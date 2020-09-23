Збори братви, де призначили пахана - злочинного президента, який президентом не був обраний, - Шушкевич про "інавгурацію" Лукашенка
Узурпатор Олександр Лукашенко встановлює свою владу в Білорусі злочинними методами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це сказав у коментарі виданню "ГОРДОН" колишній голова Верховної ради Білорусі Станіслав Шушкевич.
"Лукашенко продовжує керувати державою методами організованої злочинності. Сьогодні заблокували всі в'їзди до Мінська і він склав присягу на таємних зборах. Так обирають пахана, коли нишком збираються певні люди. І ці методи у нас практикують. Зараз Лукашенко такими самими методами встановлює свою владу. Оскільки протести були б неминучими, він не захотів робити нормальної інавгурації", – зазначив співрозмовник.
Він підкреслив, що такі дії Лукашенка стали можливими, оскільки його захищає російський президент Володимир Путін.
"Це не додає йому легітимності. Але на боці Лукашенка – Путін і Кремль. Тому йому начхати на норми міжнародного права. Білорусі навіть зелених чоловічків не треба. Тут вистачає проросійськи налаштованих керівників, яких Лукашенко сам призначив. Тепер вони його захищають, проводять збори братви і призначають пахана, злочинного президента, якого президентом не обрали. Йому дали кредит на утримання бандитської армії, яка безжально б'є протестувальників. Світ ухвалює резолюції, а їм начхати. Росія уже у свій табір відокремилася. Її теж усі засуджують, але і їй начхати, тому що її населення звикло терпіти поганий рівень життя. У Білорусі встановився антидемократичний тоталітарний режим на чолі з тупим малоосвіченим лідером, який ні про що не дбає, крім власної влади, і беззастережно підкоряється Путіну", – сказав Шушкевич.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А так гордились что они не майданутые ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------
На заметку Зехохлам . Запомните и не повторяйте нудную мантру - "Лукашенко для Украины лучше." Это все равно что считать Пушилина в Донецке своим союзником .
Советское быдло не умрет,оно Гитлера победило...
у Гитлера было 3000 танков...у советских баранов 25 0000
В июне 1993 г. возглавил парламентскую комиссию по борьбе с коррупцией.
В январе 1994 г. на заседании Верховного Совета Александр Лукашенко обвинил председателя ВС Станислава Шушкевича в покрывательстве коррупционеров, а главу правительства Вячеслава Кебича назвал главой "промосковской мафии". Парламент проголосовал по вопросу о доверии премьер-министру и спикеру. В результате Шушкевич был снят "за личную нескромность".
https://twitter.com/Fake_MIDRF Μuд Ρöuccu
Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт без стука вошла в кабинет и застала Лукашенко за инаугурацией.
https://twitter.com/VictorKvert2008 распад и неуважение
Российский рубль отреагировал на "инаугурацию" Лукашенко
«В Беларуси установился антидемократический тоталитарный режим во главе с тупым, малообразованным лидером, который ни о чем не заботится, кроме собственной власти, и безоговорочно подчиняется Путину", - сказал Шушкевич.»
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые,-
Как слезы первые любви! (это Блок, у него много в таком духе)
Рюсские...вы не народ....
- ось така прикра реальність