Окупанти на Донбасі мінують дороги біля лінії розмежування, - СММ ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська замінували кілька доріг біля лінії розмежування на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС із посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ.

Зокрема, під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території помітили:

28 серпня – десять протитанкових мін на західній околиці мікрорайону Трудівські в Петровському районі населеного пункту Донецьк, які були встановлені у два ряди та заблокували дорогу, що веде на захід до населеного пункту Мар’їнка Донецької області;

1 вересня – двадцять три протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк";

4 вересня – чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги, та 7 вересня – вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області;

13 вересня – чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. Того ж дня було задокументовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

Крім того, 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

Окрім того, російсько-окупаційні війська застосовують і приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (у середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни становить до 16 метрів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОБСЄ виявила на окупованому Донбасі понад 20 РСЗВ, розміщених із порушенням ліній відведення, - звіт

мінування (1219) ОБСЄ (3524) Донбас (22361) найманці рф (2071) операція Об'єднаних сил (6725)
Это не запрещено перемирием, так что все норм да зебилы?
24.09.2020 14:51 Відповісти
Относительно противотанковых мин, если речь идет о дорогах на которых нет пунктов пропуска, так у ВСУ всё также, если командир не дурак. Открытая раскладка мин поперек дороги, это аналог полицейской останавливающей "ленты" шипованой - быстро минируют, быстро разминируют, и так можно сколь угодно много раз. Ну и еще, открыто лежащие мины, это как бы дорожный знак который называется "проезд запрещен, но если сильно хочется, то хрен с тобой, валяй, ехай".
Вот противопехотные, это да, это иное. Особенно когда речь идет о минировании из РПГ, то это уже может быть не защита(минирование своей контролируемой территории или "серой зоны"), а диверсия - минирование территории контролируемой противником.
24.09.2020 19:08 Відповісти
Разминировать они же будут. Фрагментарно, до 16 метров
24.09.2020 15:01 Відповісти
какие там следующие шаги озвучил сегодня Володька ? вывод оккупационных войск и восстановление контроля над границей ? ага . видать абизяны минируя дороги таким образом готовятся выводиться
24.09.2020 15:18 Відповісти
Я так розумію, що протитанкові та протипіхотні міни - то на кгталт червоної доріжки в Каннах: для VIP-осіб. От най ЗЕ! и його шобла по тій доріжці першими і пройдуть після виводу окупаційних військ. Перемир'я ж було!
24.09.2020 16:07 Відповісти
Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - СММ ОБСЕ



Гуманетарное заминирование - согласовано в миске кравчуком -

ахахаха

готовьтеся к испекцыи укрокопов

ахххахаха
24.09.2020 16:52 Відповісти
ну вот, пусть теперь лошара-клоунесса прихватывает своих слуг и с песней на разминирование,чем больше сдадут тем краще,страну почти что сдали,пущай отрабатывают лозунги и беспардонную ложь ,73% ещё есть надежда,что успеют за буёк.
24.09.2020 18:30 Відповісти
 
 