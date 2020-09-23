УКР
Схованку з 16 артснарядами виявлено на Луганщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України виявили у Старобільському районі Луганщини схрон з артилерійськими снарядами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Схованку з 16 артснарядами виявлено на Луганщині, - СБУ 01

"Схованка була облаштований на околиці села Тернове на невеликій глибині в безпосередній близькості від житлових будинків. За оперативною інформацією, снаряди незаконно вивезено з місць ведення бойових дій у Новоайдарському районі в 2014 році, після російських обстрілів позицій ЗСУ біля села Перемога", - сказано в повідомленні.

Схованку з 16 артснарядами виявлено на Луганщині, - СБУ 02

Схованку з 16 артснарядами виявлено на Луганщині, - СБУ 03

Оперативники спецслужби вилучили зі схованки 16 артилерійських снарядів калібру 152 мм з загальною вагою тротилу 136 кілограмів. За попередніми даними, тротил зловмисники планували реалізувати місцевим кримінальним колам.

Схованку з 16 артснарядами виявлено на Луганщині, - СБУ 04

Вилучені снаряди знешкоджено.

Автор: 

боєприпаси (2338) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13252) силовики (2516) Луганська область (4920)
возле села Победа\\\\\\\\\\\\\\

уроды какие-то не переименовали это село?
а впрочем - жителям все равно - стреляет ли их Жюков, или "придет НАТО" - они просто хотят кушать(х* вам)
показати весь коментар
23.09.2020 17:39 Відповісти
Готовятся к "выборам"
показати весь коментар
23.09.2020 19:32 Відповісти
 
 