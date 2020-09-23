По факту незаконного вмешательства в работу сайта Нацполиции начато уголовное производство
По факту несанкционированного вмешательства в работу официального сайта Нацполиции начато уголовное производство.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в твиттере Нацполиции.
Аналогичное производство начато за несанкционированное вмешательство в работу сайта Варашского горсовета, где неизвестные также разместили фейковую информацию.
Как сообщал Цензор.НЕТ ранее в Нацполиции заявили о незаконном вмешательстве в работу официального сайта. Из-за этого на некоторых региональных ресурсах появились фейковые новости.
❗️За фактом несанкціонованого втручання в роботу вебсайта Нацполіції розпочато кримінальне провадження— Національна Поліція (@NPU_GOV_UA) September 23, 2020
Аналогічне провадження розпочато за несанкціоноване втручання в роботу сайту Вараської міськради, де невідомі також розмістили фейкову інформацію https://t.co/FC4t7dwCrQ pic.twitter.com/PMgHG49Ej4
