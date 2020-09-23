По факту незаконного вмешательства в работу сайта Нацполиции начато уголовное производство

По факту несанкционированного вмешательства в работу официального сайта Нацполиции начато уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нацполиции.

Аналогичное производство начато за несанкционированное вмешательство в работу сайта Варашского горсовета, где неизвестные также разместили фейковую информацию.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.