За фактом незаконного втручання в роботу сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження

За фактом несанкціонованого втручання в роботу офіційного сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Нацполіції.

Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.