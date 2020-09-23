УКР
Зеленський - послам G7: "Готовий забезпечити незалежність НАБУ, САП і ВАКС". ФОТО

У Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів. Глава держави запевнив у незмінності курсу країни.

"Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний політичних та економічних перетворень в Україні", – наголосив Зеленський. 

"Наразі зусилля уряду та Верховної Ради спрямовані на підтримку економіки в період кризи, залучення інвестицій та модернізацію тих галузей промисловості, у яких Україна зберігає потенціал. Ми зацікавлені в іноземних інвестиціях і працюємо над створенням комфортних умов для роботи інвесторів. Мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату", – заявив президент.

Глава держави також зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності Національного банку України та приділяє увагу продовженню реформування банківського сектору.

Не менш важливою Президент назвав і незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

"Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів", – заявив Зеленський.

G-7 G7 НАБУ Зеленський Володимир НБУ
Зеленский обсудил с послам стран G7 незвисимость антикоррупционных органов и НБУ - Цензор.НЕТ 6978
23.09.2020 21:29 Відповісти
+50
Зеленский обсудил с послам стран G7 незвисимость антикоррупционных органов и НБУ - Цензор.НЕТ 9390
23.09.2020 21:32 Відповісти
+42
Зеленский обсудил с послам стран G7 незвисимость антикоррупционных органов и НБУ - Цензор.НЕТ 7284
23.09.2020 21:27 Відповісти
Рябошапка назвав 3 джерела, які атакують антикорупційні органи: які можуть бути наслідки.

1. Українська влада
що великою причиною атак є саме бажання влади и ОП президента мати під своїм контролем антикорупційні органи.
Саме тому у Раді намагаються створити "зручну" комісію з відбору нового керівника САП.
"Якщо це вдасться і будуть керовані керівники НАБУ і САП - це означає, що вся антикорупційна інфраструктура буде в руках влади", - зауважив Рябошапка.
2. Олігархи та інші впливові люди
За словами Рябошапки, існують люди, які можуть домовитись і з іншими органами кримінальної юстиції, і з іншими судами. Однак їм цього мало. Зокрема, серед таких людей є олігархи КОЛОМОЙСКИЙ та інші впливові особи.

3. Проросійські сили
Він зауважив, що дуже важливою у цій історії є РФ та "її посіпаки в Україні". "Вони є авторами конституційних подань і вони сильно медійно атакують антикорупційні органи", - наголосив ексгенпрокурор. Вони знають, що ці атаки можуть призвести до розриву відносин з Заходом, що послабить Україну. Саме цього і хоче Росія і її представники в Україні.
Він пояснив, що протести знову можуть виникнути, адже люди не погодяться з тим, що Україна повертає з європейського шляху. Рябошапка додав, що відносини з міжнародними партнерами теж погіршаться.
https://24tv.ua/ryaboshapka-nazvav-3-dzherela-yaki-atakuyut-antikoruptsiyni-organi_n1421518
24.09.2020 04:22 Відповісти
...уффф, сначала испугался, а потом разобрался, что все-таки нашеньки-риднесеньки коррупционные суды у нас нихто не тронет. Это - перемога!!!
24.09.2020 05:25 Відповісти
Готов обеспечить независимость... А до этого шо було, байдики бив?
24.09.2020 05:27 Відповісти
ЗЕЛЕНСКИЙ В СТАРОСТИ !)
Зеленський обговорив з послами країн G7 незалежність антикорупційних органів та НБУ - Цензор.НЕТ 2623
24.09.2020 06:25 Відповісти
Послы полагали услыхать что-то серьёзное, а не "расмеши комика".
24.09.2020 07:02 Відповісти
Что-то https://lb.ua/economics/2020/09/22/466517_sud_zobovyazav_nbu_viplatiti_129_mln.html серьёзное :

Суд зобов'язав НБУ виплатити 129 млн грн власнику банку, якого пов'язують з "сім'єю Януковича"
24.09.2020 11:52 Відповісти
як довго ми будемо спостерігати цю огидну пику????
24.09.2020 07:34 Відповісти
Зе пообіцяв, що ці органи будуть незалежно від офісу сидіти в інших приміщеннях і все. А далі все вирушують машка Фокіна і Андрюшка.
24.09.2020 09:09 Відповісти
пацан сказал ...пацан сделал ...обіцяв продати українську ЗЕМЛЮ - продав ...обіцяв що епоха бідності скінчилася - вона для його банди скінчилася ...кремень
24.09.2020 09:33 Відповісти
а що посли не знають, що вони трохи не з тим говорять?? Говорити потрібно з дьЄРМАКОМ, а точніше з його "кураторами" з КАЦАПІЇ, зі всякими там ПУКІНИМ-ШЕЛОМОВИМ, ПОТРОХАшувем та іншими чекістами.... Бо ж якщо преЗЕрвадент щось не то зробить, то знову "випадково" може бути збитий український літак чи на донбасі почнеться загострення чи ще якась афера!
24.09.2020 09:37 Відповісти
ну если этот бенин, малоПИД...роский нарко-Задрот возьмет под свой контроль, значит пиз....ц!!!!!!
24.09.2020 09:50 Відповісти
Клоуну *****.ти - що два пальця об асфальт.
24.09.2020 10:11 Відповісти
Угу,,ПАДЛИЧНЫЙКАНТРОЛЬ,,
24.09.2020 10:16 Відповісти
Тупая кукла, которую научили говорить правильные слова.
24.09.2020 10:52 Відповісти
Януковощь тоже говорил много правильных лозунгов, но делал противоположное. Вовочка, доиграешься!
24.09.2020 11:03 Відповісти
прикольно, гнусавый пытается европейцев развести как кроликов .клоун , что взять с дегенерата? клоуну и не вдомек , что его никто в Европе и не только ,некотирует.
кто будет иметь дела с неадекватом и любителем айкосиков.
24.09.2020 11:11 Відповісти
Ну и хорошо!!!!
24.09.2020 11:13 Відповісти
Праздник лицемерия со "свадебным генералом".
24.09.2020 11:21 Відповісти
Зеленский - послам G7: "Готов обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС! Будут 100% м0и! "
24.09.2020 11:30 Відповісти
также как он уже обеспецил независимость королеве-венедиктовой? А всеж помнят скандал, когда хриплая крыса обещала рыжему "помочь" и что у него там свой человек на короткой ноге сидит (рябошапка)? .... нога стала ещё короче...
24.09.2020 12:03 Відповісти
