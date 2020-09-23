УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10384 відвідувача онлайн
Новини Революція в Білорусі
7 959 29

Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка

Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про

Узурпатор Олександр Лукашенко встановлює свою владу в Білорусі злочинними методами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич.

"Лукашенко продовжує керувати державою методами організованої злочинності. Сьогодні заблокували всі в'їзди до Мінська і він склав присягу на таємних зборах. Так обирають пахана, коли нишком збираються певні люди. І ці методи у нас практикують. Зараз Лукашенко такими самими методами встановлює свою владу. Оскільки протести були б неминучими, він не захотів робити нормальної інавгурації", – зазначив співрозмовник.

Він підкреслив, що такі дії Лукашенка стали можливими, оскільки його захищає російський президент Володимир Путін.

"Це не додає йому легітимності. Але на боці Лукашенка – Путін і Кремль. Тому йому начхати на норми міжнародного права. Білорусі навіть зелених чоловічків не треба. Тут вистачає проросійськи налаштованих керівників, яких Лукашенко сам призначив. Тепер вони його захищають, проводять збори братви і призначають пахана, злочинного президента, якого президентом не обрали. Йому дали кредит на утримання бандитської армії, яка безжально б'є протестувальників. Світ ухвалює резолюції, а їм начхати. Росія уже у свій табір відокремилася. Її теж усі засуджують, але і їй начхати, тому що її населення звикло терпіти поганий рівень життя. У Білорусі встановився антидемократичний тоталітарний режим на чолі з тупим малоосвіченим лідером, який ні про що не дбає, крім власної влади, і беззастережно підкоряється Путіну", – сказав Шушкевич.

Читайте також: Апарат спотворення результатів відпрацьовано в деталях, - Шушкевич про президентські вибори в Білорусі



Автор: 

Білорусь (8027) Шушкевич (6)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией.

Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 6586
показати весь коментар
23.09.2020 20:01 Відповісти
+11
Кооператив "Озеро",поддержал кандидатуру председателя колхоза Беларусь
показати весь коментар
23.09.2020 19:45 Відповісти
+11
Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 7239

«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", - сказал Шушкевич.»
показати весь коментар
23.09.2020 20:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цветы в стволы закончились.
А так гордились что они не майданутые ...
показати весь коментар
23.09.2020 19:38 Відповісти
Знакомый визг оторванного от корыта.
показати весь коментар
23.09.2020 19:43 Відповісти
ты уже под номером 2 флудишь , путинист ?
показати весь коментар
23.09.2020 19:46 Відповісти
Кооператив "Озеро",поддержал кандидатуру председателя колхоза Беларусь
показати весь коментар
23.09.2020 19:45 Відповісти
Третим будешь, на Минских переговорах.
показати весь коментар
23.09.2020 19:47 Відповісти
Между Шушкевичем и тупым советским быдлом расстояние миллионы миллионы километров....,ну типа Лев Толстой обосрал рюсских мудаков 140 лет назад...назвав РЮССКАЕ быдло БЫДЛОМ...
показати весь коментар
23.09.2020 19:48 Відповісти
В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину"(c)

---------------------------------------------------------------------------------------------------
На заметку Зехохлам . Запомните и не повторяйте нудную мантру - "Лукашенко для Украины лучше." Это все равно что считать Пушилина в Донецке своим союзником .
показати весь коментар
23.09.2020 19:49 Відповісти
пахан это по старшебратски. а по тамошнему - бацьканах.
показати весь коментар
23.09.2020 19:51 Відповісти
Лет 30 назад дед Сенатор сказал простую и понятную вещь...
Советское быдло не умрет,оно Гитлера победило...
у Гитлера было 3000 танков...у советских баранов 25 0000
показати весь коментар
23.09.2020 19:54 Відповісти
Станіславе, ви, мабуть, не в курсі. Путін - дуже мудрий правитель братнього народу. У цьому переконана Свєта Тихановська, обрана президенткою Білорусі. Чи ви їй не вірите?
показати весь коментар
23.09.2020 19:57 Відповісти
Александр Григорьевич Лукашенко -
В июне 1993 г. возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.
В январе 1994 г. на заседании Верховного Совета Александр Лукашенко обвинил председателя ВС Станислава Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а главу правительства Вячеслава Кебича назвал главой "промосковской мафии". Парламент проголосовал по вопросу о доверии премьер-министру и спикеру. В результате Шушкевич был снят "за личную нескромность".
показати весь коментар
23.09.2020 20:00 Відповісти
https://twitter.com/Fake_MIDRF

https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu

Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией.

Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 6586
показати весь коментар
23.09.2020 20:01 Відповісти
Тупе колгоспне бацькобидло, захотіло поцарювати.
показати весь коментар
23.09.2020 20:24 Відповісти
Шушкевич зол. Не успел пощупать в 90-х предприятия Беларуси, даже Кравчуку подфартило с пароходством. Года ушли, а на хатинку не наскреб.
показати весь коментар
23.09.2020 20:01 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008

https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение

Российский рубль отреагировал на "инаугурацию" Лукашенко

Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 5673
показати весь коментар
23.09.2020 20:06 Відповісти
Ни о чём. Слабая попытка, пробуй ещё.
показати весь коментар
23.09.2020 20:19 Відповісти
Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 7239

«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", - сказал Шушкевич.»
показати весь коментар
23.09.2020 20:01 Відповісти
Братва она хоть принимает участие в избрании пахана.. А тут притаранил на сходняк маляву из Сочи и сам себя объявил паханом Сомнительные понятия.
показати весь коментар
23.09.2020 20:04 Відповісти
Шушкевич,академик Сахаров и даже поэты писатели Маяковский Бунич и Пушкин с Лермонтовым обосрали РАБссию па самые Нидерланды и Гланды Мавзолейные....Хады АНТИСОВЕТСКИЕ....
показати весь коментар
23.09.2020 20:05 Відповісти
Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви! (это Блок, у него много в таком духе)
показати весь коментар
23.09.2020 21:50 Відповісти
Попытка рейдерского захвата Белоруссии...Месть глобалистов Луке за неподчинение....
показати весь коментар
23.09.2020 20:08 Відповісти
Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 125 Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 6486 Саша дай Каши гречневой,а я тибе дам картошки из НорильскаЗбори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 4577настоящей СЕВЕРНОЙ..вова ..барабуля на СЕВЕРЕ не растет..не гони ПУРГУ
показати весь коментар
23.09.2020 20:11 Відповісти
На РАБссии когда то жил и работал британский посол Патрик Гордон.Причем работал с четырьмя так называемыми сЦарями Московии с 1651 года...То что оствил нам в наследие сей ПАТРИК поразило даже меня...
Рюсские...вы не народ....
показати весь коментар
23.09.2020 20:37 Відповісти
Та какой там пахан и тем более братва---банальные комуняки ворюги с бюджета, и крышевальщик председатель радгоспу, так и не ставший лидером нации. не дай Бог там оружие у народа пролезет с патронами как у нас в 2014г---побегут хором, шоблой, толпой---на бегу теряя и раздавая тыреное за свежих коней на перекладных. На Москву само собой. Как только этот агроном заикнётся о присоединении---возможен крепкий там капец. Пусть ЕС чухает в одном месте---лафа кончается для них. Слишком потакали низкорослому---а тут и длинный оборзел.
показати весь коментар
23.09.2020 20:44 Відповісти
Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка - Цензор.НЕТ 477слышь чувак...я мировую революцию сочинил..а ты короновитрус победил?
показати весь коментар
23.09.2020 20:47 Відповісти
Лукашешку был начальником СОВХОЗА,..колхоз дураку не доверили советские власти.
показати весь коментар
23.09.2020 20:52 Відповісти
на боці Лукашенка - Путін і Кремль а на боці кремля половина (якщо не більше ) населення раші

- ось така прикра реальність
показати весь коментар
23.09.2020 20:57 Відповісти
 
 