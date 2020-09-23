Зеленський - послам G7: "Готовий забезпечити незалежність НАБУ, САП і ВАКС". ФОТО
У Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн "Великої сімки" та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
Президент поінформував учасників зустрічі про стан і перспективи реалізації ключових реформ, ситуацію навколо антикорупційних органів, НБУ, про підготовку до проведення місцевих виборів. Глава держави запевнив у незмінності курсу країни.
"Європейський вибір є незмінним для нашої держави. Саме він формує порядок денний політичних та економічних перетворень в Україні", – наголосив Зеленський.
"Наразі зусилля уряду та Верховної Ради спрямовані на підтримку економіки в період кризи, залучення інвестицій та модернізацію тих галузей промисловості, у яких Україна зберігає потенціал. Ми зацікавлені в іноземних інвестиціях і працюємо над створенням комфортних умов для роботи інвесторів. Мій пріоритет – системне поліпшення інвестиційного клімату", – заявив президент.
Глава держави також зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності Національного банку України та приділяє увагу продовженню реформування банківського сектору.
Не менш важливою Президент назвав і незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.
"Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів", – заявив Зеленський.
1. Українська влада
що великою причиною атак є саме бажання влади и ОП президента мати під своїм контролем антикорупційні органи.
Саме тому у Раді намагаються створити "зручну" комісію з відбору нового керівника САП.
"Якщо це вдасться і будуть керовані керівники НАБУ і САП - це означає, що вся антикорупційна інфраструктура буде в руках влади", - зауважив Рябошапка.
2. Олігархи та інші впливові люди
За словами Рябошапки, існують люди, які можуть домовитись і з іншими органами кримінальної юстиції, і з іншими судами. Однак їм цього мало. Зокрема, серед таких людей є олігархи КОЛОМОЙСКИЙ та інші впливові особи.
3. Проросійські сили
Він зауважив, що дуже важливою у цій історії є РФ та "її посіпаки в Україні". "Вони є авторами конституційних подань і вони сильно медійно атакують антикорупційні органи", - наголосив ексгенпрокурор. Вони знають, що ці атаки можуть призвести до розриву відносин з Заходом, що послабить Україну. Саме цього і хоче Росія і її представники в Україні.
Він пояснив, що протести знову можуть виникнути, адже люди не погодяться з тим, що Україна повертає з європейського шляху. Рябошапка додав, що відносини з міжнародними партнерами теж погіршаться.
https://24tv.ua/ryaboshapka-nazvav-3-dzherela-yaki-atakuyut-antikoruptsiyni-organi_n1421518
