РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10615 посетителей онлайн
Новости
13 066 121

Зеленский - послам G7: "Готов обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС". ФОТО

В Николаеве президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами стран "Большой семерки" и Европейского Союза, аккредитованными в Украине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский - послам G7: Готов обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС 01

Президент проинформировал участников встречи о состоянии и перспективах реализации ключевых реформ, ситуации вокруг антикоррупционных органов, НБУ, о подготовке к проведению местных выборов. Глава государства заверил в неизменности курса страны.

"Европейский выбор является неизменным для нашего государства. Именно он формирует повестку дня политических и экономических преобразований в Украине", - подчеркнул Зеленский.

"Сейчас усилия правительства и Верховной Рады направлены на поддержку экономики в период кризиса, привлечение инвестиций и модернизацию тех отраслей промышленности, в которых Украина сохраняет потенциал. Мы заинтересованы в иностранных инвестициях и работаем над созданием комфортных условий для работы инвесторов. Мой приоритет - системное улучшение инвестиционного климата", - заявил Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна продемонстрировать политическую волю для защиты независимости НБУ и антикоррупционых органов, - послы стран G7

Зеленский - послам G7: Готов обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС 02

Глава государства также отметил, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины и уделяет внимание продолжению реформирования банковского сектора.

Не менее важной президент назвал и независимость антикоррупционных органов. Он заверил, что его позиция - все процедуры отбора членов конкурсных комиссий и конкурсы на должности руководителей антикоррупционных органов, в частности таких как САП и НАБУ, должны проходить согласно установленной законом процедуре, прозрачно и под общественным контролем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Независимость НАБУ и САП является международным обязательством Украины и залогом ее финансовой поддержки, - заявление G7

"Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов", - сказал Зеленский.

Автор: 

G7 (883) НАБУ (4540) Зеленский Владимир (21647) НБУ (4843)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+50
Зеленский обсудил с послам стран G7 незвисимость антикоррупционных органов и НБУ - Цензор.НЕТ 6978
показать весь комментарий
23.09.2020 21:29 Ответить
+50
Зеленский обсудил с послам стран G7 незвисимость антикоррупционных органов и НБУ - Цензор.НЕТ 9390
показать весь комментарий
23.09.2020 21:32 Ответить
+42
Зеленский обсудил с послам стран G7 незвисимость антикоррупционных органов и НБУ - Цензор.НЕТ 7284
показать весь комментарий
23.09.2020 21:27 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Рябошапка назвав 3 джерела, які атакують антикорупційні органи: які можуть бути наслідки.

1. Українська влада
що великою причиною атак є саме бажання влади и ОП президента мати під своїм контролем антикорупційні органи.
Саме тому у Раді намагаються створити "зручну" комісію з відбору нового керівника САП.
"Якщо це вдасться і будуть керовані керівники НАБУ і САП - це означає, що вся антикорупційна інфраструктура буде в руках влади", - зауважив Рябошапка.
2. Олігархи та інші впливові люди
За словами Рябошапки, існують люди, які можуть домовитись і з іншими органами кримінальної юстиції, і з іншими судами. Однак їм цього мало. Зокрема, серед таких людей є олігархи КОЛОМОЙСКИЙ та інші впливові особи.

