських обстрілів позицій ЗСУ біля села Перемога", - сказано в повідомленні.

Оперативники спецслужби вилучили зі схованки 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм з загальною вагою тротилу 136 кілограмів. За попередніми даними, тротил зловмисники планували реалізувати місцевим кримінальним колам.

Вилучені снаряди знешкоджено.