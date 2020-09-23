Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка

Узурпатор Олександр Лукашенко встановлює свою владу в Білорусі злочинними методами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич.



"Лукашенко продовжує керувати державою методами організованої злочинності. Сьогодні заблокували всі в'їзди до Мінська і він склав присягу на таємних зборах. Так обирають пахана, коли нишком збираються певні люди. І ці методи у нас практикують. Зараз Лукашенко такими самими методами встановлює свою владу. Оскільки протести були б неминучими, він не захотів робити нормальної інавгурації", – зазначив співрозмовник.



Він підкреслив, що такі дії Лукашенка стали можливими, оскільки його захищає російський президент Володимир Путін.



"Це не додає йому легітимності. Але на боці Лукашенка – Путін і Кремль. Тому йому начхати на норми міжнародного права. Білорусі навіть зелених чоловічків не треба. Тут вистачає проросійськи налаштованих керівників, яких Лукашенко сам призначив. Тепер вони його захищають, проводять збори братви і призначають пахана, злочинного президента, якого президентом не обрали. Йому дали кредит на утримання бандитської армії, яка безжально б'є протестувальників. Світ ухвалює резолюції, а їм начхати. Росія уже у свій табір відокремилася. Її теж усі засуджують, але і їй начхати, тому що її населення звикло терпіти поганий рівень життя. У Білорусі встановився антидемократичний тоталітарний режим на чолі з тупим малоосвіченим лідером, який ні про що не дбає, крім власної влади, і беззастережно підкоряється Путіну", – сказав Шушкевич.

