Оккупанты на Донбассе минируют дороги возле линии разграничения, - СММ ОБСЕ

Российско-оккупационные войска заминировали несколько дорог возле линии разграничения на Донбассе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба ООС со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ.

В частности, во время выполнения наблюдательных полетов беспилотные летательные аппараты СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории заметили:



28 августа - десять противотанковых мин на западной окраине микрорайона Трудовское в Петровском районе населенного пункта Донецк, которые были установлены в два ряда и заблокировали дорогу, ведущую на запад до населенного пункта Марьинка Донецкой области;



1 сентября - двадцать три противотанковые мины, установленные поперек рулевой дорожки на территории разрушенного международного аэропорта "Донецк";



4 сентября - четыре противотанковые мины, установленные в один ряд поперек западной полосы автодороги, и 7 сентября - восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области;



13 сентября - четырнадцать противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи населенного пункта Саханка Донецкой области. В тот же день были задокументированы восемь противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и двадцать противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги вблизи населенного пункта Веселая Гора Луганской области.

Кроме того, 19 сентября члены патруля Миссии в который раз заметили противопехотную мину (МОН-200) вблизи Молодежного Луганской области.

Кроме того, российско-оккупационные войска применяют и скрытые способы минирования территории, в частности противопехотными минами ПОМ-2, которые имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов (в среднем 23-24 часа). Для доставки таких мин используется гранатомет РПГ-7 с переработанной гранатой ПГ-7. Радиус поражения такой мины составляет до 16 метров.

