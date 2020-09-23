РУС
Тайник с 16 артснарядами обнаружен на Луганщине, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в Старобельском районе Луганщины схрон с артиллерийскими снарядами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Тайник с 16 артснарядами обнаружен на Луганщине, - СБУ 01

"Тайник была обустроен на окраине села Терновое на небольшой глубине в непосредственной близости от жилых домов. По оперативной информации, снаряды незаконно вывезены с мест ведения боевых действий в Новоайдарском районе в 2014 году,  после российских обстрелов позиций ВСУ возле села Победа", - говорится в сообщении.

Тайник с 16 артснарядами обнаружен на Луганщине, - СБУ 02

Тайник с 16 артснарядами обнаружен на Луганщине, - СБУ 03

Оперативники спецслужбы изъяли из тайника 16 артиллерийских снарядов калибра 152 мм с общим весом тротила 136 килограммов. По предварительным данным, тротил злоумышленники планировали реализовать местным криминальным кругам.

Тайник с 16 артснарядами обнаружен на Луганщине, - СБУ 04

Изъятые снаряды обезврежены.

