Другий випадок смерті від COVID-19 серед дітей зафіксовано в Україні, - Степанов
За весь час пандемії в Україні захворіли 188 106 осіб. З них 12 400 дітей, а також 14 337 медпрацівників.
Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу захворіли 3372 особи. З них 242 дитини, а також 172 медичні працівники. Госпіталізовано 685 осіб. За останню добу в Україні зафіксовано 52 летальні випадки, серед них одна дитина. Це другий смертельний випадок за весь час пандемії", - розповів глава МОЗ.
Одужали 1788 пацієнтів.
