Зеленський - послам G7: "Готовий забезпечити незалежність НАБУ, САП і ВАКС". ФОТО

У Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів. Глава держави запевнив у незмінності курсу країни.

"Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний політичних та економічних перетворень в Україні", – наголосив Зеленський.

"Наразі зусилля уряду та Верховної Ради спрямовані на підтримку економіки в період кризи, залучення інвестицій та модернізацію тих галузей промисловості, у яких Україна зберігає потенціал. Ми зацікавлені в іноземних інвестиціях і працюємо над створенням комфортних умов для роботи інвесторів. Мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату", – заявив президент.

Глава держави також зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності Національного банку України та приділяє увагу продовженню реформування банківського сектору.

Не менш важливою Президент назвав і незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

"Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів", – заявив Зеленський.