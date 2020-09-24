РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9109 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
1 279 7

Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - СММ ОБСЕ

Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - СММ ОБСЕ

Российско-оккупационные войска заминировали несколько дорог возле линии разграничения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ.

В частности, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили:

28 августа - десять противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовское в Петровском районе населенного пункта Донецк, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад до населенного пункта Марьинка Донецкой области;

1 сентября - двадцать три противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк";

4 сентября - четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября - восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области;

13 сентября - четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области. В тот же день были задокументированы восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Кроме того, 19 сентября члены патруля Миссии в который раз заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи Молодежного Луганской области.

Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус поражения такой мины составляет до 16 метров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Донбассе сохраняется режим тишины, - штаб ООС

Автор: 

минирование (1447) ОБСЕ (4897) Донбасс (26961) наемники рф (2098) операция Объединенных сил (6766)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Это не запрещено перемирием, так что все норм да зебилы?
показать весь комментарий
24.09.2020 14:51 Ответить
Относительно противотанковых мин, если речь идет о дорогах на которых нет пунктов пропуска, так у ВСУ всё также, если командир не дурак. Открытая раскладка мин поперек дороги, это аналог полицейской останавливающей "ленты" шипованой - быстро минируют, быстро разминируют, и так можно сколь угодно много раз. Ну и еще, открыто лежащие мины, это как бы дорожный знак который называется "проезд запрещен, но если сильно хочется, то хрен с тобой, валяй, ехай".
Вот противопехотные, это да, это иное. Особенно когда речь идет о минировании из РПГ, то это уже может быть не защита(минирование своей контролируемой территории или "серой зоны"), а диверсия - минирование территории контролируемой противником.
показать весь комментарий
24.09.2020 19:08 Ответить
Разминировать они же будут. Фрагментарно, до 16 метров
показать весь комментарий
24.09.2020 15:01 Ответить
какие там следующие шаги озвучил сегодня Володька ? вывод оккупационных войск и восстановление контроля над границей ? ага . видать абизяны минируя дороги таким образом готовятся выводиться
показать весь комментарий
24.09.2020 15:18 Ответить
Я так розумію, що протитанкові та протипіхотні міни - то на кгталт червоної доріжки в Каннах: для VIP-осіб. От най ЗЕ! и його шобла по тій доріжці першими і пройдуть після виводу окупаційних військ. Перемир'я ж було!
показать весь комментарий
24.09.2020 16:07 Ответить
Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - СММ ОБСЕ



Гуманетарное заминирование - согласовано в миске кравчуком -

ахахаха

готовьтеся к испекцыи укрокопов

ахххахаха
показать весь комментарий
24.09.2020 16:52 Ответить
ну вот, пусть теперь лошара-клоунесса прихватывает своих слуг и с песней на разминирование,чем больше сдадут тем краще,страну почти что сдали,пущай отрабатывают лозунги и беспардонную ложь ,73% ещё есть надежда,что успеют за буёк.
показать весь комментарий
24.09.2020 18:30 Ответить
 
 