3. Проросійські сили
Він зауважив, що дуже важливою у цій історії є РФ та "її посіпаки в Україні". "Вони є авторами конституційних подань і вони сильно медійно атакують антикорупційні органи", - наголосив ексгенпрокурор. Вони знають, що ці атаки можуть призвести до розриву відносин з Заходом, що послабить Україну. Саме цього і хоче Росія і її представники в Україні.
Він пояснив, що протести знову можуть виникнути, адже люди не погодяться з тим, що Україна повертає з європейського шляху. Рябошапка додав, що відносини з міжнародними партнерами теж погіршаться.
https://24tv.ua/ryaboshapka-nazvav-3-dzherela-yaki-atakuyut-antikoruptsiyni-organi_n1421518
показать весь комментарий
24.09.2020 04:22 Ответить
...уффф, сначала испугался, а потом разобрался, что все-таки нашеньки-риднесеньки коррупционные суды у нас нихто не тронет. Это - перемога!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 05:25 Ответить
Готов обеспечить независимость... А до этого шо було, байдики бив?
показать весь комментарий
24.09.2020 05:27 Ответить
ЗЕЛЕНСКИЙ В СТАРОСТИ !)
Зеленський обговорив з послами країн G7 незалежність антикорупційних органів та НБУ - Цензор.НЕТ 2623
показать весь комментарий
24.09.2020 06:25 Ответить
Послы полагали услыхать что-то серьёзное, а не "расмеши комика".
показать весь комментарий
24.09.2020 07:02 Ответить
Что-то https://lb.ua/economics/2020/09/22/466517_sud_zobovyazav_nbu_viplatiti_129_mln.html серьёзное :

Суд зобов'язав НБУ виплатити 129 млн грн власнику банку, якого пов'язують з "сім'єю Януковича"
показать весь комментарий
24.09.2020 11:52 Ответить
як довго ми будемо спостерігати цю огидну пику????
показать весь комментарий
24.09.2020 07:34 Ответить
Зе пообіцяв, що ці органи будуть незалежно від офісу сидіти в інших приміщеннях і все. А далі все вирушують машка Фокіна і Андрюшка.
показать весь комментарий
24.09.2020 09:09 Ответить
пацан сказал ...пацан сделал ...обіцяв продати українську ЗЕМЛЮ - продав ...обіцяв що епоха бідності скінчилася - вона для його банди скінчилася ...кремень
показать весь комментарий
24.09.2020 09:33 Ответить
а що посли не знають, що вони трохи не з тим говорять?? Говорити потрібно з дьЄРМАКОМ, а точніше з його "кураторами" з КАЦАПІЇ, зі всякими там ПУКІНИМ-ШЕЛОМОВИМ, ПОТРОХАшувем та іншими чекістами.... Бо ж якщо преЗЕрвадент щось не то зробить, то знову "випадково" може бути збитий український літак чи на донбасі почнеться загострення чи ще якась афера!
показать весь комментарий
24.09.2020 09:37 Ответить
ну если этот бенин, малоПИД...роский нарко-Задрот возьмет под свой контроль, значит пиз....ц!!!!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 09:50 Ответить
Клоуну *****.ти - що два пальця об асфальт.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:11 Ответить
Угу,,ПАДЛИЧНЫЙКАНТРОЛЬ,,
показать весь комментарий
24.09.2020 10:16 Ответить
Тупая кукла, которую научили говорить правильные слова.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:52 Ответить
Януковощь тоже говорил много правильных лозунгов, но делал противоположное. Вовочка, доиграешься!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:03 Ответить
прикольно, гнусавый пытается европейцев развести как кроликов .клоун , что взять с дегенерата? клоуну и не вдомек , что его никто в Европе и не только ,некотирует.
кто будет иметь дела с неадекватом и любителем айкосиков.
показать весь комментарий
24.09.2020 11:11 Ответить
Ну и хорошо!!!!
показать весь комментарий
24.09.2020 11:13 Ответить
Праздник лицемерия со "свадебным генералом".
показать весь комментарий
24.09.2020 11:21 Ответить
Зеленский - послам G7: "Готов обеспечить независимость НАБУ, САП и ВАКС! Будут 100% м0и! "
показать весь комментарий
24.09.2020 11:30 Ответить
также как он уже обеспецил независимость королеве-венедиктовой? А всеж помнят скандал, когда хриплая крыса обещала рыжему "помочь" и что у него там свой человек на короткой ноге сидит (рябошапка)? .... нога стала ещё короче...
показать весь комментарий
24.09.2020 12:03 Ответить
Страница 2 из 2
 
 