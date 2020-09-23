РУС
Новости
По факту незаконного вмешательства в работу сайта Нацполиции начато уголовное производство

По факту несанкционированного вмешательства в работу официального сайта Нацполиции начато уголовное производство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нацполиции.

Аналогичное производство начато за несанкционированное вмешательство в работу сайта Варашского горсовета, где неизвестные также разместили фейковую информацию.

Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.

❗️За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадження
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію https://t.co/FC4t7dwCrQ pic.twitter.com/PMgHG49Ej4

— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020

киберпреступление (765) Нацполиция (16704) сайт (322) кибербезопасность (679)
Испугали ежа голой жо...
Вата при Зе-наркомане неприкосновенна.
23.09.2020 20:25 Ответить
Питання хто розробляв сайт і за які гроші, у них же ціла кіберполіція є, якісь служби захисту інформації, компютерники. Одним словом "рюкзаки" тепер "сайти", заплатили мільйони своїм людям за мотлох
23.09.2020 22:54 Ответить
 
 