Окупанти на Донбасі мінують дороги біля лінії розмежування, - СММ ОБСЄ

Російсько-окупаційні війська замінували кілька доріг біля лінії розмежування на Донбасі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр штабу ООС із посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ.

Зокрема, під час виконання спостережних польотів безпілотні літальні апарати СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території помітили:

28 серпня – десять протитанкових мін на західній околиці мікрорайону Трудівські в Петровському районі населеного пункту Донецьк, які були встановлені у два ряди та заблокували дорогу, що веде на захід до населеного пункту Мар’їнка Донецької області;

1 вересня – двадцять три протитанкові міни, встановлені поперек рульової доріжки на території зруйнованого міжнародного аеропорту "Донецьк";

4 вересня – чотири протитанкові міни, встановлені в один ряд поперек західної смуги автодороги, та 7 вересня – вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автодороги, поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області;

13 вересня – чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу населеного пункту Саханка Донецької області. Того ж дня було задокументовано вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху поблизу населеного пункту Весела Гора Луганської області.

Крім того, 19 вересня члени патруля Місії вкотре помітили протипіхотну міну (МОН-200) поблизу Молодіжного Луганської області.

Окрім того, російсько-окупаційні війська застосовують і приховані способи мінування території, зокрема протипіхотними мінами ПОМ-2, які мають період самоліквідації від 4 до 100 годин (у середньому 23-24 години). Для доставки таких мін використовується гранатомет РПГ-7 з переробленою гранатою ПГ-7. Радіус суцільного ураження такої міни становить до 16 метрів.

