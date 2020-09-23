Зеленский - послам G7: "Готов обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС". ФОТО
В Николаеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов. Глава государства заверил в неизменности курса страны.
"Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", - подчеркнул Зеленский.
"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет - системное улучшение инвестиционного климата", - заявил Президент.
Глава государства также отметил, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.
Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.
"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - сказал Зеленский.
1. Українська влада
що великою причиною атак є саме бажання влади и ОП президента мати під своїм контролем антикорупційні органи.
Саме тому у Раді намагаються створити "зручну" комісію з відбору нового керівника САП.
"Якщо це вдасться і будуть керовані керівники НАБУ і САП - це означає, що вся антикорупційна інфраструктура буде в руках влади", - зауважив Рябошапка.
2. Олігархи та інші впливові люди
За словами Рябошапки, існують люди, які можуть домовитись і з іншими органами кримінальної юстиції, і з іншими судами. Однак їм цього мало. Зокрема, серед таких людей є олігархи КОЛОМОЙСКИЙ та інші впливові особи.
3. Проросійські сили
Він зауважив, що дуже важливою у цій історії є РФ та "її посіпаки в Україні". "Вони є авторами конституційних подань і вони сильно медійно атакують антикорупційні органи", - наголосив ексгенпрокурор. Вони знають, що ці атаки можуть призвести до розриву відносин з Заходом, що послабить Україну. Саме цього і хоче Росія і її представники в Україні.
Він пояснив, що протести знову можуть виникнути, адже люди не погодяться з тим, що Україна повертає з європейського шляху. Рябошапка додав, що відносини з міжнародними партнерами теж погіршаться.
https://24tv.ua/ryaboshapka-nazvav-3-dzherela-yaki-atakuyut-antikoruptsiyni-organi_n1421518
