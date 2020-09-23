УКР
За фактом незаконного втручання в роботу сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження

За фактом несанкціонованого втручання в роботу офіційного сайту Нацполіції розпочато кримінальне провадження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у твіттері Нацполіції.

Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в Нацполіції заявили про незаконне втручання в роботу офіційного сайту. Через це на деяких регіональних ресурсах з'явилися фейкові новини.

❗️За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадження
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію https://t.co/FC4t7dwCrQ pic.twitter.com/PMgHG49Ej4

— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020

Испугали ежа голой жо...
Вата при Зе-наркомане неприкосновенна.
показати весь коментар
23.09.2020 20:25 Відповісти
Питання хто розробляв сайт і за які гроші, у них же ціла кіберполіція є, якісь служби захисту інформації, компютерники. Одним словом "рюкзаки" тепер "сайти", заплатили мільйони своїм людям за мотлох
показати весь коментар
23.09.2020 22:54 Відповісти
 
 