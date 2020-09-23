За фактом незаконного втручання в роботу сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження
За фактом несанкціонованого втручання в роботу офіційного сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Нацполіції.
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.
❗️За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадження— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію https://t.co/FC4t7dwCrQ pic.twitter.com/PMgHG49Ej4
